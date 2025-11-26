Ключевые моменты
- На Новосельского внезапно обрушился балкон на 3 этаже.
- Пострадали две женщины.
- Одна — умерла в больнице, вторая проходит интенсивное лечение.
Обрушение балкона в Одессе
В Одессе умерла одна из женщин, которые 25 ноября упали вместе с обрушившимся балконом жилого дома на улице Новосельского, 91. Об этом сообщил заместитель медицинского директора по хирургической работе одесской больницы Владислав Севергин.
По словам врача, у женщины 1949 года рождения были крайне тяжелые травмы: открытая черепно-мозговая травма с повреждением мозга, множественные переломы ребер и правосторонний пневмоторакс. Несмотря на оказанную неотложную помощь, она умерла через полтора–два часа после поступления. При госпитализации ее давление составляло всего «60 на 0», а на затылке были открытые ранения.
Вторая пострадавшая — женщина 1969 года рождения — выжила, но получила множественные травмы: переломы ребер, пневмогемоторакс, переломы поперечных отростков позвоночника и ушибы конечностей. Ее состояние медики оценили как тяжелое, но ближе к среднему. Она находится в реанимации, так как после падения пережила сильный шок — и физический, и психологический.
Пациентке уже сделали FAST-исследование, КТ, установили дренаж плевральной полости и проводят необходимое лечение. Врачи надеются, что уже завтра ее смогут перевести в профильное отделение.
Остатки обрушившегося балкона сегодня были демонтированы.