Ключевые моменты:

В Любашевской громаде официально охраняются только два храма, хотя исторических сооружений значительно больше.

В селах сохранились дворцы, паровые мельницы, старые школы и другие здания XIX–XX веков.

Часть архитектурных объектов приходит в упадок или перестраивается без учёта их исторической ценности.

Без внесения в государственные реестры культурного наследия эти сооружения могут быть утрачены.

В селах Любашевской громады на Одесщине сохранились десятки исторических зданий — от помещичьих усадеб и паровых мельниц до старых школ, больниц и административных сооружений конца XIX – начала XX века. Многие из них до сих пор формируют архитектурный облик населённых пунктов, однако официального статуса памятников культурного наследия они не имеют и постепенно теряют свой первоначальный вид.

Во время подготовки материала журналисты «Одесской жизни» проанализировали краеведческие публикации, архивные упоминания и открытые исторические источники о Любашевщине. Это позволило восстановить историю нескольких знаковых сооружений региона — усадеб семей Любинских и Краузе, старых учебных зданий, мельниц и церквей, которые в своё время были важными центрами жизни местных общин.

Собранные сведения показывают: хотя эти объекты хорошо известны местным жителям и описаны в краеведческой литературе, большинство из них до сих пор не состоит на государственном учёте памятников архитектуры. Из-за этого часть зданий приходит в упадок или изменяется без учёта их исторической ценности.

Станция сохранилась, а винтовая лестница исчезла

Пока соседний Ананьев может похвастаться десятками памятников архитектуры, в Любашевской громаде официальный статус имеют лишь два храма. Однако реальная история края намного богаче: она скрыта в красном кирпиче паровых мельниц, спрятана в заброшенных подвалах помещичьих усадеб и зашифрована в декоре столетних школ. «Одесская жизнь» отправилась в экспедицию по Любашевщине, чтобы выяснить, почему уникальные сооружения до сих пор остаются «невидимками» для государства и как громада пытается сохранить свою идентичность.

В версте от Любашевки появилась станция, а вокруг неё — дома железнодорожников.

Железнодорожные перевозки обходились дешевле, и в начале ХХ века через станцию Любашевка, которая до сих пор сохранилась в первоначальном виде, проходили миллионы пудов хлеба, муки и других грузов.

Дальновидный немецкий колонист Семён Краузе неподалёку от своей усадьбы возле реки Довгенькой построил паровую мельницу, оснастив её английским оборудованием. Ещё одну мельницу построила госпожа Малиновская.

Мельница господина Краузе, со временем обросшая многочисленными пристройками, сейчас не работает, а новый владелец хочет продать действующее предприятие за 80 тысяч долларов. Сохранилась и усадьба, где сейчас располагается медицинская лаборатория, ранее здесь была больница. Каким-то «чудом» со стены дворца исчезла старинная чугунная винтовая лестница, вместо которой установили жалкий новодел.

Когда-то и четырёх чиновников на город хватало

В 1896 году в Любашевке действовали Свято-Михайловская православная церковь, разрушенная в 1970-е годы, и синагога с еврейской религиозной школой хедер. Сейчас эти перестроенные до неузнаваемости помещения использует полиция.

В кирпичных зданиях располагались земская почтовая станция, земская и церковно-приходская школы, фельдшерский пункт, три лавки, винные погреба, два лесных склада, постоялый двор, три корчмы и две хлебные кладовые.

Почти все каменные здания были построены из красного кирпича, произведённого на местном кирпичном заводе княгини Малиновской, в том числе и здание волостного управления, которое располагалось в Софиевке (ныне центр Любашевки). Вся власть в тогдашней Любашевке состояла всего из четырёх чиновников — сегодня их в 50(!) раз больше. Волостной голова, заседатель, казённый помощник и писарь обеспечивали исполнительную власть, собирали налоги и недоимки, распределяли повинности, вели учёт призывников и содержали арестантские помещения.

Какие здания ещё не потеряли первоначальный вид?

Волость просуществовала до 1923 года, а в здании волостного управления размещался партком, а во время Второй мировой войны — румынская жандармерия.

Сейчас в этом здании, нуждающемся в ремонте, хранится трудовой архив и собираются ветеранские организации.

