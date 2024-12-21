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Свято короткого дня та довгої ночі: сьогодні День зимового сонцестояння

Свято короткого дня та довгої ночі: сьогодні День зимового сонцестояння

Сьогодні, 21 грудня 2024 року, на Землі День зимового сонцестояння – цього дня вісь Землі максимально нахилена від Сонця, і воно знаходиться на своїй південній точці на небі. Тобто сьогодні найкоротший день і найдовша ніч на рік. А вже із завтрашнього числа день почне збільшуватися.

Що таке зимове сонцестояння?

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Зимове сонцестояння відбувається, коли сонце досягає найнижчої точки на небі порівняно з горизонтом, що призводить до найменшої тривалості світлового дня. Це явище зазвичай відбувається 21 або 22 грудня, залежно від року.

Наукове значення

Це природне явище має не тільки культурне, але й наукове значення. Воно як би «маркує» момент, коли Північна півкуля нахилена максимально далеко від Сонця, і тому отримує найменшу кількість сонячного світла. Це важлива дата для кліматологів та астрономів, оскільки вона вказує на перехід від осені до зими та початок збільшення світлового дня.

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Як відзначають День зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння є важливою подією у багатьох культурах і традиціях різних народів. Наприклад:

  • у скандинавських країнах святкують Юль, давнє свято, яке включає розпалювання багать та проведення бенкетів, щоб відсвяткувати повернення світла;
  • у Китаї проводиться свято Дунчжи, на якому родини збираються разом, щоб насолодитися теплими стравами, такими як тан’юань (солодкі рисові кульки);
  • друїди та прихильники давніх традицій збираються в таких місцях, як Стоунхендж в Англії, щоб спостерігати за сходом сонця через мегаліти, які були споруджені у відповідності до сонцестояння.

Символізм Дня зимового сонцестояння

Попри те, що День зимового сонцестояння короткий, він уособлює відродження та нові починання. Це час, коли люди озираються на минулий рік, підбивають підсумки і будують плани на майбутнє. Багато хто вважає, що цей день символізує перемогу світла над темрявою і є початком нового життєвого циклу.

Зимове сонцестояння: прикмети та заборони

Існує багато прикмет цього дня. Однією з них вважається, що якщо цього дня піде сніг, то зима буде довгою, а якщо буде тепло – весна настане рано.

Також вважається, що в цей час важливо загадувати бажання, оскільки вони можуть збутися протягом року.

Багато хто вірить, що в ніч на сонцестояння відкриваються ворота в інші світи, і духи предків можуть відвідати людей.

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Цього дня не можна:

  • конфліктувати, сваритися або використовувати грубі слова, щоб не притягувати негатив;
  • згадувати старі образи – це може зіпсувати настрій і викликати негативні почуття;
  • тримати в голові погані думки – це може призвести до початку нового року з негативом;
  • одягати темний або брудний одяг – за народними повір’ями, це може відлякати удачу.

У День зимового сонцестояння можна і потрібно:

  • зробити прибирання в будинку, позбутися непотрібного – це створить простір для нововведень;
  • запланувати робочі завдання і цілі на майбутнє;
  • погасити борги – це допоможе залучити удачу в новому році.

Раніше ми розповідали про звичаї та прикмети Дня осіннього рівнодення.

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