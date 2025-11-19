Презентация уникального источника по истории Одессы и Причерноморья

Это наблюдения немецкого путешественника Иогана Георга Коля во время его путешествия по югу Украины летом 1838 г. — уникальный источник по истории Одессы и Одесчины, который содержит сведения об экономике, устройстве, населении города и края; занятиях и повседневной жизни одесситов, жителей окрестностей и хуторов; жизни колоний и других прибрежных и степных поселений, а также описание природы и климата.

В презентации приняли участие литературовед, доцент кафедры украинской литературы и компаративистики ОНУ им. И. И. Мечникова Ирина Нечиталюк; аспирантка кафедры истории Украины и специальных исторических дисциплин ОНУ им. И. И. Мечникова Светлана Кучеренко. Модератором события была гостеприимная хозяйка одесской Книгарни-кавярни Галина Дольник.

…Молодой немецкий библиотекарь и неутомимый путешественник Иоган Георг Коль, тридцатилетний эрудит из Бремена, наконец в 1838 году ступает на одесскую землю после тысяч километров пути от Балтики до Черного моря. «Я давно не видел моря», — записывает он в дневнике, останавливаясь на берегу и любуясь волной, словно огромной живой картиной. За несколько недель он напишет 130 страниц заметок. Они станут настоящей жемчужиной краеведения, а благодаря свежему украинскому переводу мы теперь можем заглянуть в Одессу глазами чужестранца и влюбиться в нее заново.

Прибытие: пыль, шуба и первые шоки

Коль входит в Одессу через Пересыпь, где главные дороги сходятся в хаотическом вихре, а застава внимательно следит за каждым приезжим. Он, по неосторожности, не задекларировал все вещи, поэтому таможенники устраивают целый цирк с проверками и бумагами.

Солнце беспощадно печет, а улицы тонут в облаках пыли. Наконец, перед глазами возникает гостиница (один из полуциркульных домов) — новая, построенная всего в 1832 году, с шестьюдесятью номерами и вывеской по-французски, потому что так велит мода.

Первые одесситы, с которыми он сталкивается, поражают не меньше. Еврей — «фактор» гостиницы, настоящий универсальный менеджер: нет своего слуги или постели? Обращайтесь к нему — все устроит за отдельную плату. Второй — грузин-парикмахер из старинных офортов, мастерски владеет бритвой. «Плохо устроен, но хорошо побрит», — иронизирует Коль в заметках и, стряхнув дорожную пыль, идет гулять по городу. Под тяжелой медвежьей шубой (апрель выдался неожиданно холодным) скрывается «добрая немецкая душа», которая уже предчувствует приключения.

Город контрастов на Черном море

Одесса взрывается красками, звуками и языками, словно живой Вавилон на берегу Черного моря. Коль насчитывает шестнадцать языков, которые звучат на улицах одновременно: русский — для повседневного общения, итальянский — для деловых сделок, французский — для высшего общества. Добавляются английский, немецкий, еврейский, греческий, турецкий, польский и множество других.

В центре — культурное и коммерческое сердце. Театр впечатляет: «Не каждый немецкий город с более богатой историей может похвастаться таким!» Итальянская труппа доминирует, но за зиму здесь играют на пяти языках. Коль посещает «Отелло»: актер падает на сцене так картинно, словно акробат в цирке, и путешественник не сдерживает смеха.

Порт — настоящее сердце Одессы. Пшеница, лой, топящийся в степи, хлопок — основа экспорта. После недавней чумы карантин работает как часы: аркады, «парлаторио» (по-итальянски — место для разговоров). С одной стороны — подозреваемые, с другой — чистые; между ними решетка, но общение продолжается. Коль описывает все с немецкой скрупулезностью.

Повседневность: сало, мед и руины из ракушечника

Рынки — будто ярмарка народов, где у каждого товара свой хозяин. Украинцы торгуют салом и смальцем: «Кто med? Med!» — имитирует Коль оживленный разговор продавца с покупательницей, и его перо едва успевает за одесским юмором. Дома в итальянском стиле — колонны, балконы — но из известняка-ракушечника. «Через сорок лет — руины», — удивляется немец и сразу идет к строителям. Те объясняют: камень надо класть так, как он рос в земле, ракушки параллельно горизонту, чтобы дождь не разрушал.

Грязь — вечная беда. Центральные улицы уже в мостовой, но остальные — сплошная пыль. Поднимается ветер — и день превращается в сумерки. Зерновые склады строят как дворцы: Сабанские казармы легко переоборудовать под жилье. А вот библиотека… Коль приходит — и оказывается единственным посетителем. Библиотекарь-итальянец мечтает о Париже…

Окрестности: степь, лиманы и немецкие колонии

Коль не сидит в городе — его тянет дальше. «Каждый немец обязан интересоваться своими!» — решает он и отправляется в колонии. Люстдорф, в двенадцати верстах от Одессы, становится временным домом. Договаривается со старостой и поселяется, описывая быт во всех деталях.

Маршрут проходит по побережью: монастырь на шестнадцатой станции, Сухой лиман, где «столько поселений и столько народов — греки, немцы, малороссы…». Далее — Барабой, Овидиополь, Аккерман. Рыбацкая артель открывает тонкости промысла. На Днестровском лимане внезапный шторм — паника в лодке, но Коль, далеко от Германии, встречает знакомого. Чудеса!

Соль добывают на лиманах, бахчи зеленеют в степи, степовики живут в землянках. Коль вспоминает Геродота: «Мало что изменилось за тысячелетия!»

Почему Одесса очаровывала?

«Один раз попав сюда, люди не хотят уезжать», — с удивлением отмечает Коль. Город молодой, динамичный, многокультурный, с неповторимым юмором. Но идеальным его не назовешь: порт развивается очень медленно.

Хлеб — основа богатства, а выращивают его украинцы. Путешественник пророчит будущее: Россия распадется, Украина освободится самостоятельно. Эту фразу позже цитирует Юрий Липа. Одесса — не русская, не имперская. Она полиэтничная, живая, ироничная.

«Одессе не хватает красивого вида с моря — как картине без рамки», — пишет Коль напоследок, садясь на пароход в Крым. За ним остаются 130 страниц, которые развенчивают мифы и открывают правду о молодой жемчужине Черного моря.

Эта книжечка — настоящий путеводитель в 1838 год. Для историков, туристов, одесситов. Скоро в продаже. Мы уже влюбились в Одессу Колем: пыльную, шумную, гениальную, вечную. А саму книгу в украинском переводе вскоре сможет приобрести каждый желающий…

