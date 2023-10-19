Пословицы и поговорки времен СССР: как они передают реалии тех лет

Как отмечает белорусский блогер Максим Мирович, истинные реалии жизни в обществе с весьма бедными гражданами, которые уже даже не мечтают жить хорошо и разучились работать, как нельзя лучше передают пословицы и поговорки тех лет.

«Надо сказать, что некоторые из этих пословиц появились еще до советских времен, но особенную популярность обрели именно в СССР – так как идеально передавали всю суть тех или иных аспектов советской жизни»,

– отмечает блогер.

Так какие же они – советские пословицы и поговорки?

«Деньги не главное»

Эту пословицу до сих пор можно услышать от некоторых представителей старшего поколения. Ее смысл в том, что деньги – якобы не главное в жизни, и поэтому не нужно стараться их зарабатывать и не нужно стремиться к финансовой независимости от государства – лучше тихо мечтать о бесплатном коммунизме.

«Этот страх денег и вообще любого благосостояния всячески прививался в СССР в качестве нормы – делалось это потому, что совковому государству были нужны бедные и зависимые люди, которыми легко манипулировать. Не хочешь фальсифицировать протоколы? А мы тебя уволим, останешься без средств к существованию. Не хочешь ходить на первомайскую демонстрацию? Выкинем с работы, умрешь с голоду. На таком шантаже и была построена вся система, для которой богатый и независимый человек был опаснее солдата НАТО – просто потому, что он давно послал бы такое государство куда подальше»,

– пишет в своем блоге Максим Мирович.

На самом деле деньги – это обычный ресурс, который освобождает в жизни человека множество свободного времени для занятия любыми другими делами, не связанными с поиском хлебом насущного. Но для кого-то деньги и по сей день являются чем-то страшным, потому что их всю жизнь пугали россказнями про «злых богачей» и прочем подобном.

«Жили бедно, зато честно»

Еще одна поговорка, касающаяся благосостояния. В ней хорошо проступает один ложный тезис советской пропаганды: якобы все бедняки очень честные и вообще молодцы, а все богачи – злые и страшные.

На самом деле в жизни все происходит с точностью до наоборот – именно бедняцкие общества являются наиболее маргинальными, где каждый старается урвать у другого кусок и прихватить то, что плохо лежит – именно потому, что иначе не выжить. И наоборот – люди в богатых и самодостаточных обществах являются филантропами и думают, как бы помочь другим.

«Вы сами можете легко видеть это на примерах разных стран – обычно наиболее бедные страны являются маргиналами на мировой арене, выступают с безумными идеями покорения мира, а внутри этих стран существует крысиное общество нищих, в котором все друг друга ненавидят. А богатые страны (вроде стран Скандинавии) являются наиболее добрыми и счастливыми»,

– отмечает блогер.

И в свете нынешних событий с этим трудно не согласиться.

«В тесноте да не в обиде»

Эта поговорка стала модной особенно в относительно поздний период существования СССР – когда начали массово строиться «бесплатные» хрущевки и «брежневки», которые с одной стороны считались вроде как отдельным жильем, но с другой стороны – жилье это было действительно тесным и маленьким.

Среднестатистическая советская семья «среднего класса» как правило ютилась в панельной «двушке». В комнате, гордо именуемой «залом» (метров 16 квадратных) на раскладных диванах спали родители, а в меньшей комнате стояли кровати детей и бабушек/дедушек. В квартире была еще маленькая прихожая и микроскопическая кухня.

В общем, в «великом и могучем СССР» суть этой поговорки была понятна, так сказать, на практике.

«Работа не волк, в лес не убежит»

Старинная поговорка, которая стала особенно популярной в СССР, работа в котором строилась по принципу «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят нам зарплату».

«В СССР считалось, что безработица – это очень плохо, и поэтому всех (вообще всех) людей старались пристроить на какую-нибудь «работу», вся суть которой часто заключалась в переносе скрепок из кабинета в кабинет. В СССР существовало огромное количество неэффективных НИИ и госпредприятий с тысячами должностей, от сокращения которых не поменялось бы ровным счетом ничего – нечто вроде «начальник отдела кадров бухгалтерской статистики» и прочее подобное. Эти люди занимались форменной ерундой и зря проедали свои (пусть и мизерные) зарплаты – но зато считалось, что безработицы в стране нет.

Те, кто работал в подобных совковых учреждениях, привыкли задачу, которая решается за час, растягивать на неделю – в остальное время они гоняли чаи, слонялись по коридорам, играли в бильярд и занимались прочими вещами, не имеющими отношения к работе. Вот там и окрепла эта самая поговорка»,

– рассказывает Мирович.

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«Не жили богато – нечего и начинать»

Еще одна поговорка времен СССР касается выученной беспомощности, которую всячески поддерживала советская пропаганда.

«Жизнь в СССР была подчинена страшному закону – люди жили бедно, получали среднюю зарплату в 120 рублей, которой хватало только лишь «на поддержание штанов», могли раз в год купить шкаф в спальню и женские сапоги, все остальное время считая копейки «от зарплаты до зарплаты». Фанаты СССР называют такую жизнь «стабильностью». Мне она кажется адом, из которого нет выхода.

Что самое страшное – советская пропаганда подавала такую жизнь как норму и навязывала людям мысль о том, что так будет всегда. Не сопротивляйтесь, живите на 120 рублей, не смотрите как живут люди в развитых странах – вы этого не получите никогда! Смиритесь. Не жили богато – нечего и начинать.

В 1991 году совок развалился – и, словно солнце над руинами замка Кащея, над бывшими советскими гражданами взошло множество возможностей изменить свою жизнь. Кто-то воспользовался этой возможностью и начал свое дело, открыл свой бизнес и стал независимой от государства личностью. А кто-то продолжил бормотать себе под нос советские пословицы и поговорки…»,

– констатирует блогер.

А вы согласны с вышесказанным? И можете ли вспомнить еще какие-нибудь пословицы и поговорки времен СССР?

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