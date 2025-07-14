Ключевые моменты:

Смерч наблюдали в поле возле трассы в Одесской области

Пострадавших и повреждений не зафиксировано

Подробности природного явления

14 июля днем смерч появился в поле неподалеку автомобильной дороги Киев-Одесса. По словам очевидцев, вихрь был хорошо заметен с трассы, а его воронка поднимала в воздух пыль и растительность. Природное явление длилось несколько минут и исчезло, не дойдя до населенных пунктов.

Сведений о повреждениях или пострадавших не поступало. По предварительным данным, смерч не нанес ущерба. Синоптики ранее объясняли, что подобные явления возникают из-за нестабильной погоды летом, преимущественно в открытой местности, и быстро исчезают.

В прошлом году похожие смерчи фиксировали в Одессе и над Черным морем. Одно из таких явлений видели отдыхающие на пляже «Отрада», другое — возле города Южный, где вихрь наблюдали над морем.

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