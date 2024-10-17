Новости Одессы и Одесской области

Машина даром: мошенник из СИЗО продавал несуществующий внедорожник

Машина даром: мошенник из СИЗО продавал несуществующий внедорожник

В Измаильском следственном изоляторе в Одесской области заключенный продал через интернет несуществующий внедорожник. Жертвой мошенника стал житель Одесской области, который потерял 20 тысяч гривен, перечислив их на счет злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

54-летний одессит наткнулся на объявление о продаже Toyota Land Cruiser по привлекательной цене в одной из социальных сетей. Продавец отметил, что автомобиль имеет незначительные технические неисправности, из-за чего его стоимость была ниже рыночной — 40 тысяч гривен.

После того как покупатель связался с продавцом, тот предложил зарезервировать авто при условии предоплаты в размере 20 тысяч гривен. После перечисления средств мошенник перестал отвечать на звонки.

Полиция выяснила, что к преступлению причастен 34-летний мужчина, который отбывает пятилетнее наказание за ограбление и кражи. Он использовал мобильный телефон, чтобы разместить объявление и убедить покупателя в подлинности товара. Во время обыска в его камере правоохранители изъяли телефон, на котором были обнаружены доказательства мошенничества.

Злоумышленнику грозит новый срок наказания до трех лет за повторное мошенничество.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Лже-глава Одесской ОВА вымогает деньги у доверчивых граждан
    Лже-глава Одесской ОВА вымогает деньги у доверчивых граждан

    Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупреждает жителей Одессы и области: в сети появились мошенники, которые от его имени требуют перевода денег якобы с целью благотворительной помощи.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В админзданиях по всей Украине искали взрывчатку: поступило более 2 тысяч вызовов
    В админзданиях по всей Украине искали взрывчатку: поступило более 2 тысяч вызовов

    Полиция проверила более двух тысяч заведений по всей Украине, которые получили анонимные письма о заминировании их зданий вчера, 14 октября. Все они оказались ложными.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Много мошенников и ограничения от НБУ: как работают волонтеры на третий год войны
    Много мошенников и ограничения от НБУ: как работают волонтеры на третий год войны

    С 1 октября Нацбанк ввел временный лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту». Эта мера якобы поможет бороться с мошенничеством во время крупных благотворительных сборов. Хотя представители банков уверяют, что это не повлияет на волонтёров, есть опасения, что новые правила усложнят сбор средств на благотворительность. Редакция «Одесской жизни» пообщалась с руководителем общественной организации Еленой Ульяновой, чтобы узнать, как эти изменения могут повлиять на волонтерскую деятельность и как работает благотворительность в третий год войны.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как получить авто под залог на выгодных условиях
    Как получить авто под залог на выгодных условиях

    Залог автомобиля — это процесс, при котором заемщик предоставляет свой автомобиль в качестве обеспечения кредита или займа. Это означает, что в случае невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств перед кредитором, последний имеет право изъять автомобиль и продать его для погашения долга. Залог авто позволяет банкам и кредитным организациям уменьшить риски невозврата средств, так как автомобиль является материальным обеспечением.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Великий комбинатор: одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции
    Великий комбинатор: одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

    В Одессе разоблачили мошенника, который продавал несуществующие должности в правоохранительных органах и обещал решить вопрос с ТЦК. Бывший милиционер уверял своих жертв, что имеет влиятельных родственников и может помочь с трудоустройством в полиции или СБУ. Его действия квалифицируются как мошенничество, и теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua