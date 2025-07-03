Ключевые моменты:
- Лиман приобретает розовый цвет из-за водорослей и галобактерий
- В летнюю жару вода меняет цвет наиболее интенсивно
Что вызывает изменение цвета лимана
Причиной характерной окраски Куяльницкого лимана является массовое развитие одноклеточных водорослей Dunaliella salina, которые активно размножаются в условиях повышенной солености и жары. В таких условиях они начинают вырабатывать бета-каротин — пигмент темно-оранжевого цвета, который защищает их от агрессивной среды. Именно он придает воде розовые и красные оттенки.
Кроме водорослей, в лимане активно развиваются галобактерии — одноклеточные микроорганизмы, содержащие бактериородопсин. Этот пигмент позволяет бактериям получать энергию из солнечного света и также влияет на цвет воды.
Насыщенная окраска воды чаще всего наблюдается летом, когда температура высокая, а осадков немного. Такая биомасса водорослей способствует накоплению ценных биологически активных веществ в иле, который традиционно используется как лечебная грязь. Это важная составляющая природных ресурсов лимана и его экосистемы.
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