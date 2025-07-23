Ключевые моменты:
- В Одессе 24 июля: переменная облачность, без осадков, температура ночью +20+22°C, днем +29+31°C;
- По области: до +34°C, сухо, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 24 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 21-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 24 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой