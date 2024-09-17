Найсильніші землетруси, які були в Одесі

Отож ось п’ять найпотужніших землетрусів, які відчувала Одеса за час свого існування.

26 жовтня 1802

На першому місці опинилося землетрус, що стався 26 жовтня 1802 року, який був пов’язаний із сейсмічною активністю в зоні Вранча і мав потужність приблизно 7,5 балів. Тоді було зруйновано неміцне тимчасове житло і загинуло кілька людей. Саме ця катастрофа вплинула на подальше планування міста, чиї вулиці спочатку були вузькими, як було прийнято у 18 столітті, але після землетрусу містобудівники вирішили збільшити ширину вулиць, щоб уникнути в майбутньому жертв та суцільних завалів, якщо таке повториться.

26 листопада 1829

Друге місце за потужністю належить землетрусу, який стався в Одесі 26 листопада 1829 року. Тоді жителі міста відчули три підземні поштовхи, найпотужнішим з яких був другий (близько 6 балів за сучасною шкалою Ріхтера). В результаті в штукатурці будинків з’явилися тріщини, зруйновані печі, а в церквах навіть попадали ікони. Цей землетрус супроводжувався дуже сильним гулом.

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23 січня 1838

Дуже сильними були підземні поштовхи, які одесити відчули 23 січня 1838 року. Їхня потужність склала 6 балів (за нинішньою шкалою Ріхтера), а тривали вони близько 2 хвилин. Цей землетрус призвів до утворення тріщин у штукатурці більшої частини цегляних будинків, деякі були зруйновані. Тріщини також утворилися в арках деяких кам’яних мостів, а з дзвіниці грецької церкви навіть впав хрест. Під час поштовхів чувся сильний гул, а в деяких будинках зачинені віконниці та двері почали рухатися. Найбільш відчутним ці поштовхи були для суден, що стояли у гавані Одеси.

Варто нагадати, що шкала Ріхтера, за якою ми зараз оцінюємо силу землетрусів, з’явилася тільки в 1935 році, і тому оцінки щодо сили підземних поштовхів до цього року дуже відносні. І залишається не зовсім зрозумілим, як їх визначали раніше – можливо, за описом руйнувань, якщо такі були

10 листопада 1940

Через 100 років Одесу знову сильно трусило. Сталося це 10 листопада 1940 року, коли потужність землетрусу склала 7 балів, а тривав він майже 3 хвилини. Тоді люди відчули два сильні поштовхи, у квартирах падали предмети, а в обсерваторії зупинилися усі годинники. Люди в паніці вибігли на вулиці, в частині будинків обвалилися карнизи, стіни та балкони, а вагони на залізниці рухалися мимовільно. Після цієї події у капітальній стіні готелю “Москва” з’явилися тріщини.

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4 березня 1977

Ще один сильний землетрус стався в Одесі 4 березня 1977 року. Внаслідок підземних поштовхів, середня потужність яких по місту була 6 балів, у багатьох будинках обсипалася та відвалилася штукатурка, а також утворилися нові тріщини. Було пошкоджено деякі димові труби. Поштовхи відчувалися вночі, і багато одеситів повибігали надвір. Землетрус також супроводжувався сильним підземним гулом.

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Джерело: odessamedia.net