Кафе «Фанкони» работает с 1872 года

Если внимательно посмотреть на логотип кафе «Фанкони», то можно увидеть приписку «Работаем с 1872 года». Действительно, кафе было основано именно в том году, но в его истории была пауза с конца двадцатых годов прошлого века длиной в семьдесят лет. Но даже за это время одесситы не забыли «Фанкони». С середины двухтысячных славное имя снова вернулось на карту города, в то же самое здание.

История этого заведения и его основателей столь объёмна, что требует отдельного рассказа, однако одесский журналист и писатель Валентин Кропива уже публиковал её в нашем издании.

Я же остановлюсь на его гастрономических особенностях. Что же подавали в этом славном кафе? Как утверждает реклама более чем столетней давности, в те времена основной упор был на сладости. Основатель Яков Фанкони, швейцарец итальянского происхождения, был опытным кондитером с большим стажем работы в Варшаве.

В 1877 году к Фанкони присоединился их родственник Яков Скведер, тоже итальянский швейцарец. Он изучал кондитерское искусство в Берлине и Италии. Через год-два кафе стало не просто известным в городе, а самым популярным на всём юге бывшей империи.

Здесь собиралась специфическая, но богатая публика – биржевые маклеры, предприниматели, заходили и артисты после спектаклей в Городском театре. Именно здесь можно было узнать последние новости, цены на зерно и другие товары.

Также в кафе стояли бильярдные столы и можно было почитать свежую прессу, не только местную, но и иностранную. «Фанкони» – одно из первых кафе, где появилось электрическое освещение. Для того времени это было равнозначно появлению бесплатного вайфая, когда люди выбирали кафе лишь по этой опции.

Важным было и наличие дамского отделения – зала, куда могла зайти женщина без сопровождения мужчины. Да, в те времена появление женщины в приличном кафе или ресторане без сопровождения считалось невозможным. Но в начале двадцатого века, когда феминистические идеи всё больше захватывали мир, предприниматели первыми подхватили современные тенденции, ведь это сулило хороший доход.

Посмотрите на картину одесского художника Петра Нилуса, которая так и называется «В кафе Фанкони» (1901 г). На первый взгляд, мы не видим ничего необычного, но для того времени это картина-провокация: женщина сидит одна среди мужчин! Кто она? И почему она одна? Возможно, она «охотится» на клиента, который сидит напротив? А может, это молодая феминистка, которая таким образом бросает вызов обществу?

Реклама в путеводителях и одесских газетах лишь намекала общими названиями на ассортимент в кафе. Видим кофе, шоколад, пирожные, зарубежные вина и ликёры, шампанское, конфеты с начинкой, мороженое и щербеты.

Чуть позже мы уже видим информацию о буфете с закусками и пиве в бутылках и разливном. Известно также, что «Фанкони» занималось тогдашним «кейтерингом» — устраивало балы и торжественные события, а также проводило благотворительные буфеты в поддержку раненых во время войны на Балканах.

В первые годы советской власти в помещении «Фанкони» расположилась столовая №8, где готовили оливье, форшмак и провансаль.

«Фанкони» 2025: гламур, современность и намёки на историчность

О том, что современное кафе «Фанкони» является «потомком» прежнего, можно лишь догадываться по намёкам, вроде даты 1872 в названии и подушек на террасе с изображением известных людей, которые когда-то здесь бывали.

В зале поодиночке стоит деревянная вешалка, словно декорация к фильму, которую случайно забыли. Да, здесь, как и прежде, — модно, современно, с блеском, неоновой подсветкой и громкой музыкой даже среди белого дня.

На стенах вместо росписи и картин — плазменные панели, на которых транслируются модные показы. Внутри зала стоит диджейский пульт, ведь вечером здесь можно потанцевать.

Сейчас в кафе нет бильярда, но молодёжь предпочитает общение за кальянами. Конечно, и свежей прессы вы здесь не найдёте. А вот мебель, в отличие от старых венских стульев, куда уютнее — мягкие диваны и кресла, в которых можно комфортно провести много часов.

