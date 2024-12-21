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Праздник короткого дня и длинной ночи: сегодня День зимнего солнцестояния

Праздник короткого дня и длинной ночи: сегодня День зимнего солнцестояния

Сегодня, 21 декабря 2024 года, на Земле День зимнего солнцестояния – в этот день ось Земли максимально наклонена от Солнца, и оно находится на своей самой южной точке на небе. То есть сегодня самый короткий день и самая длинная ночь в году. А уже с завтрашнего числа день начнет увеличиваться.

Что такое зимнее солнцестояние?

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Зимнее солнцестояние происходит, когда солнце достигает самой низкой точки на небе по сравнению с горизонтом, что приводит к наименьшей продолжительности светового дня. Это событие обычно происходит 21 или 22 декабря, в зависимости от года.

Научное значение

Это природное явление имеет не только культурное, но и научное значение. Оно как бы «маркирует» момент, когда Северное полушарие наклонено максимально далеко от Солнца, и поэтому получает наименьшее количество солнечного света. Это важная дата для климатологов и астрономов, поскольку указывает на переход от осени к зиме и начало увеличения светового дня.

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Как отмечают День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния является важным событием во многих культурах и традициях разных народов. Например:

  • в скандинавских странах празднуют Юль, древний праздник, который включает в себя разжигание костров и проведение пиршеств, чтобы отпраздновать возвращение света;
  • в Китае проводится праздник Дунчжи, на котором семьи собираются вместе, чтобы насладиться теплыми блюдами, такими как танъюань (сладкие рисовые шарики);
  • друиды и поклонники древних традиций собираются в таких местах, как Стоунхендж в Англии, чтобы наблюдать за восходом солнца через мегалиты, которые были выстроены в соответствии с солнцестоянием.

Символизм Дня зимнего солнцестояния

Несмотря на то, что День зимнего солнцестояния короткий, он олицетворяет возрождение и новые начинания. Это время, когда люди оглядываются на прошедший год, подводят итоги и строят планы на будущее. Многие считают, что этот день символизирует победу света над тьмой и является началом нового жизненного цикла.

Зимнее солнцестояние: приметы и запреты

Существует много примет этого дня. Одной из них считается, что если в этот день пойдёт снег, то зима будет долгой, а если будет тепло – весна наступит рано.

Также считается, что в это время важно загадать желания, так как они могут сбыться в течение года.

Многие верят, что в ночь на солнцестояние открываются врата в иные миры, и духи предков могут посетить людей.

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В этот день нельзя:

  • конфликтовать, ругаться или использовать грубые слова, даюы не притягивать негатив;
  • вспоминать старые обиды – это может испортить настрой и вызвать негативные чувства;
  • держать в голове плохие мысли – может привести к началу нового года с негативом;
  • надевать темную или грязную одежду – по народным поверьям, это может отпугнуть удачу.

В День зимнего солнцестояния можно и нужно:

  • сделать уборку в доме, избавиться от ненужного – это создаст пространство для новшеств;
  • запланировать рабочие задачи и цели на будущее;
  • погасить долги – это поможет привлечь удачу в новом году.

Ранее мы рассказывали об обычаях и приметах Дня осеннего равноденствия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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