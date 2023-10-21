Стоит ли сносить памятники Пушкину и Воронцову в Одессе? – опрос (видео)

Впрочем, окончательное решение о том, «казнить или помиловать» Пушкина и Воронцова все равно будут принимать местные власти. Мы спросили у одесситов о том, что они думают насчет потенциального сноса.

Алексей: «Я не против того, что наша страна взяла курс на возрождение украинской культуры и отказывается от гнета советских, имперских и прочих времен. Но на данный момент мы воюющее государство и должны сосредоточиться на приоритетах армии. Сейчас проходят митинги у горсовета, где люди задаются вопросом: «Почему госбюджет выделяют на реконструкции стадионов и прочего?» И при этом каждый месяц мы видим, как что-то сносят, что-то переименовывают. Нельзя ли перевести ресурсы на военные нужды, а культурные нужды закрывать уже после Победы? Переименовать улицу и снести памятник – это не пять копеек и не час труда одного рабочего. Ощущение, что это осознанная ошибка, которую совершают власти. Это вызывает определенное подозрение. Коррупция – вечная проблема нашей страны, и она до сих пор существует. Давайте займемся культурой позже. А после Победы надо будет очень внимательно разбирать реноме тех людей, от чьей памяти хотят избавиться. Да, было много деятелей, которые отзывались об украинцах как о низшем сорте – такие личности, естественно, стоит забыть. Но сносить все подряд нельзя».

Светлана: «Я категорически против сноса памятников Пушкину и Воронцову. Эти деятели не виноваты в том, что сейчас происходит, и они не должны отвечать за этот ужас. Пушкин – поэт и писатель, и его произведения, конечно, важны для человечества, несмотря на страну его происхождения. Он говорил о нравственных ценностях, и это нужно сохранять как наследие духовной культуры. Пропаганда россии ни в коем случае не должна позорить культуру. Действия россии ужасны, но они идут отдельно. Мы не зачеркиваем немецких авторов из-за того, что был фашизм, мы все равно их читаем и уважаем. Так же и здесь».

Николай: «Памятники же не уничтожать будут? Их куда-то поставят на хранение. Сейчас, когда нам болит, когда нас бомбят, памятники лучше спрятать, чтобы россияне не разбомбили своего Пушкина и своего Воронцова, который оккупантом тут был. А потом, когда все успокоится, когда россия развалится, разберемся, что с ними делать. Но памятник Пушкину я бы на виду не держал. Мы же не приносим домой взрывоопасные предметы обычно, нет? Тогда почему мы согласны держать на улицах явно опасного человека Пушкина? Он совершал имперские поступки. Он специально из Петербурга поехал в оккупированную Турцию во время русско-турецкой войны. Он был активным оккупантом. Почитайте «Путешествие в Арзрум»: там описывается, как он туда ехал, что он там делал. Я уверен, что он там на фронте и оружие брал в руки. Что мы говорим, когда российские артисты сейчас выступают на фронте против нас? Это активные действия, которые направлены на войну. То есть это не фронт, где стреляют, это идеологический фронт. Поэтому Пушкину не место на наших улицах. Это бомба замедленного действия. Она уже рванула и теперь Одессу бомбят».

Людмила: «Я против сноса. Воронцов действительно внес большой вклад в наш город, а памятник ему открыли еще в 1863 году. Какое отношение сейчас Воронцов и Пушкин имеют к тому, что происходит? Я очень люблю Украину, я за Украину, но я думаю, что Пушкин и Воронцов к нынешней войне отношения не имеют, и их снос на нашу Победу никак не повлияет».

Алексей: «Если мы не помним нашу историю, то со временем будет вражда, через 50-70 лет это повторится снова. Я бы вспомнил притчу царя Соломона: «Если есть предел, его не переходи». Любой памятник пусть остается. Нужно, чтобы сохранялась какая-то всеобщая история, для всего человечества. Но я советую вообще никак не вмешиваться в эту ситуацию со сносами. Нам сейчас нужно выжить, а все остальное как-нибудь само произойдет».

Игорь: «Я отрицательно отношусь к сносу памятников Пушкину и Воронцову. Это наша история, эти люди связаны с городом. Воронцов был четвертым по счету генерал-губернатором и очень много сделал для Одессы. Насколько я знаю, около 10 млн рублей, еще теми деньгами, было потрачено на благоустройство. Он построил свою резиденцию (Воронцовский дворец), при нем строился Приморский бульвар. И вообще Воронцов был очень грамотный человек. Его жена – Елизавета Браницкая – тоже много сделала для города. Они были меценатами. У Воронцова было такое выражение: «Богатые люди должны жить так, что бедные им прощали и власть, и богатство». Я думаю, если мы когда-то к этому придем, то будет все хорошо.

А Пушкин был тут в Южной ссылке. Он описывал наш город в «Евгении Онегине»: «Я жил тогда в Одессе пыльной… Там долго ясны небеса». Прожил у нас здесь 13 месяцев, воспевал город. У нас есть его музей-квартира, в честь него и улица была переименована, она раньше называлась Итальянская.

История – она есть. Она может кому-то нравиться, кому-то нет, но это история нашего города. Поэтому я против сноса памятников. А вообще Одесса уважает всех людей, которые в ней родились, творили, что-то для нее сделали. Изменить прошлое легче, чем построить хорошее будущее. Поэтому, пусть лучше наши власти ставят новые памятники во Славу Украины».