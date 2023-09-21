Осеннее равноденствие: что нужно сделать в этот день

Каждый год в сентябре происходит осеннее равноденствие – дата, когда день и ночь будут иметь одинаковую длительность. После осеннего равноденствия день резко начинает уменьшаться. Когда день осеннего равноденствия в 2023 году и что можно и даже нужно, а чего нельзя делать в этот день?

Что такое равноденствие и когда оно настанет

Если говорить на языке астрономов, то день осеннего равноденствия является днем, когда центр солнечного диска в своем движении пересекает небесный экватор. То есть, проще говоря, продолжительность дня практически равна продолжительности ночи.

Таких дней в году два – это весеннее и осеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие может приходиться на 22 или 23 сентября. Это объясняется тем, что тропический год по своей продолжительности не равен календарному году. В 2023 году день осеннего равноденствия приходится на 23 сентября.

В северном полушарии, где находится и Украина, с дня осеннего равноденствия начинается календарная зима. После этой даты дни резко становятся короче, а ночи длиннее. И так происходит до зимнего солнцестояния.

23 сентября 2023 года Солнце взойдет в 05:45 и зайдет в 17:55 часов. Таким образом, день продлится 12 часов 10 минут.

День осеннего равноденствия: традиции

Именно в день осеннего равноденствия наши предки праздновали начало нового года, ведь в прошлом жизнь строилась по естественному календарю. Этот день считался чрезвычайно праздничным.

Утром этого дня было принято омывать свое тело, чтобы смыть все плохое, плохое, очиститься от негатива в прошлом. Считалось, что именно в день равноденствия вода обладает особыми чудодейственными свойствами.

Традиционно в день осеннего равноденствия чествовали новый урожай – пекли пироги с капустой и яблоками, причем выпечка обязательно была круглой формы.

В день осеннего равноденствия издавна было принято:

поминать усопших;

благодарить Бога за блага, которые он подарил;

избавляться от ненужного или испорченного, чтобы оставить плохое в прошлом;

срезать гроздья рябины, раскладывать их в углах дома или вешать на окно, чтобы уберечься от беды.

Осеннее равноденствие: что можно и чего нельзя

В день осеннего равноденствия можно и нужно:

убрать в месте, где вы живете, чтобы ощущалась свежесть, простор и обновление. К тому же, порядок поможет лучше сосредоточиться на мечтах и желаниях;

зажечь в доме свечи – символ света в темноте, чтобы привлечь к себе позитивную энергию и свет;

найти спокойное и тихое место, где можно определиться со своими желаниями и мечтами. Попробуйте в красках и деталях представить все, чего вы желаете.

В этот день нельзя:

желать другим людям зла;

давать и брать деньги взаймы: чревато финансовыми проблемами;

сплетничать, злословить, ругаться и конфликтовать;

начинать что-то новое – неблагоприятный день для этого.

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По материалам ТСН, фото из открытых источников