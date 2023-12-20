Зимнее солнцестояние: когда нас ждет самая длинная ночь 2023 года

Когда день зимнего солнцестояния в 2023 году

Зимнее солнцестояние – уникальное астрономическое явление, возникающее тогда, когда земная ось максимально наклоняется по отношению к Солнцу. Именно с этого дня в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном в то же время проходит день летнего солнцестояния.

Еще одно название дня зимнего солнцестояния – солнцеворот. В этот день Солнце находится ближе всего к Земле за весь год.

Чаще всего день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже – на 20 или 23 декабря). Однако в годы, предшествующие високосному (а именно таков 2023 год), зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. Оно начнется в 05:27 по Киевскому времени.

Также отметим, что солнцеворот как правило бывает дважды в год. Первый приходится на июнь и называется в Северном полушарии днем летнего солнцестояния. Тогда ночь самая короткая, а день самый длинный. А после этого день начинает постепенно уменьшаться.

День зимнего солнцестояния в представлении древних славян

Наши предки, древние славяне, всегда жили в согласии с циклами солнца и уделяли ему особое внимание. Именно поэтому день, когда Солнце начинает приносить больше тепла, считали окончательной победой света над тьмой, а летом над зимой. В то время Солнце считалось символом возрождения, новой жизни.

А вот день зимнего солнцестояния наши предки считали днем начала нового года. Поэтому ночью отдавали уважение Коляде – одному из важнейших богов в славянской мифологии, воплощении Солнца и тепла.

Люди пытались помочь Солнцу победить тьму, для чего раскладывали и зажигали костры, катали по селу пылающие колеса, украшали дома елочными веточками и выпекали обрядовый каравай в форме небесного светила.

В те времена существовало поверье, что в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году, а после этого день начинает постепенно увеличиваться, на Землю приходят духи усопших предков. Поэтому в этот день пели немало обрядовых песен, веселились, развлекались, чтобы привлечь к своей семье богатство и добро.

Этот день также считали благоприятным и для различных гаданий. Поэтому девушки собирались вместе и гадали на любовь, будущее, брак и т.д.

Еще считается, что зимнее солнцестояние – отличное время для новых начинаний. А вот конфликтов и споров в этот день следует избегать: ведь, согласно поверью, любая отрицательная энергия может оставить надолго след.

День зимнего солнцестояния: народные приметы

Если на деревьях иней – жди на следующий год большого урожая.

Если этот день пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме.

Сильный снегопад в этот день – к продолжительной и снежной зиме.

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По материалам ТСН