Ключевые моменты

Петросталь стоит на самой границе с Молдовой — в селе есть дом, часть которого географически расположена в другом государстве.

Несмотря на войну, жители активно развивают инфраструктуру: обновляют освещение, обустраивают площадки, ремонтируют школу и запускают генераторы для бесперебойной подачи воды.

Медициной в селе уже более 35 лет занимается медсестра Домникия Кульчу, которая выезжает на вызовы в любое время, но сетует на отсутствие аптеки и транспортной поддержки.

Петровский лицей известен активными родителями: они собственными силами устанавливали окна и делали ремонты, а дети выращивают урожаи в школьной теплице.

Дом культуры с народными коллективами «Възраждане» и «Роден край» стал культурным сердцем села — здесь проводят фестивали, благотворительные ярмарки и поддерживают традиции даже в самые трудные времена.

Собственная калитка в… Молдову

Если вы спросите кого-нибудь в Тарутинской громаде, где находится Петровск Первый, то даже местные вам сразу не ответят. А как только услышат – Петросталь, мгновенно поймут, о каком селе идет речь. Это неофициальное название, но местные предпочитают именно его.

Итак, Петросталь находится прямо на границе с Молдовой, в сорока километрах от поселка Бессарабское – центра Тарутинской громады. Это компактное живописное село, кстати, одно из самых чистых в Одесской области. В 2023 году оно заняло второе место в областном конкурсе по благоустройству.

Когда говорят «на границе», это не преувеличение. Доходит до смешного: в Петровске есть здание, одна жилая часть которого находится в Украине, а другая – в Молдове.

То есть, когда ты проходишь в дальнюю комнату, открываешь окно – оказываешься в Молдове. Сам двор расположен прямо на контрольно-следовой полосе. Поэтому, чтобы предотвратить несанкционированный переход границы через двор этого дома, пограничники держат калитку забора на замке и, конечно, постоянно контролируют этот участок.

Кстати, как же хозяева попадают в собственный дом? Владельцы дома сейчас живут в Одессе. А когда приезжают в село, обращаются к пограничникам, чтобы те открыли им замок в их собственный дом.

«Наш золотой фонд – это женщины»

Об истории села все знает Петр Ламбов, который является не только руководителем сельхозпредприятия «Петросталь», но и большим патриотом родного села.

– В Википедии указано, что село было основано в 1828 году, но это не так. В 1828 году немцами-переселенцами было основано село Куржика. Сейчас оно заброшено, там осталось несколько человек. Кстати, моя жена Юлия оттуда, ее прабабушка была немкой. Местные краеведы выяснили, что именно немцы из Куржики в 1870 году основали наше село и назвали его Петерстал. В 1919 году сюда переехало 15 семей из соседней Твардицы, мои родители тоже были среди них. В селе живет большинство болгар, есть молдаване. Наш золотой фонд – это женщины. Старосте не нужно просить навести порядок во дворах: каждый день женщины убирают, метут у своего подворья. Это не просто традиция – это правило, которое у нас в крови. В знак большого уважения к основателям в центре в их честь установлен мемориальный комплекс.

Знаете, у меня было много возможностей уехать в город, но я село никогда не предам – таких замечательных людей, как здесь, больше нигде нет.

Облсовет деньги обещал, но не дал

Несмотря на войну, село постоянно приводят в порядок.

Сергей Бугор, староста Петровского старостата:

– За последние годы мы сделали детскую площадку, построили склад для хранения дров и угля при школе, в Доме культуры сделали санузел, обновили уличное освещение. На этой неделе запустили генератор на скважине, чтобы блэкауты не влияли на подачу воды.

Кстати, за второе место в областном конкурсе по санитарному порядку Одесский облсовет обещал нам 300 тысяч гривен, на которые мы планировали установить бювет. Но денег нам так и не дали.

Финансовую помощь предоставляет Тарутинская громада. Однако все работы мы выполняем своими силами – есть коммунальное предприятие, которым руководит Иван Балтаджи. У нас есть трактор, недавно от громады получили экскаватор.

Через село проходит газовая труба, но подрядчики «заломили» такие большие деньги за подключение домов, что люди отказались. У большинства – электроотопление, у всех на случай отключений света установлены еще и котлы на твердом топливе. Вообще мы привыкли большинство проблем решать самостоятельно. И у нас это неплохо получается.

Единственное, чего мы не можем сделать, – построить дорогу от Серпневого до Петростали. Поэтому поставщики продуктов не хотят ездить по бездорожью, оставляют товары в Серпневом или в Бессарабском, а наши предприниматели ездят и забирают.

Мы одними из первых в громаде начали проводить благотворительные ярмарки в поддержку защитников. Только с каждым годом людей все меньше. Сейчас из 1460 прописанных в селе живет половина.

О чем грустит Дуся-врачиха?

