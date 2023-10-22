Почему в Одессе переименовали улицу Белинского?

Литературный критик? Агрессивный украинофоб!

Предвижу удивление многих уважаемых читателей, которые навскидку, как и я раньше, скажут: Виссарион Белинский, 1811-1848 гг. жизни, литературный критик, публицист. Неужели за отведенные ему 37 лет так успел напакостить украинцам? Да, успел, потому что сильно старался! И демонстрировал беспредельный уровень не скрываемого неуважения (это мягко говоря!) к «малороссийскому» народу. Горе-философ патологически, категорически не признавал украинцев народом! Вот, к примеру, его «Статьи о народной поэзии»:

«Что же касается малороссиян, то смешно и думать, чтобы из их народной поэзии могло что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно только тогда, когда лучшая часть малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустит оселедец – словом из состояния цивилизации, образованности и человечности (приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россией) снова обратится к прежнему варварству и невежеству… Племя может иметь только народные песни, но не может иметь поэтов, а тем более великих: великие поэты появляются только у великих наций».

Вот еще фрагмент того, что написал этот ярый украиноненавистник:

«Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем более – государством».

Прошелся великорусский шовинист и персонально по Тарасу Шевченко:

«Верующий друг мой говорил, что верит: Шевченко – человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса, творит людей из ослов и дубин, она может из Шевченки сделать мученника свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла и пошлеца, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому».

Белинский – орудие российского шовинизма

Весьма показательно, что у темы этого борзописца есть еще одна немаловажная грань. Казалось бы, как в народе говорят, «умер Трофим – ну и фиг с ним». Но болезненный поток сознания Белинского надолго пережил автора! В СССР (это «дружбы народов надежный оплот» как гласил гимн) многократно огромными тиражами переиздавали его измышления с полуторавековой «бородой» – ну прямо тебе бестселлер! В 1948 году – 3-томник, с 1953 по 1959 годы – 13-томник, в 1976 году – 9-томник. И это в условиях дичайшего дефицита читабельных популярных книг!

Очередной вопрос: кому это выгодно? И снова ответ лежит на поверхности: это нужно было тогдашним коммунистическим верхам, не мытьем, так катаньем продвигавшим идею величия «старшего брата» – русского народа, который осчастливил своим покровительством, свой опекой «пригревшиеся» возле его могучего плеча «окраинные» народы – «всяких там» прибалтов, кавказцев, азиатов. И украинцев. Как же, их ведь «сплотила навеки Великая Русь» (это тоже из гимна). Так порождали чувство гегемонии над нами. Оно родилось (в том числе и с помощью Белинского!), и сейчас усмиряюще сыплется на головы нашего «племени» (цитирую Белинского) стальными признаками их уверенности в своей гегемонии. Ну и зачем после этого Одессе улица Белинского!?

Ранее мы рассказывали, почему в Одессе переименовали проспект Жукова и улицу Терешковой и почему в Одессе не должно быть улицы Сегедской.

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