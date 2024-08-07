Воронцовский маяк: одесский символ с богатой историей

Первые стражи моря

Закладка и начало строительства первого одесского маяка относится к 1815 году, когда Одессой после отъезда Ришелье временно управлял военный комендант города генерал-майор Фома (Томас) Кобле. То ли «временно исполняющего обязанности», как сейчас, бы сказали, «текучка заела», то ли, как и у пришедшего на этот пост графа Александра Ланжерона нашлись дела поважнее (у последнего – внедрение режима Порто-франко, например)… Во всяком случае, недостроенный объект на мысе Большого Фонтана (там строили первый маяк) обратил на себя внимание только генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова, который прибыл в Одессу в 1823 году. Строительство маяка возобновили в августе того же года подрядчики Симеон Томазини и Карл Гаджини по проекту ученого-естествоиспытателя Ж.В.Гаюи. Как бы там ни было, но появлением маяка, который зажег свой огонь 6 декабря 1827 года, Одесса обязана исключительно Его Сиятельству. Поэтому одесситы его называли Воронцовским…

В середине 1830-х годов появился первый портовый маяк, деревянный. Он был установлен на обрыве Александровского парка (ныне – парк имени Т. Шевченко) и, в память о первом одесском градоначальнике, назывался Ришельевским.

В 1845 году начинается «династия» Воронцовских маяков в Одесском морском порту, которые строились и совершенствовались по мере удлинения Карантинного мола и его оконечности – Рейдового мола. Различались они и по внешнему виду, и по конструкции, и, конечно же, по оснащенности. Так вот, летом 1845 года на оконечности Карантинного мола появляется первый стационарный (хоть и тоже деревянный) Воронцовский маяк. Он построен по личной инициативе прославленного русского адмирала, открывшего миру Антарктиду, — Михаила Лазарева, который летом 1834 года был назначен на должность командующего Черноморским флотом. Маяк представлял собой восьмигранную башню, которая проработала только девять лет и прекратила свое существование не из-за обветшания, а в результате прямого попадания конгревовой ракеты, выпущенной 10 апреля 1854 года с одного из судов объединенной англо-французской эскадры, в разгар Крымской войны подвергшей бомбардировке город и порт.

Уничтожить, чтобы спасти

Новый Воронцовский маяк на Рейдовом молу – элегантную чугунную коническую башню, сужающуюся кверху, – мореходам, заходившим в Одессу, пришлось ожидать целых девять лет. Его запуск приурочили к открытию памятника Воронцову на Соборной площади, состоявшегося 9 ноября 1863 года. Прослужив в таком виде ровно четверть века, в 1888 году маяк был реконструирован. Из Франции выписали осветительный аппарат системы Френкеля, башня была поставлена на каменное основание, в котором предусмотрели помещение для маячных сторожей.

Трудно сказать, сколько времени исполнял бы этот маяк свою благородную миссию, но через 53 года, во время героической обороны Одессы от немецко-румынских захватчиков, его пришлось взорвать. Произошло это 15 сентября 1941 года. Ранее, 25 августа, врагу удалось выйти в район Чебанки, где он установил орудия, из которых начал подвергать массированному артиллерийскому обстрелу город и порт. Башня Воронцовского маяка оказалась прекрасным ориентиром для румынских артиллеристов, вот и пришлось командованию Одесским оборонительным районом по согласованию с руководством порта пойти на крайние меры – уничтожить маяк…

Каким же увидели Одесский порт его освободители в тот незабываемый день – 10 апреля 1944 года? Порта, как такового, не существовало – были лишь груды дымящихся развалин. Не только враги, даже искренние доброжелатели считали, что даже на частичное восстановление порта потребуются долгие годы. Но знаете, когда заработал истерзанный порт? Вы удивитесь — и правильно сделаете: менее, чем через полгода!

