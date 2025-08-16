Ключевые моменты:

В центре Одессы запачкали памятник Леониду Утесову красной краской;

Инцидент прокомментировали сами активисты общественной организации «Робимо вам нерви»;

Леонид Утесов – гордость Одессы;

Скульптура Утесова была установлена в 2000 году, сейчас она является популярной фотозоной для туристов и горожан;

Ранее в Одессе также зарисовали арт-объект «Тень Пушкина».

В пресс-службе общественной организации «Робимо Вам нерви» прокомментировали произошедшее, взяв таким образом ответственность за инцидент на себя.

«Бедный Утесов увидел, что тень Пушкина закрасили, и аж расплакался. Надеемся, по меньшей мере точно так на подобные новости отреагируют и другие маркеры «русского мира» в Одессе», – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Телеграм-канале активистов.

О том, кто такой Леонид Утесов и почему его считают гордостью Одессы, «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Одесский самородок: Леонид Утесов — скрипач, джазмен, первый советский клипмейкер.

К слову, одесситы уважают Утесова за его песни, прославляющие наш город. Именно Утесов стал первым исполнителем песни «У Черного моря», ставшей своего рода визиткой Одессы. Впоследствии эту песню перевели на украинский язык.

Напомним, 11 августа в Одессе зарисовали арт-объект «Тень Пушкина» на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской. Теперь вместо силуэта российского писателя на этом месте только большое пятно светло-серой краски.

Справка ОЖ

Бронзовая скульптура-памятник Леониду Утесову была изготовлена и установлена в 2000 году на День города, 2 сентября, в память о великом одессите, певце и артисте. Утесова представили сидящим и жизнерадостно улыбающимся. На скамейке рядом с ним есть свободное место, на которое можно присесть и представить, что вы сели отдохнуть после долгой прогулки по городу. Это место стало известной фотозоной, пользующейся большой популярностью как у туристов, так и местных жителей.

Читайте также: