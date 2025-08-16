Ключевые моменты:

На рынке по улице Марсельской оштрафовали предпринимательницу на 850 грн за подушки, на которых грелись собаки. Другим пригрозили штрафами до 1800 грн за кормление животных;

Штрафы накладывает админкомиссия горсовета, ссылаясь на статью 152 КУоАП и Правила благоустройства от 2011 года, хотя действует мораторий на проверки ФЛП;

Ветеринар Юрий Кучеренко объясняет: уничтожение бездомных животных приводит к увеличению их количества, а даже небольшие морозы опасны. Спасают подкормки и простые укрытия;

Зоозащитники призывают городские власти создать четкие нормы, чтобы помощь животным не наказывалась штрафами.

Предпринимателей оштрафовали за помощь животным

В январе «Одесская жизнь» писала о людях, которые за свой счет строят будки для уличных собак, спасая их от холода. Но мест для всех не хватает, поэтому на рынке по улице Марсельской предприниматели оставляли картон, одежду или подушки, чтобы животные могли согреться.

За три подушки за магазином одну предпринимательницу оштрафовали на 850 грн, назвав это антисанитарией. Супругов, переехавших из Донбасса, объяснения не спасли. Других предпринимателей предупредили: за кормление животных могут выписать штраф 1800 грн в месяц.

Можно ли штрафовать ФЛП за помощь животным

Еще недавно казалось, что в Одессе растет количество людей, готовых помогать животным, – как в странах, где их пускают в магазины или кафе, дают ночевать в подъездах, обустраивают будки возле домов. Но пример с рынка показал, что даже самая простая поддержка может обернуться наказанием.

Я выяснила, что штрафы наложила админкомиссия исполкома горсовета, ссылаясь на статью 152 КУоАП и Правила благоустройства города от 2011 года.

Хотя во время моратория проверки ФЛП разрешены только в случаях угрозы жизни и здоровью людей или по обоснованным жалобам. В заключении инспектора даже подушки превратились в «матрасы» – наверное, чтобы было за что оштрафовать.

Как предпринимателю избежать штрафа за помощь бездомным животным

В горсовете говорят: за кормление животных штрафовать не будут, но подстилки нужно вечером выставлять, а утром убирать. Если оставить – это нарушение санитарных норм и основание для штрафа.

Они и мы

Ветеринар Юрий Кучеренко еще много лет назад на открытой лекции в Одесском доме ученых объяснял, что собаки всегда идут к людям, поэтому нужно учиться жить с ними рядом.

По словам специалиста, уничтожение бездомных животных приводит к резкому росту их количества – так работает природа. В прифронтовых зонах собаки рожают по 10-14 щенков.

Если уничтожить стаю, на ее месте скоро появится новая, более осторожная и агрессивная. Даже небольшие морозы опасны для жизни животных, и спасти их может клочок картона, пенопласт или старый свитер.

Пора менять отношение к спасателям животных

Четких правил, что именно в обращении с беспризорными животными является нарушением, в городе нет. Зоозащитные организации могли бы инициировать диалог с властью до зимы, чтобы изменить правила благоустройства и отношения к тем, кто помогает беспризорным животным.

Чтобы людям не угрожали штрафы и они могли кормить животных и спасать их от холода без опасений быть наказанными за то, что делают добро.

Напомним, ранее Кабмин изменил правила перевозки животных в автобусах.