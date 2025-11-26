Ключевые моменты:

Увольняется Валерий Иванов, возглавивший ТГО в 2024 году,

Его предшественница Анна Позднякова уволилась ранее.

КП «Теплоснабжение» имеет долги — около 7 млн грн.

Отставка директора ТГО в Одессе

По информации источников «Думской», директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Валерий Иванов планирует покинуть свою должность. Сам руководитель не подтвердил и не опроверг это в телефонном разговоре, а в мэрии распоряжение об увольнении пока отсутствует.

Иванов возглавил ТГО в 2024 году после ухода Анны Поздняковой, которая стала вице-мэром и куратором по вопросам ЖКХ. Он покидает предприятие с долгом примерно в семь миллионов гривен. Антимонопольный комитет ранее наложил на КП штраф за игнорирование показаний счетчиков при формировании платежек. Одесситы пожаловались на то, что счета за тепло рассчитывались не по реальным показаниям общедомовых или индивидуальных счетчиков, а по метражу жилья. В КП заявляли о намерении оспорить решение АМКУ в суде.

Напомним, 19 ноября этого года Позднякова подала заявление об увольнении с должности заммэра и заявила, что переходит работать в энергетическую сферу. Однако, по словам источников, это могло быть связано с тяжелой ситуацией, которая сложилась в городе уже на старте отопительного сезона, — она не хотела отвечать за провал.

