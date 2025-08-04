Саранча была и раньше

Во-первых, речь идет не о египетской или марокканской саранче, как писали сначала, а о перелетной или азиатской саранче. Она встречалась и раньше, особенно на юге Украины, в том числе и в Одесской области также. Было это еще в 2010-2011 годах, когда насекомые «становились на крыло» и фермеры отслеживали стаи мигрирующей на сотни километров саранчи.

Перелетная саранча очень любит места возле водоемов. Жара последних лет значительно увеличила количество водоемов (рек, озер, прудов), которые пересыхают, тем самым создавая прекрасные условия для размножения саранчи. В значительной степени «помогают» в этом уменьшение русла Днепра, и Днестр, который в этом году значительно обмелел. И насекомые залетали также с территории соседней Молдовы. Фиксировали стаи саранчи и над собранными полями рапса, пшеницы и ячменя.

Что касается пищи, саранча неразборчива — любит пшеницу, кукурузу, камыш, дикие травы. Это обстоятельство тоже способствует быстрому росту количества насекомых. Но не лакомится помидорами и картофелем, потому что эти овощи имеют в своем составе вещества, которые для саранчи являются ядовитыми.

Главная причина нашествия — экоцид

По мнению заместителя председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадима Чернявского, главная причина происходящего — война и связанный с ней экоцид против Украины. Это заброшенные земли вблизи линии соприкосновения, где нет возможности контролировать ситуацию и вмешиваться в нее. Это последствия разрушения Каховской ГЭС, когда в лес превращаются большие площади бывшего водохранилища. Кроме того, там, где идет война, нет птиц, которые могли бы уничтожать саранчу. Они убегают от взрывов и обстрелов. Саранче ничего не угрожает, у нее нет естественных врагов и она быстро размножается.

Украинский энтомолог Виктория Терехова в Фейсбуке напомнила, что вспышки численности саранчи обычно совпадают с пиковыми годами 11-летних циклов солнечной активности. А этот пик как раз приходится на 2024-2025 годы этого цикла. Поэтому саранча была, есть и будет.

Интересно, что Пакистан поборол одно из нашествий саранчи благодаря тому, что сельские жители выпустили со дворов своих уток, и насекомых просто съели. В Запорожской области рассказывают, что там утки тоже ловят только саранчу и больше ничего не хотят есть. Им очень по вкусу этот высокобелковый продукт. В соцсетях есть ролики, где с аппетитом едят саранчу коты. Но при этом надо быть уверенными, что для борьбы с насекомыми на полях не применялись химикаты и домашние или домашние животные, лакомящиеся саранчой, не отруятся.

Есть ли угроза урожаю?

В Госпродпотребслужбе считают, что в этом году урожай не пострадал, потому что основные зерновые культуры собрали еще до начала нашествия саранчи. Что касается следующего года, надо контролировать состояние дел, возможно, с использованием дронов, что значительно ускорит оценку ситуации на больших площадях. При необходимости — проводить мероприятия быстрого реагирования. Что касается химикатов, ими не надо злоупотреблять, потому что пострадают полезные насекомые, птицы и мелкие животные. Но, по мнению Вадима Чернявского, ничего критического не происходит и нет поводов для паники. Природа всегда сбалансирует ситуацию. И к началу сентября нашествие саранчи пойдет на спад.

Как можно заработать на саранче?

Больше сейчас говорят, конечно, об убытках от саранчи. Но, как оказалось, она может приносить также прибыль. Опыт Израиля показал: учитывая, что саранча является высокобелковым продуктом, там научились ее консервировать и экспортировать в страны, где саранча является привычным и любимым продуктом питания.

Поэтому Украина, если иметь в виду большую вероятность нашествия саранчи и в будущем, может тоже попробовать найти пути получения прибыли от переработки саранчи на продукты питания или корм для рыбок.

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