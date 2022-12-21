Сегодняшняя ночь – самая длинная в году

21 декабря 2022 года – это День зимнего солнцестояния 2022. Сегодня был самый короткий день и будет самая долгая ночь. С завтрашнего числа день начнет увеличиваться.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это день, в который Солнце находится на самой низкой точке над горизонтом.

В этом, 2022 году, зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 декабря была самой длинной в году, а сегодняшний день 21 декабря — самым коротким. Его длительность составила 8 часов. Солнце взошло в 07:56, а скрылось за горизонтом в 15:56

Почему происходит солнцестояние

Вращаясь вокруг Солнца, Земля изменяет угол наклона к нему. В течение года подсолнечная точка смещается то к северу, то к югу.

Так, летом планета постепенно “подставляет” северное полушарие ближе к светилу. Солнце в этих широтах каждый день успевает подняться все выше, поэтому день здесь становится длиннее, а ночь, наоборот, короче. В 20-х числах июня в Украине и других северных странах высота солнца над горизонтом становится самой большой, и происходит летнее солнцестояние.

После этого Земля начинает разворачиваться к светилу южным полюсом. Соответственно, в северных широтах световой день сокращается и в декабре наступает день зимнего солнцестояния. В этом году эта дата выпадает на 21 декабря.

Отметим, в тот день, когда над экватором проходит зимнее солнцестояние, в южном полушарии, напротив, солнце находится в своей самой высокой точке (и наоборот). То есть сейчас у нас зима, а на юге – лето.

Зимнее солнцестояние как праздник

Солнце у наших предков было в особом почете: они понимали, что от солнечного света и тепла зависит жизнь на земле. Поэтому день, когда Солнце начинало дарить больше тепла, расценивался как победа света над тьмой и возрождение новой жизни.

В древности у многих народов, среди которых были и наши предки – древние славяне, именно этот день считался началом нового года.

В день зимнего солнцестояния наши предки отмечали рождество Коляды — одного из главных славянских богов Дажьбога, который воплощал Солнце.

Чтобы почтить божество и помочь солнцу победить тьму, разжигали костры, катали горящие колеса, дома украшали еловыми ветками и пекли обрядовый хлеб в форме солнца.

Традиции и приметы, связанные с зимним солнцестоянием

Принято считать, что день зимнего солнцестояния отлично подходит для любых начинаний — в карьере, личной жизни.

В этот период принято составлять новые планы и выбрасывать старые вещи, наводить порядок — но не только в доме, а и в своих мыслях, отпускать старые обиды и загадывать желания.

Считается, что желание, загаданное в день зимнего солнцестояния, обязательно исполнится.

Также в день зимнего солнцестояния можно поставить елку. Ведь наши предки украшали свои дома ветками ели, чтобы нечистая сила обходила их стороной.

Можно проверить и такую примету: говорили, что какая погода в этот день — такая же будет и 31 декабря.

Еще смотрели, есть ли на деревьях иней. Если да — значит, будет богатый урожай.

Запреты, связанные с Днем зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния нужно отказаться от шумных гуляний, алкоголя и тяжелой пищи. Лучше провести его дома, в кругу родных.

Нельзя в день зимнего солнцестояния жадничать — если что-то попросят, обязательно поделитесь. А вот долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.