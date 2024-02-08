Зачем переименовывать так много улиц в Одессе и как выбирают новые названия

Напомним, 8 февраля, в Одессе завершилось очередное электронное обсуждение по переименованию 46 одесских улиц и прочих топонимов.

Одесса без коммунистов и российской империи

— Зачем нам в Одессе нужно переименовывать улицы, переулки, скверы?

— Формальное: во исполнение закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики». Да, у нас все еще остались топонимы, посвященные деятелям большевистского движения, разнообразным революционерам, коммунистическим организациям и тому подобное. Также во исполнение принятого закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Последний закон гораздо более проблематичен для воплощения в условиях Одессы. По крайней мере, улицы, названные в честь представителей императорской семьи, теряют, согласно им, свои названия.

Важно понимать, что урбанистические топонимы имеют названия, которые можно разделить на две разновидности:

Исторические названия, которые они получили первоначально при своем появлении в ранние десятилетия развития Одессы или при появлении соответствующих районов. Это гларифицирующее названия прославляют тех или иных людей, или события.

Вторая категория названий (а их большинство) как раз в значительной степени конъюнктурны и в зависимости от исторических событий постоянно меняются. Трудно найти улицу в центре города, которая не изменила бы название с пол десятка раз за время существования. Такая традиция была заложена еще во времена Российской империи, когда улицы стали переименовывать в честь Петра Великого, Суворова , других генералов или улица 19 февраля 1861 года.

Переименование и наименование улиц в советское время превратилось в одно из средств идеологической борьбы, маркировку пространства именами, связанными с историей коммунистической партии, советской власти и с русской (преимущественно) культурой, которая должна была с ней ассоциироваться. Улицы и скверы городов любого уголка Союза, в любой его национальной республике, заполнялись стандартным набором из нескольких десятков названий. Они обычно не имели отношения к этому конкретному городу. Это не только Ленин или Искра, это также Гагарин, Кулибин, Дежнев.

Вильямс, Чапаев, Каманин не имеют никакого отношения к Одессе

— Почему, по вашему мнению, Одессе будет лучше без названий Вильямса, Чапаева, Каманина?

— Ни один из названых вами деятелей не имеет отношения к истории Одессы, более того, двое из них — никакого отношения к истории Украины. Попытайтесь провести опрос на улице Каманина среди жителей — кто это такой и почему в честь него названа эта улица?

Академик Вильямс, впрочем, известный учёный. Его деятельность имела большое влияние на украинское сельское хозяйство, хотя он и не работал в Украине. Он занимался почвоведением, пропагандировал насадку лесополос, исследовал методы повышения плодородия почв. Но нужно отметить еще одно: идеи Василия Вильямса оказались очень своевременными в условиях сталинской «модернизации», и академик стал активным защитником и даже теоретиком коллективизации.

Вот вам цитата из его статьи в газете «Известия»:

«По преданию, привычке, бытовому укладу, по инерции наследство капитализма — единоличное землевладение после Октября перелилось в единоличное землепользование. Последний оплот сельского капиталиста — кулака. Крепко за него держится кулак, подогревая несбыточную надежду на возможность поднятия урожайности на изрезанном на куски, разбросанном узкополосном участке единоличного землепользования. Его девиз: «Разделяй и господствуй». Должна быть изжита непроизводительность труда работников земли и вместо старого кулацкого девиза выставлен революционный лозунг: «Работники земли, объединяйтесь» («Известия», 9.02.1929).

Неудивительно, что из многочисленных советских ученых-агрономов именно Вильямс получил такую популярность и такое количество улиц имени себя. Но как смотреть на его комеморацию в условиях, когда мы уже знаем историю коллективизации, сопровождавшейся раскулачиванием и Голодомором?

Переименовывать или нет, решает городской совет

— Сколько уже принято решений по переименованию, сколько еще нужно проголосовать?

— Процесс медленный и решения, которые принимает историко-топонимическая комиссия, является лишь начальным этапом этого процесса. Далее он переходит к стадии общественного обсуждения. Окончательно решение о переименовании того или иного топонима принимает городской совет. В целом на сегодня историко-топонимическая комиссия приняла близко сотни решений о новых названиях, но далеко не все из них уже дошли до последних этапов обсуждения.

Приоритет – первоначальные одесские названия

— Что приоритетно в выборе вариантов названия улицы или переулка?

— Основной приоритет — возвращение первоначального названия улицы, если речь идет об исторических районах города. Если первоначального нейтрального названия не существует, или оно само по себе подпадает под действие одного из вышеупомянутых законов, или является противоречивым, тогда предлагаются названия, связанные с историей Одессы и Украины. В первую очередь с культурными и научными страницами истории. Обычно новые названия выбираются из подавших на рассмотрение представителей общественности.

— Одна из задач топонимической комиссии — соблюдать баланс в переименовании («город — страна»), чтобы сформировать уникальный топонимический ландшафт Одессы. Довольны ли вы им сейчас и, по вашему мнению, каким он будет после переименований?

— У комиссии много людей и, как и в обществе, решение достигается консенсусом. Иногда оно бывает не самым удачным, не все переименования могут быть лучшими с лично моей точки зрения. Преимущественно баланс сохраняется, и большинство новых названий вполне удачные.

Улицы в честь героев назовут после победы

— Семьи погибших украинских воинов желают почтить имена героев. По вашему мнению, где золотая середина в этом непростом вопросе?

— По моему мнению, переименование после победы — это золотая середина. Комиссия сохраняет в настоящее время резервный фонд топонимов, для которых уже принято или скоро будет принято решение о необходимости переименования, но еще не предложены новые названия. Объективно математическая реальность такова, что количество топонимов в городе, конечно, а количество имен, которые нам, к сожалению, придется зафиксировать на плане города, постоянно растет. Придется выбирать, в честь называть улицы, а в чью — нет. Делать такой выбор комиссия не имеет права. Очевидно, что наименования в честь защитников Украины будут даваться в первую очередь по представлению командования.

К переименованиям люди не готовы

— Какую информационную кампанию нужно проводить для населения Одессы и гостей города, чтобы познакомить людей с новыми названиями?

— Это очень важная составляющая, потому что часто к переименованиям люди оказываются не готовы. Бывает, что новые имена им неизвестны по неосведомленности с историей города. Известны ли новые имена детям, потому что их учат в школе, а взрослые в свое время в советской еще школе их не учили. А это, например, одесситы, сыгравшие определенную роль в нашей истории.

Каждое переименование уместно было бы сопутствовать информационной кампании. Но когда такой большой волной идет переименование по многим объектам сразу, то этого трудно достичь.



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