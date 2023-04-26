Чернобыль и не только: где случились крупнейшие ядерные аварии в мире?

26 апреля отмечают Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Дата для этого дня была выбрана неслучайно: 37 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля, произошла трагедия на Чернобыльской АЕС, которая вошла в историю как самая крупная ядерная авария в мире. Однако Чернобыль был далеко не единственным местом на планете, где случился масштабный выброс радиации. «Одесская жизнь» вспоминает 5 самых крупных радиационных катастроф за всю историю человечества.

Чернобыльская катастрофа

26 апреля 1986 года в 1:23 ночи, пока жители соседней Припяти мирно спали, на Чернобыльской АЕС произошёл взрыв, по мощности сравнимый с 300 ядерными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

Как выяснится позже, реактор ЧАЕС был неисправен изначально, а сотрудников станции вовремя не предупредили о его недостатках. Поэтому техническое испытание реактора закончилось катастрофой. Тепловой взрыв разрушил 4 энергоблок станции, реактор загорелся, и в атмосфере произошёл масштабный выброс радиации. Всего в окружающую среду попало 190 тонн радиоактивных веществ, а загрязнение распространилось на 160 000 км2. Вокруг электростанции создали 30-километровую зону отчуждения, из близлежащих территорий эвакуировали сотни тысяч человек.

Последствиями катастрофы больше полугода занимались 600 000 ликвидаторов ЧАЕС, 10% из которых скончались от полученного облучения, ещё 165 000 – получили инвалидность. Советская власть долгое время молчала о масштабах катастрофы – Михаил Горбачёв выступил с обращением о Чернобыле только 14 мая. Ещё через 7 месяцев, 14 декабря, над разрушенным реактором достроили защитный саркофаг.

Авария на АЭС Фукусима-1

Авария на АЭС «Фукусима-1» считается второй по масштабам разрушения после Чернобыля.

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами вывели из строя оборудование станции, которое отвечало за систему охлаждения реакторов. В итоге на АЕС произошёл мощный взрыв: внешняя оболочка трёх реакторов разрушилась, а радиация начала стремительно распространяться по океану. В окружающую среду попали радиоактивные изотопы йода и цезия: объём их выброса составил 10% от выброса на Чернобыльской АЕС. С территории загрязнения пришлось эвакуировать более 150 000 человек, а загрязнённую воду собирать в огромные контейнеры.

Ликвидационные работы на Фукусиме продолжаются до сих пор: в 20-километровой зоне вокруг станции снесены все здания, около десятка ближайших городов до сих пор закрыты, а на полное устранение последствий аварии может уйти до 30-40 лет.

Кыштымская катастрофа

Первая радиационная авария в СССР произошла почти за 30 лет до Чернобыля, в закрытом городе «Челябинск-40» и получила название Кыштымской катастрофы (по названию ближайшего населённого пункта).

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» из-за неполадок в системе охлаждения произошёл взрыв емкости для радиоактивных отходов. В результате в атмосферу были выброшены радиоактивные частицы Стронция-90 – всего 20 миллионов кюри атомных отходов (для сравнения, в Чернобыле этот показатель составлял примерно 50 миллионов кюри).

После взрыва над комбинатом поднялся светящийся столб дыма и пыли, высота которого достигала одного километра. В местных газетах позже писали о явлении «северного сияния на широтах Южного Урала» – так советская власть пыталась скрыть ядерную катастрофу.

В результате аварии было загрязнено 23 000 км2 земли. 90% радионуклеидов осело на самом комбинате, но ещё 10% разнеслись на 350 км вокруг: под вредоносным облаком оказались 270 000 человек в 217 населенных пунктах. 23 села из самых загрязнённых территорий пришлось полностью эвакуировать, а здания на этой территории – уничтожить.

В момент самого взрыва на «Маяке» никто из рабочих не погиб, поскольку день трагедии пришёлся на воскресенье. Однако позже от облучения стали погибать уже ликвидаторы этой аварии.

Ядерная авария на лаборатории Чок-Ривер

Ещё одна радиационная авария произошла 12 декабря 1952 году в канадской лаборатории Чок-Ривер, расположенной в 180 км от Оттавы. Это была первая в истории ядерная катастрофа, когда вследствие взрыва произошло частичное расплавление активной зоны реактора.

В результате аварии в окружающую среду попало 10 000 кюри вредоносных отходов, а в подвале лаборатории образовалось 4500 тонн радиоактивной воды – она находилась всего в 1,5 километрах от границы реки Оттавы.

Радиационная авария в Уиндскейле

10 октября 1957 года произошла самая крупная ядерная авария в истории Великобритании. Катастрофа случилась в местечке Уиндскейл на побережье Ирландского моря, где был расположен атомный комплекс «Селлафилд».

Из-за технических неполадок в реакторе АЕС начался пожар, в результате которого в окружающую среду попало 20 000 кюри радиоактивного йода. Загрязнение распространилось по всей Англии и Уэльсу, а также достигло некоторых частей северной Европы.

Сразу после аварии находящимся поблизости фермерам запретили продавать коровье молоко, так как трава на пастбищах была заражённой, а радиоактивный йод вместе с коровьим молоком мог попасть в организм человека.

Правительство Великобритании долгое время не обнародовало масштабы катастрофы. Полный отчёт появился лишь спустя 30 лет после ядерной аварии.