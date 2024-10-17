В Одессе прошел не совсем обычный футбольный турнир (фоторепортаж)

В Одессе футболисты вышли на поле, чтобы сыграть памятные матчи в память о трех защитниках из Одесской области. Это уже тринадцатое мероприятие проекта «Это важно». И организаторы обещают, что не последнее.
Их память жива, пока их упоминают
Солнечная воскресная Одесса… Футбольное местное поле, четыре команды среди болельщиков родственники погибших военных из Одесщины. 13 октября в городе сыграли в футбол в знак уважения защитников.
Участники турнира: игроки ФК «Черноморец», ветераны российско-украинской войны, ветераны спорта, одесские футболисты. Каждый любитель спорта вышел на поле за себя и навсегда в строю. Кто обожал играть футбол и больше всего любил Родину. Вспомнили добрым словом морских пехотинцев Михаила Макушева и Валерия Болдышора и пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Шума.
Посмертные награды защитникам и кубки для участников
Ветеран российско-украинской войны, руководитель проекта по увековечиванию памяти погибших защитников и защитниц Украины «Это важно» Денис Жарков рассказал, что мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Каждого военного посмертно наградили медалями «За службу государству». Награды вручили родным погибших. Семьи павших получили от партнеров проекта «Это важно» финансовую помощь по десять тысяч гривен.
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Игра была насыщенной и волнующей. На турнире «Черноморец» занял первое место. На втором команда «Защитник», третье место возглавили игроки «Спарты». Каждая команда в конце турнира получила символические кубки. Они сделаны из гильзы 122 калибра. Ими украинские военные уничтожают врагов.
Болдышор, Макушев, Шум: какими они были
Михаилу Макушеву навсегда останется 23 года. Он учился в Черноморском лицее на электромеханике. А потом связал жизнь с армией. Ибо с детства мечтал быть военным. Ушел по контракту в морскую пехоту. Погиб в апреле прошлого года в Донецкой области. За мужество награжден посмертно знаком «Золотой крест».
Валерий Болдышор родился в селе Затишье, что на Одесщине. Проходил срочную службу в Нацгвардии, а после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в морпехи. Защищал Украину в Донецком и Херсонском направлениях. Ему было 27 лет. Имел почетный берет морской пехоты за прохождение психологической полосы.
Виталий Шум родом из города Черноморск. Работал в должности пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады. В 2014 году погиб в Донецкой области. За мужество и профессионализм награжден орденом «За мужество» III степени. Виталию было 39 лет.
В планах – провести мини-футбол и фестиваль боевых искусств
На будущее Денис Жарков вместе с командой планируют новые спортивные мероприятия по увековечиванию защитников и защитниц. В ноябре проведут турнир по мини-футболу. «Если нам разрешит ситуация на фронте, то зимой в 2025 году проведем вторую часть фестиваля боевых искусств. На таком же высоком уровне, как это было в сентябре», – рассказал Денис.
Напомним, ранее мы анонсировали футбольный турнир от проекта «Это важно».