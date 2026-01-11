Николаевская громада Березовского района Одесской области получает новые туристические локации благодаря работам украинского скульптора и педагога Олега Степанского. Его авторские монументы и сюжетные композиции уже стали частью публичного пространства многих городов Украины, а теперь формируют узнаваемый культурный образ громады.

После службы в ВСУ и ранения художник обосновался в Одесской области, где создает мемориальные и мифологические объекты, объединяя искусство с развитием Николаевской громады как туристического направления.

Параллельно Олег Степанский работает с детьми в кружке «Мастерская скульптора» в Новопетровке, обучая их практическим навыкам и привлекая к созданию реальных арт-объектов, часть которых уже установлена в открытом пространстве.

Проекты художника объединяют профессиональный опыт, педагогику и художественную реабилитацию, показывая, как культура может работать на восстановление громад и их экономический потенциал.

Справка «ОЖ»: Олег Степанский — известный украинский художник

Он добровольцем защищал родной город от захватчиков в феврале 2024 года. В качестве штурмовика воевал под Снигиревкой, Давыдовым Бродом, Славянском, Соледаром и Бахмутом.

Сотни созданных им самобытных и оригинальных скульптур и композиций украшают многие уголки Украины. В его творческом наследии — храм Воскресения Христова ПЦУ в Херсоне из пенополистирола. Церковь возвели за семь часов по японской технологии с 60-летней гарантией. Скульптор, который до войны также построил несколько частных надежных и экономичных конструкций из пенополистирола, предлагает возводить таким методом жилье для ветеранов войны и ВПО.

Также художник — автор ряда шевронов для боевых подразделений и родовой геральдики.

Оживляет мифы и создает легенды

Списавшись из ВСУ по ранению и возрасту, автор многочисленных скульптурных композиций на Херсонщине, обосновавшись в Одесской области, превращает Николаевскую громаду Березовского района в туристический кластер.

На Аллее Славы Николаевки память о погибших земляках хранит монумент работы Олега Степанского «Уставший Ангел» — дань памяти всем защитникам, павшим в российско-украинской войне.

Первой туристической локацией края стала «Поляна сказок» с героями славянской мифологии, украинских сказок и легенд. Это дракон-сказочник с Лесовиком, Водяным, Домовиком, Бабой Ягой, Мавкой, Русалкой и другими персонажами.

Где прячутся монстры?

Художник живет в Новопетровке. Здесь, возле автобусной остановки, появился пришелец Павел — автостопщик по Галактике, напротив него стоит мультяшный Барт Симпсон. А соседнее село Антонюки «приютило» анимационного юного гения Джимми Нейтрона.

Создает художник и демонические фигуры для Монстро-парка. Изготовленные им десять причудливых фигур монахов (часть будущей композиции), которые пока расставлены по кругу в школьном саду и припорошены снегом, своим мистическим видом в сумерках напугали не одного колядника и щедровальщика. А в художественной мастерской по углам «затаились» первые восемь монстров.

В прошлом году Олег Степанский в тандеме с давним херсонским другом и коллегой художником Александром Тепляковым создали 55 скульптур. Большинство — проекты для туристических локаций. Это указатели «Стасов хутор» и «Казацкая пасека», монумент казачеству с декоративными тумбами, древнеславянские чуры и другие. Выполнили также несколько коммерческих проектов.

Живи на работе и работай, когда захочется

По словам скульптора, в перспективе Николаевская громада за счет колоритных туристических зеленых зон сможет зарабатывать на туристах не менее двух миллионов долларов в год.

Помимо самобытных монументов, привлекать отдыхающих на Николаевщине будут исторические факты, легенды и мифы этого удивительного края, дошедшие в человеческой памяти от глубокой древности до нынешнего века. Одну из легенд о Казаке и Тролле придумал и сам художник, воплотив ее в бетоне.

Мастерская скульптора расположена в помещении бывшей школы, где он также обустроил себе жилье. Говорит, что это достаточно удобно и позволяет работать, когда захочется. Живет Олег один: бывшая жена, сетуя на его профессиональный фанатизм, говорила, что он женат на работе. Сын Олега Степанского Владимир воюет, дочь Валентина работает на Закарпатье помощником повара и пишет книги, дочь Оксана занимается логистикой в Варшаве.

«В каждом ребенке живет художник»

Недавно в Новопетровке начал работать детский творческий кружок Центра внешкольного образования Николаевского поселкового совета «Мастерская скульптора».

Художники Олег Степанский и Александр Тепляков помогают сельским детям раскрыть творческий потенциал, обучают основам скульптурного мастерства, работе с различными материалами. Дети также помогают наставникам создавать скульптуры, которые в будущем станут частью туристических локаций громады. Некоторые их работы уже украшают «Поляну сказок». А в Нововасильевке соседней Николаевской области установлен памятник «Последняя нота». Скульптурную композицию с бандуристом создали под руководством Олега Степанского юные скульпторы Артем Бобок, Аня Галкина, Ангелина Прокопец, Станислав Галкин, Анастасия Головатюк, Валентина Пивнева, Татьяна Руденко.

— Я верю, что в каждом ребенке живет художник, которого нужно помочь разбудить. Поэтому мы обучаем всех, кто приходит. Приезжают дети из инклюзивного центра. Для них наш кружок — это способ социализации, — рассказывает Олег Степанский. — В будущем планирую создать сельский Центр искусств областного уровня, а в Одессе — реабилитационный центр для военных с ампутациями и сделать на его базе локацию для ветеранов боевых действий в нашей громаде. Потому что искусство — это всегда реабилитация.

Чем больше талантов вместе — тем лучше

Амбициозный скульптор объединяет вокруг себя таких же художников. Один из них — херсонский художник, карикатурист, скульптор, витражист, художник боди-арта Александр Тепляков. Когда первого марта россияне захватили Херсон, художник на протяжении восьми месяцев оккупации вел в соцсетях информационную войну против оккупантов. Создал и опубликовал серию карикатур на россиян и Путина, публиковал в Facebook позитивные посты, мемы и лозунги.

— С Олегом мы познакомились около 14 лет назад. У нас было очень много совместных проектов. Про Степанского могу сказать, что он «безумный», но именно поэтому с ним интересно. Я уверен, что творческим людям просто необходимо давать возможность улучшать среду, в которой мы живем, — поделился мыслями Александр Тепляков. — Поэтому по его приглашению я перебрался в сельскую глубинку.

Также Олег Степанский привлекает из Одессы на Николаевщину Николая Огданца с семьей, который руководил кружком «Джура» в Новой Каховке, а из Херсона — мастера художественной керамики Владимира Шамаря. Таким образом он формирует команду высококвалифицированных, опытных и авторитетных преподавателей, обладающих глубокими знаниями, современными методиками и способных вдохновлять детей и побуждать их к творчеству.

