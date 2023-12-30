Какие катаклизмы обрушились на Землю в 2023 году и чего ждать от природы дальше

Сильнейшее землетрясение в Турции

Февраль 2023 года запомнился миру ужасающим землетрясением на юго-востоке Турции. Оно началось ранним утром с толчка магнитудой 7,8 балла. Далее последовало землетрясение силой 7,5 балла, а после — еще несколько толчков до 6,7 балла. Колебания ощутили в Сирии, Ливане, Ливии, Грузии, Армении, Израиле и на Кипре. Небольшие толчки были зафиксированы даже на Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. В результате бедствия пострадали одиннадцать турецких провинций, более 160 тысяч домов рухнули или были сильно повреждены. Погибло более 50 тысяч человек, десятки тысяч пострадали.

В поисково-спасательных операциях в Турции принимали участие и украинские спасатели.

Что говорят ученые?

Для Турции землетрясения — привычное явление. Страна находится на стыке двух литосферных плит, которые перемещаются на несколько сантиметров в год. Трение этих плит и сильное давление вызвали это землетрясение — возможно, самое сильное за всю историю наблюдений. В эпицентре бедствия образовался разлом глубиной около 30 метров и шириной около 200 метров.

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Смертоносные торнадо в США

В конце марта в пяти штатах на юге США начались сильные грозы и вспышка торнадо. Один из вихрей достиг четвертого уровня опасности из шести. Он сносил хорошо построенные здания, поднимал в воздух легкие дома, вырывал с корнями деревья, переносил автомобили на большое расстояние, а один из городов был полностью разрушен. За торнадо, которых метеорологи насчитали 33, последовали шторм, проливные дожди и град размером с мяч для гольфа. Такая погода держалась четыре дня. Серии торнадо повторялись в течение всего года: в апреле, июне, ноябре и даже декабре. За один раз их количество достигало 60 случаев.

Что говорят ученые?

На территорию США приходится около 75% всех торнадо, возникающих на Земле. Обычно сезон длится с мая по июль. Но в этом году был зарегистрирован самый активный зимний сезон торнадо за всю историю. Согласно прогнозам, по мере роста температуры на Земле над Америкой будет формироваться все больше мощных торнадо.

Аномальная жара в Канаде и Европе

Лето 2023 года началось с необычайно сильных лесных пожаров в Канаде, дым и смог от которых, накрыл США и дошел даже до Европы. В начале июня в Канаде насчитали рекордное количество возгораний — 414 случаев, в результате которых выгорели тысячи гектаров земли. Северная Америка никогда не переживала подобного.

Параллельно небывалая жара наблюдалась в Мексике. Столбик термометра здесь поднимался почти до 50°C. Ежедневно фиксировались температурные рекорды также во Франции, Швейцарии, Германии, Польше, Хорватии, Италии и других странах Европы. Например, в Греции температура воздуха доходила до 45°C.

Что говорят ученые?

В июне лесные пожары типичны для Канады, однако их масштабы в этом году необычны. Ученые, отслеживающие изменения климата в центре Коперника при ЕС, говорят, что этот год стал вторым самым жарким в истории после 2016-го. Все из-за того, что температура воздуха поднялась на 1,2°C. Прогнозируется, что лето станет еще более жарким, а температура воздуха повысится на 1,5°C.

Наводнение, унесшее тысячи жизней в Ливии

В начале сентября мир всколыхнуло еще одно природное бедствие. В районе Средиземного моря зародился смертоносный шторм «Даниэль», который вызвал обширные наводнения и разрушения в Греции, Болгарии и Турции. Вода лилась по улицам, смывая автомобили, железнодорожные контейнеры, постройки и людей.

Катастрофический урон шторм нанес ливийскому городу Дерна. Сильные ливни и грозы разрушили две дамбы, и в результате поток воды снес целые кварталы. По оценкам Красного Креста, погибло более 11 тысяч человек, еще 20 тысяч числятся пропавшими.

Что говорят ученые?

В южных широтах, особенно в засушливых регионах, вода после гроз долго остается на поверхности земли, и это приводит к наводнениям. Например, в Ливии дожди идут редко. Однако из-за изменения климата, по данным национального метеорологического центра страны, за сутки в Дерне выпало около 400 миллиметров осадков, хотя обычно за весь сентябрь выпадает всего 1,5 миллиметра.

Пробуждение вулканов в Исландии, Мексике и на Сицилии

В ноябре часто появлялась информация об активизации вулканов. Например, в Мексике проснулся один из самых опасных — Попокатепетль. Тогда же дал о себе знать самый высокий действующий вулкан Европы — Этна на Сицилии. Следующим проснулся подводный вулкан в Японии. А недавняя активность вулкана Марапи на индонезийском острове Суматра привела к жертвам.

Прямо сейчас человечество наблюдает извержение огромного вулкана на острове Рейкьянес в Исландии. До этого он 800 лет находился в состоянии покоя. В ноябре местным властям пришлось эвакуировать целый город: на его улицах появился разлом длиной в 15 километров. Сейчас местность напоминает ад: в воздухе стоит смог и пепел, а огненная лава вытекает со скоростью 100-200 метров в секунду.

Что говорят ученые?

По данным метеорологов, ежегодно на Земле происходит от 60 до 80 извержений. Сейчас насчитывается больше 900 активных вулканов. Однако ученые уверяют, что для паники нет причин. Просто начался цикл повышенной вулканической активности, который может продлиться несколько десятилетий или столетий.

Из-за чего случаются природные бедствия и катаклизмы

По мнению Михаила Рябова, старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, природные бедствия и катаклизмы, которые Земля пережила в 2023 году, могли происходить из-за повышенной солнечной активности.

В 2019 году Солнце вступило в 25-й цикл своей активности. Это период, когда на нем появляются пятна и формируются источники повышенного излучения. Каждый цикл продолжается одиннадцать лет. Обычно активность светила проявляется или в Северном, или в Южном полушарии, однако в этот раз были задействованы оба. Кроме того, взаимодействие пятен между собой приводит к сильнейшим солнечным вспышкам, самая мощная из которых за последние шесть лет произошла 14 декабря 2023 года. Все это отражается на Земле, вызывая радиационные и магнитные бури, — объясняет Михаил Рябов.

И правда, в этом году магнитных бурь было особенно много, и некоторые из них были довольно сильными. Из-за этого в южных широтах, в том числе и в Украине, 24 апреля и 6 ноября можно было наблюдать аномальное для наших мест явление — полярное сияние.

Воздействие солнечной активности может приводить даже к замедлению вращения планеты. Люди этого не ощущают, а вот на взаимодействие континентальных плит оно влияет — приводит к землетрясениям, пробуждает вулканы или провоцирует цунами. В периоды повышенной солнечной активности климат становится более жарким, с мощными циклонами, антициклонами, ураганами и смерчами. На Земле будет еще немало природных катастроф, ведь максимум 25-го солнечного цикла может наступить в 2024 году, — предупреждает ученый.

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