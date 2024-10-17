Машина даром: мошенник из СИЗО продавал несуществующий внедорожник

54-летний одессит наткнулся на объявление о продаже Toyota Land Cruiser по привлекательной цене в одной из социальных сетей. Продавец отметил, что автомобиль имеет незначительные технические неисправности, из-за чего его стоимость была ниже рыночной — 40 тысяч гривен.

После того как покупатель связался с продавцом, тот предложил зарезервировать авто при условии предоплаты в размере 20 тысяч гривен. После перечисления средств мошенник перестал отвечать на звонки.

Полиция выяснила, что к преступлению причастен 34-летний мужчина, который отбывает пятилетнее наказание за ограбление и кражи. Он использовал мобильный телефон, чтобы разместить объявление и убедить покупателя в подлинности товара. Во время обыска в его камере правоохранители изъяли телефон, на котором были обнаружены доказательства мошенничества.

Злоумышленнику грозит новый срок наказания до трех лет за повторное мошенничество.

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