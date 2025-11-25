Ключевые моменты

Жители Балтской громады приспосабливаются к плановым отключениям света: пользуются печами, генераторами и внимательно планируют быт.

Семья Марии Меланич-Лопатюк сочетает разные виды отопления, перерабатывает запасы из холодильника и опирается на свои овощи, сохраняя уверенность, что «деревня выживет».

В Балте даже бьюти-индустрия не останавливается: салон красоты работает на генераторе, а его владелица Ксения Ткачук активно волонтерит, организует сборы и помогает ВСУ.

Есть печь – не пропадем

Мария Меланич-Лопатюк с мужем живут в селе Билине Балтской громады, в квартире дома для учителей. Мария Петровна рассказывает, как они приспосабливаются к жизни в нынешних условиях.

– Мы следим за графиками и планируем свое время в соответствии с включением электроэнергии. Правда, неудобства создает частая смена этих графиков.

В нашей квартире два котла: газовый и на твердом топливе. Газовый котел зависит от электричества и работает, когда есть ток. А когда свет отключают, включаем твердотопливный. Раньше топили качественным углем, а сейчас он пылит и чадит. Удобнее дровами. Дровами запаслись, газ тоже, слава Богу, есть. Отопительная система проложена еще в 1980-х годах, поэтому вода идет самотеком, ее не нужно качать насосом. У нас всегда тепло, – говорит Мария Петровна.

Пани Мария сетует, что больше всего от отключения электросети страдает холодильник – начинает оттаивать все, чем запаслись на зиму.

– Сейчас достаю фрукты и варю варенье. А зеленый горошек, который был расфасован порциями, закатала в баночки. Я люблю суп с горошком и добавляю его в солянку.

Дети Меланичей – дочь, зять и две внучки – в первый же день полномасштабной войны приехали из Одессы к родителям и так здесь и остались. Поселились на даче. Дом газифицирован и имеет плиту с печью. Когда есть свет, готовят на газовой плите и отапливают дом тоже газом. А во время отключений разжигают печь, ставят на плиту чугунок с картошкой, чайник, достают из подвала квашеную капусту или помидоры – и ужин готов.

– Можно также запечь картошку в духовке. Есть свои овощи, салаты. Так что не пропадем. Деревня выживет, – уверена женщина. – Конечно, очень плохо без света. Но мы не в окопах, нам не хуже всех. Дай Бог, чтобы Восток и Юг удержались. А мы выживем.

Бьюти-индустрия не только работает, но и помогает

В условиях блэкаутов жизнь в Балте продолжается. И женщины в любое время года хотят быть красивыми. Как работает салон красоты, мы спросили у косметолога Ксении Ткачук.

– Работа в салонах красоты очень зависит от электроснабжения. Мастера вынуждены приспосабливаться, но это ни в коем случае не влияет на качество услуг, – рассказывает Ксения.

Ксения говорит, что хотелось бы, чтобы энергетики придерживались графиков. Тогда удобнее и переключиться на другой источник питания, и расписать запись клиентов.

– Света нет почти весь рабочий день. А за те три часа, когда есть электричество, я могу принять двух-трех клиентов. Во время отключений запускаю генератор. А в салоне, чтобы не замерзнуть, включаю тепловентилятор. Правда, и генератор тарахтит, и «дуйка» шумит – за весь день голова становится тяжелой.

Кстати, Ксения занимается и волонтерством. Она открывает разные сборы на помощь Вооруженным силам Украины. В салоне красоты проводятся благотворительные лотереи.

– Балтяне помогают воинам продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами. Собираем средства на ремонт техники или на какие-то другие важные закупки. Работаем и верим, что победа будет за нами, – уверена Ксения Ткачук.

Читайте также: