В единении молитвы и танго: в одесской Музкомедии состоялась неожиданная премьера (фото)

Артисты хора, балета, оркестра, солистка-вокалистка Екатерина Мысь объединились, чтобы этот проект стал действительно настоящим подарком зрителю. Ведь зритель впервые, видимо, слушал и видел, как католическая месса в первом действии органично соединилась с танго, которое, кажется, так похоже на нашу жизнь, каждую – со своим сюжетом.

Премьера концерта на два отделения с музыкой аргентинских композиторов Мартина Палмери и Астора Пьяццоллы «Вечер в Буэнос-Айресе» состоялась в ОАТМК, как путешествие в саму жизнь со всеми ее вехами.

И все вспоминается, как после премьеры кто-то из зрителей делился впечатлением: «Это что-то невероятное! Как можно было это соединить в одном концерте? Хотя для меня он стал настоящим спектаклем…».

Да, это концерт (или, как говорят в театре, своеобразный бенефис хора, оркестра и балета) в двух действиях, сотканный режиссером Владимиром Подгородинским, дирижером Вадимом Перевозниковым и балетмейстером Виталием Кузнецовым, хормейстером Сергеем Савенко; костюмы и сценография – Станислав Зайцев.

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Звучит в первом отделении католическая «Месса из Буэнос-Айреса» для солистки, хора, бандонеона (разновидность гармоники) и оркестра в стиле танго нуэво, написанная аргентинским композитором Мартином Палмери в 1996 году. Звучит как голос самой души, как наша главная молитва в тяжелые времена полномасштабной войны. Звучит как надежда, как надежда на помощь Небесных сил…

И, кажется, с молитвой ко Всевышнему обращается каждый зритель, потому что почти сразу возникает единство между ним и исполнителями.

А вот второе действие – это наша земная жизнь. Хореографический цикл из четырех танго становится не только временами года, но порами нашей собственной судьбы. Это же наша весна, наша осень, зима, лето… Это щемящий рассказ о боли и Любви, страданиях и радостях, о то ли страшных, то ли целебных мгновениях, которые случаются с нами под властью самой госпожи Судьбы.

«Это – волшебное танцевальное действо, волнующее душу аргентинским танго, в котором на языке танца и музыки можно изобразить всю палитру человеческих чувств», – рассказывают в театре.

И лучше, наверное, не скажешь. Только почувствуешь…

О, эти ощущения и чувства!.. Надо было видеть и слышать, как стоя аплодировали зрители этому (в высоком смысле!) неожиданному талантливому и такому искреннему проекту!..

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