Что в меню кафе «Фанкони»

Меню заведения сегодня состоит из блюд европейской и одесской кухонь. Есть завтраки, которые подают до обеда, доступна доставка. Блюда в основном простые и понятные — сырники, блины, бульон, окрошка, котлеты и «биточки из тюлечки».

Как и сто лет назад, здесь подают фирменный форшмак, мороженое и наливки, а вина теперь не только зарубежные, но и местное игристое. Пиво продают не только в бутылках, но и на разлив — тоже как в старые времена.

Цитаты из меню (цены на 15 августа 2025 года):

Фирменный завтрак с колбасками — 209 грн

Сырники с мёдом и сметаной — 199 грн

Окрошка — 179 грн

Салат «Цезарь Фанкони» — 359 грн

Малосольная сельдь с отварным картофелем — 249 грн

Сочные мясные котлеты с пюре — 249 грн

Битки из свинины по-одесски с пюре — 279 грн

Паста «Карбонара» — 259 грн

Жареные черноморские бычки (3 шт.) — 399 грн

Торт «Ферреро Роше» — 229 грн

Бутылка одесского игристого — 799 грн

Сет наливок собственного производства — 359 грн

Лимонад — 159 грн

Американо — 59 грн

Какая на вкус еда в «Фанкони»

Признаюсь честно, в это кафе я зашла впервые, хотя проходила мимо него миллионы раз. Для знакомства с кухней заведения решила выбрать те блюда, которые точно или, возможно, готовили в старом «Фанкони».

Итак, я заказала кабачки по-одесски (129 грн), форшмак (239 грн), бефстроганов с пюре (299 грн), фондан (259 грн), бокал просекко (159 грн) и фраппучино (129 грн).

Заказ приняли очень быстро, но готовили довольно долго — около 30 минут. Это было странно, ведь зал был почти пуст. Подача блюд довольно простая, классическая, на больших фирменных тарелках с логотипами, без цветочков, посыпанной зелени или модного микрогрина.

К сожалению, блюда не всегда соответствовали картинке в меню. Например, кабачки по-одесски. Можно сравнить количество кружочков на фотографии и в реальности на тарелке. Очень странно, на мой взгляд, особенно если учесть, что сейчас в разгаре сезон кабачков, которые стоят 20 грн за килограмм. Также, как по мне, одесские кабачки должны подаваться с каким-то лёгким соусом, а не просто посыпаться выжатым чесноком.

Легенды утверждают, что любимый многими бефстроганов обязан своим появлением одесскому графу Строганову. Увы, он тоже разочаровал, но не размером порции, а качеством. Мясо местами оказалось жёстким, так что плохое впечатление не спасло даже пюре без комочков и шампиньоны в соусе.

Симпатичной была подача форшмака, но, на мой вкус, он не был выдающимся. Знаю, что единого правильного рецепта форшмака не существует, у каждой хозяйки он свой. Лично для меня главным в этой закуске является способ нарезки, когда кусочки сельди, яблока и других ингредиентов не сбиты блендером в кремовую массу, а чувствуются по отдельности.

Что действительно очень понравилось — это шоколадный фондан и мороженое. Вероятно, дух знаменитого кондитера до сих пор помогает местному повару творить маленькие сладкие шедевры. К сожалению, десертное меню крайне короткое и ограничивается всего тремя позициями.

Общее впечатление от кафе «Фанкони»

Если описывать заведение несколькими словами, я бы сказала: долго, не всегда соответствует ожиданиям, но с прекрасным фонданом и мороженым. Наверное, для меня это место оказалось самым разочаровывающим за последнее время. С другой стороны, учитывая тот факт, что кафе имеет постоянных посетителей и успешно работает, — похоже, я не его целевая аудитория. А вы были в кафе «Фанкони»? Какие ваши впечатления?

