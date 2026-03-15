Ключевые моменты:

Первое христианское кладбище Одессы было одним из важнейших некрополей города, где покоились выдающиеся одесситы и первые строители Одессы;

В 1930-е годы советская власть ликвидировала кладбище и разобрала храм Всех Святых в рамках антирелигиозной кампании;

По свидетельствам очевидцев, во время ликвидации вскрывали склепы, изымали ценности и металл, а человеческие останки часто просто оставляли на земле;

На месте некрополя создали Парк культуры и отдыха имени Ильича (ныне Преображенский парк).

Большевики уничтожали не только живых, но и память о мёртвых

В основу статьи легло видео «Одесса, которую у нас украли – 9 шедевров, ставших руинами», созданное журналистами «Одесской жизни» и опубликованное на youtube-канале нашего издания.

Ведущая Елена Кудряшова рассказала, что Первое христианское кладбище было одним из старейших и наиболее почитаемых некрополей Одессы. Оно возникло ещё в первые десятилетия существования города и со временем превратилось в своеобразный музей под открытым небом. Здесь находились семейные склепы известных одесских семей, мраморные надгробия и памятники, а также величественный храм Всех Святых.

На этом кладбище покоились люди, которые создавали и развивали Одессу — архитекторы, предприниматели, благотворители, деятели культуры. Среди самых известных захоронений была могила легендарной актрисы немого кино Веры Холодной. Её похоронили здесь в 1919 году, и на прощание с ней, по воспоминаниям современников, пришла почти вся Одесса.

Однако в 1930-е годы советская власть начала масштабную кампанию против религиозных и исторических символов дореволюционной эпохи. Одним из проявлений этой политики стало решение ликвидировать кладбище.

По воспоминаниям очевидцев, в день начала работ все входы на территорию некрополя перекрыли. На кладбище работали сотрудники НКВД, которые вскрывали семейные склепы. Из захоронений изымали награды, оружие и другие ценности, всё тщательно регистрировали и складывали в мешки. Металлические гробы вывозили на металлолом, а человеческие останки часто просто высыпали на землю.

Вместе с кладбищем уничтожили и храм Всех Святых, который был важной духовной и архитектурной достопримечательностью города.

После ликвидации некрополя территорию перепланировали. Здесь создали Парк культуры и отдыха имени Ильича. На месте бывших склепов оборудовали танцевальную площадку, позже появились аттракционы и другие развлекательные объекты.

Историки считают, что уничтожение кладбища имело не только градостроительный, но и символический характер. Советская власть стремилась избавиться от напоминаний о дореволюционной истории города и разорвать связь поколений.

Что известно исследователям об истории некрополя

Журналисты при подготовке материала проанализировали исторические планы Одессы начала ХХ века, в частности городской план 1910 года, на котором обозначена территория Первого христианского кладбища. Также использованы архивные фотографии некрополя и храма Всех Святых, сохранившиеся в фондах краеведческих исследований и частных коллекциях.

Информацию о ликвидации кладбища подтверждают публикации одесских историков и краеведов, изучавших политику советской власти по отношению к старым некрополям. В их работах отмечается, что в 1930-е годы в рамках антирелигиозной кампании по всему СССР массово закрывали кладбища и разрушали храмы.

Градостроительные документы того времени также свидетельствуют, что после ликвидации кладбища территорию передали под создание Парка культуры и отдыха имени Ильича.

Отдельной загадкой для исследователей остаётся судьба могилы актрисы Веры Холодной. После уничтожения кладбища её захоронение исчезло, и сегодня точное место её погребения неизвестно.

