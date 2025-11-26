Ключевые моменты

Во время блэкаутов в Рени люди массово возвращаются к бумажным книгам — местные библиотеки становятся почти единственным «светлым местом» в городе.

Отключение света неожиданно оживляет семейные традиции: жители вспоминают старые игры и проводят больше времени вместе.

Для хозяек темнота превращается в «отпуск от быта»: без работающей техники появляется время для отдыха и совместных занятий.

Жители Рени находят альтернативные способы провести день без электричества — от рыбалки до сбора дров, превращая блэкаут в приключение.

Электричество исчезло – читатели появились

Самые большие выгодополучатели – библиотекари. Ведь когда весь город во тьме, люди вдруг вспоминают, что существуют бумажные книги. Именно так и говорят – бумажные книги.

— Как только в Рени «бахнули» по энергетике, люди к нам в библиотеку потянулись, — говорит заведующая Татьяна Кокалко. – Днем читают у окна, вечером – с фонариком.

Спецоперация «Услышать ребенка»

В моем детстве свет выключали редко, разве что где-то случалась авария. Поэтому темнота воспринималась как спецэффект. Мы с папой играли в прятки.

Когда в доме темно, искать можно только руками. Папа наощупь проверял содержимое шкафов, нырял под тумбочки, шваброй вел разведку под кроватями. А я тихонько сидела в щели между шкафом и стеной — место, доступное только детям до 10 лет и котам.

Помню, папа обшарил все углы и в отчаянии прислонился спиной к шкафу, за которым я спряталась. Он выбрал тактику: не нащупал — так услышу. Стоял, не дышал, надеясь услышать мое дыхание. Мы сидели рядом, как два партизана, минут двадцать.

Первым не выдержал папа: «Все, сдаюсь, выходи!» – «Да тут я, рядом» – протянула я руку.

Семейный хохот был такой, что соседи подумали, будто мы выиграли в лотерею «Жигули».

Нет 220 – значит, есть отпуск!

Итак, нет 220. Пылесос не работает, стиральная машина тоже. А это означает, что у хозяйки – настоящий отдых! А не съездить ли с мужем на рыбалку?

Да, в ноябре на Дунае шансы поймать рыбу – один на тысячу. Разве что маленький подлещик под вечер попадется.

А пока рыба игнорировала все крючки, мы занялись тем, что действительно имело смысл, – собирали дрова. Сухостой вокруг лежит, бери – не хочу. Насобирали полный багажник.

Муж полдня рубил эти дрова – наконец согрелся. Подсчитала: дров хватит, чтобы топить старую печку три дня.

Итак, подведем итог. Свет – это комфорт. А блэкаут – это сюжетный поворот. Если относиться к темноте как к игре — жить реально веселее.

