Ключевые моменты

На Новосельского внезапно обрушился балкон на 3 этаже.

Пострадали две женщины.

Одна — умерла в больнице, вторая проходит интенсивное лечение.

Обрушение балкона в Одессе

В Одессе умерла одна из женщин, которые 25 ноября упали вместе с обрушившимся балконом жилого дома на улице Новосельского, 91. Об этом сообщил заместитель медицинского директора по хирургической работе одесской больницы Владислав Севергин.

По словам врача, у женщины 1949 года рождения были крайне тяжелые травмы: открытая черепно-мозговая травма с повреждением мозга, множественные переломы ребер и правосторонний пневмоторакс. Несмотря на оказанную неотложную помощь, она умерла через полтора–два часа после поступления. При госпитализации ее давление составляло всего «60 на 0», а на затылке были открытые ранения.

Вторая пострадавшая — женщина 1969 года рождения — выжила, но получила множественные травмы: переломы ребер, пневмогемоторакс, переломы поперечных отростков позвоночника и ушибы конечностей. Ее состояние медики оценили как тяжелое, но ближе к среднему. Она находится в реанимации, так как после падения пережила сильный шок — и физический, и психологический.

Пациентке уже сделали FAST-исследование, КТ, установили дренаж плевральной полости и проводят необходимое лечение. Врачи надеются, что уже завтра ее смогут перевести в профильное отделение.

Остатки обрушившегося балкона сегодня были демонтированы.

