Новости Одессы и Одесской области

В небе над Одессой засияла уникальная «Бобровая Луна» (фото)

В небе над Одессой засияла уникальная «Бобровая Луна» (фото)

Вечером субботы, 16 ноября 2024 года, одесситы смогут полюбоваться уникальным природным явлением – Суперлунием. Это особое астрономическое событие станет последним в текущем году.

Несмотря на то, что пик яркости «Бобровой Луны» (это еще одно название сегодняшнего явления) начнется после 23:00, а максимальной яркости достигнет в 23:28 по киевскому времени, местные Телеграм-каналы уже начали постить фото невероятно яркого супермесяца:

Суперлуние в Одессе 16 ноября 2024

Суперлуние над Одессой

Последнее из четырех подряд суперлуний 2024 года началось вечером 15 ноября, когла Луна стала полной и ее можно было увидеть на западе поздно вечером.

А сегодняшним вечером, 16 ноября, полная Луна взошла на востоке вскоре после захода Солнца. Это уже четвертое в году явление, когда полнолуние совпадает с суперлунием. Ранее такие явления произошли в августе, сентябре и октябре.

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Что такое Суперлуна?

Суперлуной называют полнолуние или новолуние, когда Луна максимально приближается к Земле, проходя перигей – точку наибольшего сближения на орбите. Благодаря этому Луна выглядит больше и ярче обычного.

Полная Луна

Суперлуна в Одессе

В год приходится от трех до четырех таких явлений в зависимости от орбитального движения спутника. Как правило, Супермесяцы имеют народные названия, связанные с природными или сезонными событиями.

Почему «Бобровая Луна»?

Название ноябрьского полнолуния берет свое начало с традиций коренных народов Северной Америки. В настоящее время бобры активно готовятся к зиме: строят дамбы, утепляют свои жилища и накапливают запасы. Также это был сезон, когда охотники устанавливали ловушки на бобров, чтобы добыть теплые меха для зимы.

Кроме этого, полнолуние ноября называют Морозной Луной, из-за приближающихся зимних холодов, или Дымной Луной, поскольку в этот период сжигали опавшие листья.

Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября, можно будет наблюдать метеорный поток Леониды – один из самых ярких небесных феноменов ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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