В центре села находится фельдшерско-акушерский пункт, которым 35 лет заведует медсестра семейной медицины Домникия Кульчу. Жители Петростали называют ее Дуся-врачиха.

– У нас есть все необходимое для оказания первой помощи, – рассказывает Домникия. – Учитывая, что «скорая» к нам едет не очень быстро, вызовы даже среди ночи – это норма. Два раза в месяц приезжает бригада врачей из Бессарабского. Это очень удобно – люди приходят на прием, врачи делают назначения, а я их выполняю. Одно плохо – в селе нет аптеки. Чтобы держать аптечный пункт в ФАПе, нужно иметь фармацевтическое образование, кучу разрешений. Это, извините, какая-то глупость со стороны власти – закрыть аптечные пункты в сельских ФАПах. Раньше наши люди ездили в молдавскую Басарабяску, сейчас это сложно. Бессарабский центр первичной медпомощи поддерживает – предоставляет лекарства, люди заказывают их также по почте. Хотелось бы, чтобы за ФАПом был закреплен какой-то транспорт, потому что в экстренных случаях приходится искать машину.

Очень огорчает, что за последние два года в Петростали не родился ни один малыш. Почти вся молодежь уехала, некому рожать, – волнуется Домникия.

Главные помощники – родители школьников

Родители учеников Петровского лицея очень активны – своими силами устанавливали там окна. Сделали также ремонты в школьных коридорах и некоторых кабинетах.

Здесь детей с детства приучают к труду. В этом году Тарутинская громада подарила лицею оборудование для теплицы. Дети уже вырастили и собрали первый урожай помидоров, огурцов, сладкого перца, зелени, на подходе – зимний сорт капусты, а еще здесь цветут хризантемы.

Пятый год лицеем руководит учительница украинского языка и литературы Ирина Парлыкова.

– Наша школа – современная, в большинстве кабинетов есть мультимедийные доски, проекторы, недавно мы установили интерактивную доску, которая работает как планшет. Есть большой спортзал – спортивные достижения наших спортсменов известны не только в громаде, но и в области.

Питание для всех школьников бесплатное – повар Наталия Доломанжи готовит вкусно, как дома.

В школе обучаются 110 учеников и работают 19 педагогов. К сожалению, учеников становится все меньше: в младших классах – 5–6 детей.

В первый класс пошло шесть детишек. А в детском саду всего девять малышей.

Сейчас мы участвуем в европейском проекте «Психологическая поддержка школ Украины», на полученные средства хотим сделать в теплице капельный полив и зимний сад в бывшей школьной мастерской. Наши главные помощники – родители.

Большинство жителей – болгары, поэтому болгарский язык преподается как предмет. Мы учим детей уважать традиции.

В память о нашем герое-односельчанине Алексее Каре, который погиб на войне, у входа в школу установлена мемориальная доска.

Кто устроит праздник дедушке, если не мы?

Дом культуры в селе – один из лучших в громаде. Он славится на всю Одессу двумя народными коллективами – танцевальным «Възраждане» (руководительница Ирина Доломанжи) и вокальным «Роден край» (руководитель Иван Каламанов).

Здесь есть замечательный музей, где собрано много уникальных экспонатов. Руководительница музея Степанида Паскалова постоянно пополняет музейную коллекцию. Работает библиотека, где библиотекарь Парасковия Паскалова проводит мероприятия к праздникам, выставки. Еще в Доме культуры работает звукорежиссер и аккомпаниатор Игнат Ариков.

Домом культуры руководит Светлана Шаркова.

– В прошлом году у нас состоялся Болгарский собор. Традиционно отмечаем праздник «Трифон Заризан», на который приезжает много гостей и участников. Проводим благотворительные ярмарки в поддержку ЗСУ. И очень любим поздравлять своих юбиляров – в октябре устроили праздник в честь 90-летия ветерана труда Антона Гайдаржи. Пригласили его в Дом культуры, накрыли стол, устроили небольшой концерт. Антон Николаевич живет один – жена умерла, дети далеко. Кто ему устроит праздник, если не мы? Он был очень растроган.

У нас молодежь уважает традиции – юноши и девушки очень любят участвовать в обрядах. А от желающих колядовать – отбоя нет. И во время войны людям нужен отдых, особенно психологический. Для нас традиции превыше всего. На этом и держимся.

Петросталь – развитое село

Здесь есть Дом культуры, здание старостата, школа, парк, мемориальный комплекс, ФАП, магазинчики с кафетериями, офис сельскохозяйственного предприятия «Петросталь», столовая для работников хозяйства, хлебопекарня, детский сад, православная церковь Архангела Михаила, спортивная площадка, отделение «Укрпочты».

Рядом с селом находится железнодорожный контрольно-пропускной пункт Карабуцены – раньше здесь была остановка пассажирского поезда.

Чтобы проехать в Молдову, которая в нескольких метрах от Петростали, нужно ехать около 20 километров до поселка Серпневое на Международный пункт пропуска.

Фото авторки