Засекреченное имя

А как обстояли дела с возрождением Воронцовского маяка? Долго пришлось ожидать его появления. Сначала требовалось восстановить практически уничтоженные войной Карантинный и Рейдовый молы. Эти работы были закончены в 1953 году. А приблизительно за год до этого молодой архитектор, работавший в то время главным инженером проектов Севастопольского «Военморпроекта», получает секретное задание: в крайне сжатые сроки выпустить безадресный проект под кодовым номером. Задание было выполнено блестяще, за что автор проекта получил большую благодарность руководства и символическую денежную премию. Благодаря этому молодому специалисту в 1954 году Одесский морской порт получает долгожданный и столь необходимый для судоходства новый Воронцовский маяк в оконечности Рейдового мола в виде прекрасной белоснежной металлической башни, изготовленной на Кронштадтском судоремонтном заводе, с дальностью действия огня красного цвета 15 морских миль. Высота маяка (от уровня моря до огней) – 27,2 метра.

Очевидно, пора назвать имя этого ранее «засекреченного», а впоследствии просто незаслуженно забытого автора проекта последнего Воронцовского маяка, и сегодня радующего наши глаза: Исаак Фридман. С гордостью сообщаю читателям «Одесской жизни», что имя это впервые прозвучало публично в 2002 году в майском номере газеты Одесского землячества Лос-Анджелеса «Одесский маяк», редактором которой я имел честь быть в 2000-2004 годы. Автор очерка «Маяк и Фридман», светлой памяти известный одесский архитектор Евгений Гринберг, писал в нем: «Последние десятилетия ХХ века Фридман работал в Одесском «Гипрограде». Результаты его деятельности трудно переоценить – подвесная дорога в Отраде, Дворец спорта, реконструкция Оперного театра… Список велик, но инженерной визитной карточкой Фридмана навсегда останется Воронцовский маяк. Долгое время, по понятным причинам, свое авторство Исаак Моисеевич не афишировал. Впервые он официально заговорил о нем на заседании аттестационной комиссии в 1970-х – в ответ на просьбу рассказать «что-нибудь интересное» из богатой практики»…

Романтику заменили технологии

Еще в 1910 году маяк был оснащен «ревуном» (специалисты называют его наутофоном), включающимся в туманную погоду. Долгие годы в радио-эфир постоянной «морзянкой» шли три «тире» («О» — Одесса), замененные потом на «ВР» («Воронцовский – радио»). Как рассказал мне многоопытный начальник Воронцовского маяка Иван Цихович, никогда, кажется, с маяком не расстающийся, сегодня необходимость в романтической «морзянке» отпала благодаря внедрению спутниковой системы. Исчезла и необходимость в любую погоду – в жесточайший шторм, при сплошном обледенении – добираться по молу, через который легко перекатываются огромные волны, к маяку. Задействованная дистанционная система управления (в ее внедрении самое активное участие принимал Иван Тимофеевич) позволяет направлять работу маяка «с материка».

Створ, указывающий направление движения судна в акваторию порта, состоит из Воронцовского маяка (передний маяк створа) и заднего маяка. Это створный знак в виде установленной на крыше многоэтажного здания в начале улицы Преображенской белой четырехгранной башенки. Она находится на расстоянии 1,2 морской мили от Воронцовского. Дальность действия огня заднего маяка, также красного цвета, – 18 морских миль. Маячные огни включается по астрономическим часам от захода солнца до его восхода.

Вот, пожалуй, и все о «династии» Воронцовских маяков. И сегодня его последний представитель продолжает исправно указывать путь судам, посещающим Одесский морской порт. Правда, теперь их стало значительно меньше, и, к огромному сожалению, все они – чужие. Потому что в «лихие 1990-е» мощное Черноморское морское пароходство растаяло, словно утренняя дымка. Но трудяге маяку до этого дела нет никакого. Словом, жизнь продолжается…

Экскурсии на Воронцовский маяк

Служба туризма Одесского морского торгового порта (ОМТП) начала проводить двухчасовые экскурсии на маяк еще с 2011 года по Рейдовому молу порта — «Тропой маячника» на Воронцовский маяк. Туристам выдавали специальное снаряжение — спасательные жилеты и головной убор. Еще одно из требований гардероба туриста — обувь на резиновой подошве. К экскурсии допускались взрослые и дети, которым исполнилось десять лет. Стоила такая экскурсия 75 гривен с человека.