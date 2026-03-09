Ключевые моменты:
- Активисты обновили список 100 памятников, которые предлагают демонтировать в рамках декоммунизации и деколонизации.
- В перечень вошли несколько известных монументов в Одессе.
- Часть объектов пока находится в государственных реестрах, поэтому для их демонтажа нужны решения органов власти.
Какие памятники в Одессе предлагают демонтировать
Общественная организация «Деколонизация. Украина» обновила список памятников и монументов, которые, по мнению активистов, должны быть демонтированы в рамках процессов декоммунизации и деколонизации.
В обновленный перечень вошли 100 объектов по всей Украине. Некоторые из них до сих пор находятся в государственных реестрах, поэтому для их демонтажа необходимо принять дополнительные решения на уровне местных властей.
Среди объектов, которые предлагают убрать из публичного пространства в Одессе:
- бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре;
- памятник Пушкину возле одноименного музея;
- памятник графу Михаилу Воронцову;
- памятник Льву Толстому;
- памятник советскому генералу Ивану Черняховскому;
- бюст советского маршала Родиона Малиновского.
Авторы списка считают, что эти монументы связаны с российским и советским имперским наследием, поэтому их присутствие в общественном пространстве стоит пересмотреть.
В организации также отмечают, что в ближайшее время процесс может ускориться. По их словам, ожидаются решения о выведении некоторых объектов из государственных реестров, после чего демонтаж станет возможным.
Напомним, на прошлой неделе неизвестные повредили Александровскую колонну в парке Шевченко. Памятник недавно исключили из Государственного реестра памятников Украины, а активисты уже призывают к его демонтажу.
Ранее глава недавно созданной Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он демонтировать памятник Пушкину, отметил, что поддерживает решение о сносе памятника, но при этом добавил, что конкретных планов в этом направлении у него сейчас нет.
