4 августа

Раны Одессы: здание синагоги на Пересыпи после пожара вследствие «шахедной» атаки:

Фото дня: синагога на Пересыпи

5 августа

Раны Одессы: радиорынок на Пересыпи после очередной «шахедной» атаки на город…

Фото дня: радиорынок на Пересыпи

6 августа

На обновленный спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) вернулись маршрутки.

Фото дня: на спуске Блажко

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

7 августа

На одесском Привозе, как и всегда – аншлаг:

Фото дня: на Привозе в августе

8 августа

На улице Греческой: с Международным днем Кота!

Фото дня: с Днем кота

9 августа

Кто знает, где живет эта Русалочка?

Фото дня: Русалочка в одесском дворике

10 августа

Августовская вечерняя Дерибасовская

Фото дня: вечерняя Дерибасовская

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме