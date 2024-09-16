Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и Одесской области произошло землетрясение: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе и Одесской области произошло землетрясение: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

16 сентября 2024 года жители Одессы и региона ощутили подземные толчки. В домах качались люстры, звенела посуда, двигалась мебель. “Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией и рассказывать о подробностях случившегося землетрясения.

Подземные толчки явственно чувствовали как жители частных домов, так и многоэтажек. В главном центре специального контроля, который занимается мониторингом сейсмической активности, пока информации о случившемся нет. Ничего не сообщается и о возможных последствиях.

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Специализированный телеграмм-канал TheWeatherLab сообщает:

6.09.2024 в 17:40:21 в сейсмическом районе Вранча, Бузеу, на глубине 140 км, произошло сильное землетрясение магнитудой ML 5,2.

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В Одесской мэрии сообщили, что информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

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Землетрясение затронуло территорию Болгарии, Молдовы, Румынии и Украины. Эпицентр располпгался в 13 километрах от центра комунны Бисока (население 278 человек), относящейся к повете Бузеу в Румынии.

землетрясение 16 сентября 2024 - карта

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Зона Вранча — Справка «Одесской Жизни»

Зона Вранча – это сейсмоактивная зона, расположенная на стыке Южных и Восточных Карпат, преимущественно на территории жителя Вранча в Румынии. Эта зона известна своими мощными землетрясениями, которые могут достигать магнитуды до 8,3. Землетрясения в зоне Вранча происходят на значительных глубинах, от 80 до 190 км, что позволяет сейсмическим волнам распространяться на большие расстояния.

Землетрясения в этой зоне могут ощущаться на обширной территории, включая Украину, особенно в юго-западных областях. Сильнейшие землетрясения в зоне Вранча произошли в 1940 и 1977 годах, повлекшие значительные разрушения.

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Павел
Павел
26 минут назад

10 минут назад сильно качнуло… 5 этаж

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