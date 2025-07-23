Июль по-одесски, улица

Ключевые моменты:

  • В Одессе 24 июля: переменная облачность, без осадков, температура ночью +20+22°C, днем +29+31°C;
  • По области: до +34°C, сухо, видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 24 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Выбор редакции: Одесса после ливня: десятки деревьев повалены, дороги расчищают (фото)

Прогноз погоды в Одесской области на 24 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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