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Церковные праздники 21 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 21 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 21 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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21 декабря в церковном календаре — день памяти святой мученицы Юлианы.

Что это за день

Святая мученица Юлиана была римской христианкой, которая жила во времена жестоких преследований христиан в III веке. Рожденная в семье сенатора Александра, ревностного язычника, она с юности избрала путь веры, который был непростым в тогдашнем Риме. Открыто признавая свою преданность христианству, Юлиана привлекала внимание к своей вере, что в конце концов привело к ее аресту.

Несмотря на давление и уговоры отца отречься от христианства и даже принуждение к браку с язычником, она оставалась несокрушимой в своей вере. Юлиана отказалась от всех компромиссов с убеждениями, за что была приговорена к смертной казни в 302 году. Ее жизнь стала примером стойкости и преданности идеалам для многих поколений христиан. Этот день чтит ее память как символ мужества и несокрушимости духа.

Что нельзя делать 21 декабря

  • Не следует желать счастья и здоровья в этот день, все сбудется наоборот.
  • Не желательно подглядывать и подслушивать.
  • Запрещается поднимать с земли те вещи, которые вы нашли.

Народные приметы 21 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: рассвет красного цвета — начнется метель;
  • какая погода в этот день, такая она будет в сентябре;
  • на землю выпало много снега — будет большой урожай;
  • снега нет или мало, но мороз — к засушливому лету.

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