4 августа
Раны Одессы: здание синагоги на Пересыпи после пожара вследствие «шахедной» атаки:
5 августа
Раны Одессы: радиорынок на Пересыпи после очередной «шахедной» атаки на город…
6 августа
На обновленный спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) вернулись маршрутки.
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
7 августа
На одесском Привозе, как и всегда – аншлаг:
8 августа
На улице Греческой: с Международным днем Кота!
9 августа
Кто знает, где живет эта Русалочка?
10 августа
Августовская вечерняя Дерибасовская…
Фото автора