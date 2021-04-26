Чернобыль, Фукусима и другие: аварии на АЭС и жизнь после них

В годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС интересно узнать, где еще происходили подобные аварии. Были ли их последствия так же ужасны? Как с ними справлялись? И действительно ли зона отчуждения то ли навеки, то ли просто на века — единственный выход? Об этом — наш материал.

Кыштымская авария: виноват Гугл

Первая в СССР радиационная авария, произошедшая 29 сентября 1957 года в городе Челябинск-40 на химкомбинате «Маяк».

Класс опасности: уровень 6.

Эвакуировано: 12000 человек из 23 деревень.

Площадь заражения: 23000 км2 с 217 населенными пунктами и населением около 270 тысяч человек.

В 1966 году на этой территории создан Восточно-Уральский заповедник площадью свыше 16000 га. До сих пор из-за высокой радиации 85% территории заповедника называют зоной экологического бедствия. Полностью закрыт для посещения населением.

Правда, были и своеобразные «подвижки». В 2011 году администрация Челябинской области решила, что Гугл и Яндекс по запросам, относящимся к Кыштымской аварии и проблемам экологии, должны выдавать материалы, содержащие «положительные или нейтральные оценки экологической ситуации в Челябинске и области». Мнение Гугла и Яндекса по этому вопросу не совпало с мнением обладминистрации.

Уиндскейл: ничего ужасного, но молоко разбавили

Эта авария случилась 10 октября 1957 года на одном из двух реакторов атомного комплекса «Селлафилд» на северо-западе Англии. В результате пожара произошел достаточно крупный выброс радиоактивных веществ, ставший самым значительным в истории Британии.

Класс опасности: уровень 5.

Площадь загрязнения: не определена.

Эвакуацию населения не проводили. Даже никто из сотрудников станции не получил дозу облучения, в десять раз превышающую годовую.

Правда, продажу молока из находящихся поблизости ферм запретили на 6 недель, само молоко тысячекратно разбавлялось и сбрасывалось в Ирландское море.

Национальная комиссия сочла, что среди населения страны могло произойти около 200 дополнительных смертей от рака. Затем подумали еще — и сошлись на 240. А обследование участников ликвидации этой аварии, проведенное в 2010 году, не выявило значимых последствий для здоровья. Учитывая дату обследования, трудно не согласиться.

• Справка «ОЖ»

Случаи, связанные с радиационными выбросами, классифицируются по шкале МАГАТЭ INES по одному из 7 уровней.

Риск облучения населения — уровни INES 4 и выше.

Три-Майл-Айленд: по-американски благопристойно

Авария на этой АЭС — крупнейшая подобная авария в истории США, произошла 28 марта 1979 года. Значительному загрязнению подверглись только внутренние помещения самой АЭС.

Класс опасности: уровень 5.

Эвакуировано: 195 тысяч человек добровольно покинули 32-километровую зону АЭС. Почти все они вернулись через три недели после аварии.

Площадь заражения: значимых радиоактивных утечек за пределы зданий АЭС не обнаружено. Средняя доза облучения, полученная населением в результате аварии, всего 1% от естественной годовой дозы.

Однако то, что удалось бы замять в СССР, вызвало всплеск антиядерных настроений в американском обществе. После 1979 года был отменен ввод в строй 71 ранее запланированной станции, до 2012 года ни одной лицензии на строительство АЭС не было выдано.

В 2019 году компания-владелец объявила о прекращении работы первого энергоблока АЭС Три-Майл-Айленд спустя 45 лет эксплуатации (второй энергоблок вышел из строя в ходе аварии на станции в 1979 году). По заявлению компании, станцию очистят от радиоактивного материала к 2078 году, то есть через сто с лет после начала ее работы. Такие цифры заставляют задуматься об истинном смысле фразы «долгоиграющий проект».

Чернобыль: воз и ныне там

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — крупнейшая за всю историю атомной энергетики.

Класс опасности: уровень 7.

Эвакуировано: более 115 тысяч человек.

Площадь заражения: более 200 тысяч км2, захоронены сотни населенных пунктов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счете погибло до 4000 человек.

Станция полностью остановлена в 2000-м году. С тех пор в зоне отчуждения площадью 2,6 тысячи км2добавилось разве что сталкеров (то есть мародеров), редких животных и туристических маршрутов для любителей страшных мест. Кроме периодически возникающих предложений о захоронении на этой территории ядерных отходов других стран — никаких инициатив.

Ранее мы рассказывали о том, что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Фукусима: только позавидовать?

Причиной аварии на АЭС Фукусима-1 стали землетрясение и цунами 11 марта 2011 года. В результате в окружающую среду попали радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.

Класс опасности: уровень 7.

Эвакуировано: 164 тысячи человек.

Площадь заражения: 24000 км2.

В декабре 2013 года АЭС официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Приведение объекта в безопасное состояние может занять до 40 лет.

Количество жертв — свыше 2300 человек. Но здесь учтены и пациенты больниц, скончавшиеся после эвакуации, и смерти среди пожилых людей из-за стресса. Единственная смерть, напрямую связанная с аварией на АЭС, наступила в 2018 году.

Можно сравнивать снимки района Фукусимы с кадрами из Припяти. Но большая часть опустошительных разрушений принесена замлетрясением и цунами, а не аварией. И, в отличие от нас, японцы возвращают себе эту землю.

Сегодня, спустя 10 лет, закрыто только 2,4% территории пострадавшей префектуры. В 20-километровой зоне вокруг ядерного объекта экскаваторы и краны сносят здания, ставшие непригодными для жизни. На многих полях и лугах установлены солнечные батареи. Тысячи гектаров местной земли выкуплены государством у фермеров.

С 2015 года тут ведутся активные работы по дезактивации: землю собирают, перерабатывают и закапывают на 15-метровую глубину. 15 миллионов кубометров земли до 2024 года должны быть перемещены во временные могильники вокруг станции. Намеченный срок полной ликвидации последствий аварии — 2045 год.

Большая часть населенных пунктов вблизи АЭС все еще сильно загрязнены, радиоактивность в 50 раз превышает предел. При этом полиция охраняет только въезды в самую опасную часть фукусимской зоны, то есть непосредственно рядом со станцией. Так и подмывает воскликнуть: безобразие, никакого контроля за населением! Ну или это просто совершенно иной подход…

Фото: из открытых источников

• В тему

«Человеческий фактор» в Гоянии

В 1987 году в бразильском городе Гояния мародеры украли из больницы деталь из установки для радиотерапии, содержавшую изотоп цезий-137. Сняв свинцовый экран, воры так и не поняли, что это, и отдали поврежденную капсулу на свалку. Владелец свалки, разглядев любопытное голубое свечение, принес капсулу в свой дом. В течение двух недель радиоактивный изотоп втирали в кожу, дарили друзьям и соседям и даже глотали… Но когда сразу несколько членов семьи заболели, бразильцы бросились в больницу, прихватив злополучный порошок. Результат — четверо умерших и десятки серьезно облученных. Медосмотр в связи с этой историей прошло более 100 тысяч человек, сотням пришлось пройти дезактивацию. А все, что контактировало с высокорадиоактивным порошком, захоронили в 20 км от города (с пометкой «эту территорию можно использовать через 300 лет»). Сегодня Гояния — один из самых зеленых городов планеты. Но отдыхать лучше в зданиях, построенных после 1987 года.

23 «счастливчика»

Экипаж рыболовецкого судна «Счастливый дракон №5» случайно пострадал от испытаний американской водородной бомбы на атолле Бикини 1 марта 1954 года. Моряки оказались в зоне испытаний в 170 км от атолла — на них обрушились радиоактивные осадки в форме хлопьев и пыли. Вскоре у экипажа из 23 человек проявились симптомы острой лучевой болезни. В 1976 году «Счастливый дракон» признали безопасным и превратили судно в музей в Токио. Указатель по соседству с кораблем напоминает о его грузе — 450 тонн радиоактивного тунца, который был сброшен за борт.

Туристическая аномалия

Город Рамсар в Иране — место с самым высоким уровнем естественной радиации в мире. Годовая доза облучения тут в 80 раз превышает среднемировой фон. Однако, как ни странно, число онкологических заболеваний в регионе ниже среднего по стране. И — что еще более странно! — основу экономики Рамсара составляет туризм. Все-таки побережье Каспийского моря, птицы, дворцы, да еще и множество прекрасных горячих источников (естественно, тоже крайне радиоактивных).

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что ждет Чернобыль в будущем – станет он экологической зоной или превратится в ядерный могильник.