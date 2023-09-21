Новости Одессы и Одесской области

Осеннее равноденствие: что нужно сделать в этот день

Осеннее равноденствие: что нужно сделать в этот день

Каждый год в сентябре происходит осеннее равноденствие – дата, когда день и ночь будут иметь одинаковую длительность. После осеннего равноденствия день резко начинает уменьшаться. Когда день осеннего равноденствия в 2023 году и что можно и даже нужно, а чего нельзя делать в этот день?

Что такое равноденствие и когда оно настанет

Если говорить на языке астрономов, то день осеннего равноденствия является днем, когда центр солнечного диска в своем движении пересекает небесный экватор. То есть, проще говоря, продолжительность дня практически равна продолжительности ночи.

Таких дней в году два – это весеннее и осеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие может приходиться на 22 или 23 сентября. Это объясняется тем, что тропический год по своей продолжительности не равен календарному году. В 2023 году день осеннего равноденствия приходится на 23 сентября.

В северном полушарии, где находится и Украина, с дня осеннего равноденствия начинается календарная зима. После этой даты дни резко становятся короче, а ночи длиннее. И так происходит до зимнего солнцестояния.

23 сентября 2023 года Солнце взойдет в 05:45 и зайдет в 17:55 часов. Таким образом, день продлится 12 часов 10 минут.

День осеннего равноденствия: традиции

Именно в день осеннего равноденствия наши предки праздновали начало нового года, ведь в прошлом жизнь строилась по естественному календарю. Этот день считался чрезвычайно праздничным.

Утром этого дня было принято омывать свое тело, чтобы смыть все плохое, плохое, очиститься от негатива в прошлом. Считалось, что именно в день равноденствия вода обладает особыми чудодейственными свойствами.

Традиционно в день осеннего равноденствия чествовали новый урожай – пекли пироги с капустой и яблоками, причем выпечка обязательно была круглой формы.

В день осеннего равноденствия издавна было принято:

  • поминать усопших;
  • благодарить Бога за блага, которые он подарил;
  • избавляться от ненужного или испорченного, чтобы оставить плохое в прошлом;
  • срезать гроздья рябины, раскладывать их в углах дома или вешать на окно, чтобы уберечься от беды.

Осеннее равноденствие: что можно и чего нельзя

Свечи в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия можно и нужно:

  • убрать в месте, где вы живете, чтобы ощущалась свежесть, простор и обновление. К тому же, порядок поможет лучше сосредоточиться на мечтах и желаниях;
  • зажечь в доме свечи – символ света в темноте, чтобы привлечь к себе позитивную энергию и свет;
  • найти спокойное и тихое место, где можно определиться со своими желаниями и мечтами. Попробуйте в красках и деталях представить все, чего вы желаете.

В этот день нельзя:

  • желать другим людям зла;
  • давать и брать деньги взаймы: чревато финансовыми проблемами;
  • сплетничать, злословить, ругаться и конфликтовать;
  • начинать что-то новое – неблагоприятный день для этого.

Ранее мы рассказывали, что такое летнее солнцестояние.

По материалам ТСН, фото из открытых источников

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить