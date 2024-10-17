В Одессе прошел не совсем обычный футбольный турнир (фоторепортаж)

Их память жива, пока их упоминают

Солнечная воскресная Одесса… Футбольное местное поле, четыре команды среди болельщиков родственники погибших военных из Одесщины. 13 октября в городе сыграли в футбол в знак уважения защитников.

Участники турнира: игроки ФК «Черноморец», ветераны российско-украинской войны, ветераны спорта, одесские футболисты. Каждый любитель спорта вышел на поле за себя и навсегда в строю. Кто обожал играть футбол и больше всего любил Родину. Вспомнили добрым словом морских пехотинцев Михаила Макушева и Валерия Болдышора и пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Шума.

Посмертные награды защитникам и кубки для участников

Ветеран российско-украинской войны, руководитель проекта по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц Украины «Это важно» Денис Жарков рассказал, что мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Каждого военного посмертно наградили медалями «За службу государству». Награды вручили родным погибших. Семьи павших получили от партнеров проекта «Это важно» финансовую помощь по десять тысяч гривен.

Игра была насыщенной и волнующей. На турнире «Черноморец» занял первое место. На втором команда «Защитник», третье место возглавили игроки «Спарты». Каждая команда в конце турнира получила символические кубки. Они сделаны из гильзы 122 калибра. Ими украинские военные уничтожают врагов.

Болдышор, Макушев, Шум: какими они были

Михаилу Макушеву навсегда останется 23 года. Он учился в Черноморском лицее на электромеханике. А потом связал жизнь с армией. Ибо с детства мечтал быть военным. Ушел по контракту в морскую пехоту. Погиб в апреле прошлого года в Донецкой области. За мужество награжден посмертно знаком «Золотой крест».

Валерий Болдышор родился в селе Затишье, что на Одесщине. Проходил срочную службу в Нацгвардии, а после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в морпехи. Защищал Украину в Донецком и Херсонском направлениях. Ему было 27 лет. Имел почетный берет морской пехоты за прохождение психологической полосы.

Виталий Шум родом из города Черноморск. Работал в должности пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады. В 2014 году погиб в Донецкой области. За мужество и профессионализм награжден орденом «За мужество» III степени. Виталию было 39 лет.

В планах – провести мини-футбол и фестиваль боевых искусств

На будущее Денис Жарков вместе с командой планируют новые спортивные мероприятия по увековечиванию защитников и защитниц. В ноябре проведут турнир по мини-футболу. «Если нам разрешит ситуация на фронте, то зимой в 2025 году проведем вторую часть фестиваля боевых искусств. На таком же высоком уровне, как это было в сентябре», – рассказал Денис.

Напомним, ранее мы анонсировали футбольный турнир от проекта «Это важно».