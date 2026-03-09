Ключевые моменты:

Активисты обновили список 100 памятников, которые предлагают демонтировать в рамках декоммунизации и деколонизации.

В перечень вошли несколько известных монументов в Одессе.

Часть объектов пока находится в государственных реестрах, поэтому для их демонтажа нужны решения органов власти.

Какие памятники в Одессе предлагают демонтировать

Общественная организация «Деколонизация. Украина» обновила список памятников и монументов, которые, по мнению активистов, должны быть демонтированы в рамках процессов декоммунизации и деколонизации.

В обновленный перечень вошли 100 объектов по всей Украине. Некоторые из них до сих пор находятся в государственных реестрах, поэтому для их демонтажа необходимо принять дополнительные решения на уровне местных властей.

Среди объектов, которые предлагают убрать из публичного пространства в Одессе:

бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре;

памятник Пушкину возле одноименного музея;

памятник графу Михаилу Воронцову;

памятник Льву Толстому;

памятник советскому генералу Ивану Черняховскому;

бюст советского маршала Родиона Малиновского.

Авторы списка считают, что эти монументы связаны с российским и советским имперским наследием, поэтому их присутствие в общественном пространстве стоит пересмотреть.

В организации также отмечают, что в ближайшее время процесс может ускориться. По их словам, ожидаются решения о выведении некоторых объектов из государственных реестров, после чего демонтаж станет возможным.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные повредили Александровскую колонну в парке Шевченко. Памятник недавно исключили из Государственного реестра памятников Украины, а активисты уже призывают к его демонтажу.

Ранее глава недавно созданной Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он демонтировать памятник Пушкину, отметил, что поддерживает решение о сносе памятника, но при этом добавил, что конкретных планов в этом направлении у него сейчас нет.

