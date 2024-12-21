Свято короткого дня та довгої ночі: сьогодні День зимового сонцестояння

Що таке зимове сонцестояння?

Зимове сонцестояння відбувається, коли сонце досягає найнижчої точки на небі порівняно з горизонтом, що призводить до найменшої тривалості світлового дня. Це явище зазвичай відбувається 21 або 22 грудня, залежно від року.

Наукове значення

Це природне явище має не тільки культурне, але й наукове значення. Воно як би «маркує» момент, коли Північна півкуля нахилена максимально далеко від Сонця, і тому отримує найменшу кількість сонячного світла. Це важлива дата для кліматологів та астрономів, оскільки вона вказує на перехід від осені до зими та початок збільшення світлового дня.

Як відзначають День зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння є важливою подією у багатьох культурах і традиціях різних народів. Наприклад:

у скандинавських країнах святкують Юль, давнє свято, яке включає розпалювання багать та проведення бенкетів, щоб відсвяткувати повернення світла;

у Китаї проводиться свято Дунчжи, на якому родини збираються разом, щоб насолодитися теплими стравами, такими як тан’юань (солодкі рисові кульки);

друїди та прихильники давніх традицій збираються в таких місцях, як Стоунхендж в Англії, щоб спостерігати за сходом сонця через мегаліти, які були споруджені у відповідності до сонцестояння.

Символізм Дня зимового сонцестояння

Попри те, що День зимового сонцестояння короткий, він уособлює відродження та нові починання. Це час, коли люди озираються на минулий рік, підбивають підсумки і будують плани на майбутнє. Багато хто вважає, що цей день символізує перемогу світла над темрявою і є початком нового життєвого циклу.

Зимове сонцестояння: прикмети та заборони

Існує багато прикмет цього дня. Однією з них вважається, що якщо цього дня піде сніг, то зима буде довгою, а якщо буде тепло – весна настане рано.

Також вважається, що в цей час важливо загадувати бажання, оскільки вони можуть збутися протягом року.

Багато хто вірить, що в ніч на сонцестояння відкриваються ворота в інші світи, і духи предків можуть відвідати людей.

Цього дня не можна:

конфліктувати, сваритися або використовувати грубі слова, щоб не притягувати негатив;

згадувати старі образи – це може зіпсувати настрій і викликати негативні почуття;

тримати в голові погані думки – це може призвести до початку нового року з негативом;

одягати темний або брудний одяг – за народними повір’ями, це може відлякати удачу.

У День зимового сонцестояння можна і потрібно:

зробити прибирання в будинку, позбутися непотрібного – це створить простір для нововведень;

запланувати робочі завдання і цілі на майбутнє;

погасити борги – це допоможе залучити удачу в новому році.

Раніше ми розповідали про звичаї та прикмети Дня осіннього рівнодення.