День «Не застилай кровать» и День почитания низеньких девушек: что еще празднуют 21 декабря

Что празднуют 21 декабря

День «Не застилай постель»

Этот день напоминает о простоте и свободе, предлагая оставить кровать незастеленной. Идея заключается в том, чтобы сэкономить время и уменьшить будничные обязанности, сосредоточившись на более важных вещах или отдыхе.

День почитания низеньких девушек

Посвящен принятию и уважению к девушкам невысокого роста. Это возможность напомнить о красоте и уникальности каждого человека, независимо от физических параметров.

День зимнего солнцестояния

Самый короткий день года, символизирующий переход к постепенному увеличению светового времени суток. Это астрономическое явление часто связано с надеждой на обновление и новое начало.

День рождения кроссворда

День признания популярной интеллектуальной игры, которая развивает логику, память и знания. Это возможность вспомнить историю создания первого кроссворда и его влияние на культуру.

День Государственной службы занятости Украины

День подчеркивает важность работы этой службы в трудоустройстве граждани поддержке рынка труда. Он напоминает о ее роли в содействии профессиональной ориентации и развития карьеры.

Всемирный день баскетбола

Посвящен популяризации баскетбола как спорта, объединяющего людей по всему миру. Он подчеркивает важность командной игры, физического здоровья и спортивного духа.

Посмотрите на день с яркой стороны

Идея этого дня — напомнить о важности позитивного мышления. Предлагается сосредоточиться на приятных моментах и найти что-то хорошее даже в сложных ситуациях.

День короткого рассказа

Посвящен литературному жанру, который позволяет за несколько страниц передать глубокие эмоции или важную идею. Это прекрасная возможность для писателей и читателей оценить силу короткого текста.

День жареных креветок

День признания этого популярного блюда, которое является символом кулинарного мастерства во многих странах. Это возможность насладиться разнообразными рецептами и способами приготовления.

День арманьяка

Посвящен известному французскому бренду, который считается символом изысканности и традиций. Это время для гурманов, чтобы оценить тонкость вкуса этого напитка.

Голубое Рождество

Особый день для людей, которые переживают трудности или потери во время праздничного периода. Это возможность сосредоточиться на поддержке, спокойствии и размышлениях.

Фестиваль зимних прогулок

Призывает наслаждаться прогулками на свежем воздухе в зимнее время года. Это отличный способ совместить физическую активность с красотой природы.

День рождения баскетбола

Отмечает создание этого спорта, который стал любимым занятием миллионов людей по всему миру. Напоминает об истории баскетбола и его развитии.

Всемирный день оргазма

Имеет целью привлечь внимание к вопросам здоровья, сексуального образования и гармонии в отношениях. Это также способ говорить о важности интимного удовольствия для общего благополучия.

День фонарика

День, когда символом становится свет, который дарит фонарик. Он напоминает о простых, но важных вещах, которые помогают в повседневной жизни и в приключениях.

День глупостей

Предлагает воспринимать жизнь легче, позволяя себе немного невинного юмора. Это хорошая возможность посмеяться и развлечься вместе с друзьями.

Всемирный день сноуборда

Посвящен популярному зимнему виду спорта, который объединяет поклонников экстрима. Он поощряет активный образ жизни и наслаждение зимними приключениями.

Именины 21 декабря

Какие сегодня именины: Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна, Петр, Сергей, Ульяна.

Кто из известных людей родился 21 декабря

1934 год: украинский авиастроитель, заместитель генерального конструктора АНТК им. А. К. Антонова Игорь Павлов;

1963 год: офицер Вооруженных Сил Украины, летчик-истребитель, участник российско-украинской войны, Герой Украины Степан Чобану;

1983 год: украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы) Дарья Ткаченко.

Памятные даты 21 декабря

1846 год: шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применяет анестезию во время хирургической операции;

1898 год: Пьер и Мария Кюри открывают радий;

1913 год: в нью-йоркской газете публикуют первый в истории кроссворд, который составляет Артур Винн;

1937 год: в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов»;

1988 год: опытный образец самого большого самолета в мире Ан-225 «Мрия» совершает первый полет;

1991 год: независимость Украины признают Азербайджан и Сьерра-Леоне;

2007 год: в Шенгенскую зону входит еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

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