Не утратили уникального декора усадьба и мельница Семёна Краузе, здание церковно-приходской школы, которое новые владельцы пытались превратить в пивную, синагога, четырёхклассная школа 1912 года, используемая по назначению, здание волостного управления и усадьба Любинских.

Из усадьбы — в школу

Напротив здания волостного управления располагалось поместье дворян Любинских с садом, парком, розарием, конюшней и хозяйственными постройками. От прежней роскоши остался лишь добротный кирпичный погреб, превращённый в свалку, и сам дом — теперь это учебный корпус Любашевского лицея №1.

Одноэтажный дворец, названный «Софиевкой», построенный из камня и кирпича, имеет П-образную форму. В середине XIX века его возвёл для своей жены Софии Адамовны и детей потомок черноморских казаков, штаб-ротмистр Иван Любинский.

После смерти главы рода его сын, корнет Борис, продал свою долю наследства немцу Семёну Краузе, а сам переехал в Ананьев. После падения российской монархии дворяне эмигрировали, а крестьяне разграбили панское имущество, но, к счастью, здание не сожгли, а превратили в школу.

Панский кирпичный погреб долго привлекал искателей кладов, пока его не завалили мусором. Говорят, что из дворца сюда вёл подземный ход, по которому последний любашевский помещик Владимир Любинский сумел бежать в Одессу.

Помещик, который всё раздал крестьянам, а потом стал «шпионом»

В селе Петровка Боковского старостата сохранилась усадьба землевладельцев Краузе. Здание ещё недавно использовалось как школа, а теперь постепенно приходит в упадок.

На кладбище сохранились некогда изящные надгробия с мраморной скульптурой девушки — здесь покоится прах Джулии, Георга, Симона и Каролины Краузе.

Последний помещик Адольф Краузе был известен в Ананьевском уезде прогрессивным хозяйствованием и лучшими, чем в других имениях, условиями жизни работников.

После революции 1917 года он раздал крестьянам землю, скот, инвентарь и зерно. Для себя и сына-студента Краузе попросил лишь норму земли, пару лошадей, корову и разрешение построить дом. Когда в 1918 году немцы заняли Одесщину, он отказался от предложения оккупационных властей вернуть ему имение.

В 1923 году Адольф собирался уехать в Европу к семье, но был арестован, и дальнейшая его судьба неизвестна. А в 1937 году его родственники Марко и Филипп Краузе из колонии Мариенталь (ныне село Марьяновка Дальницкой громады) были обвинены в шпионаже и расстреляны.

Священник восстановил храм

Село Троицкое известно Свято-Троицким храмом, построенным в 1815 году. В церкви хранятся пять старинных икон, являющихся культурным наследием края, а сам храм имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Пятнадцать лет назад здание выглядело искажённым: предыдущий священник позволил снести четыре входные колонны, державшие портик. К счастью, его преемник, протоиерей Георгий Полтавец, при поддержке местных аграриев, предпринимателей и прихожан восстановил храм, обновил внутренние росписи и построил колокольню. Теперь храм выглядит так же, как 210 лет назад.

Магазин, где бывали известные писатель и художник

К сожалению, приходит в упадок больничный комплекс, построенный в 1900 году на средства землевладелицы княгини Екатерины Гики из рода молдавских правителей. Более счастливая судьба у школы, открытой в 1905 году. Со временем из земской она превратилась в двухклассную, затем в семилетку, начальную школу, а в конце прошлого века первой в Одесской области получила статус школы-детского сада. Теперь здесь детский сад.

На базаре привлекает внимание хорошо сохранившийся магазин 1913 года. В советское время здесь продавали культтовары и книги. Часто писатель-юморист Степан Олейник, возвращаясь из столицы в родную Левадовку, заезжал в райцентр Троицкое купить гостинцы для родственников и обязательно заходил в этот магазин. Однажды он увидел на полках свои книги, которые в Киеве были дефицитом. Один экземпляр с автографом подарил продавщице, а остальные увёз в Левадовку.

На здании магазина стоило бы установить табличку о визитах Степана Олейника, а также другую — в честь народного мастера Украины Ростислава Палецкого, который покупал здесь краски и ватман.

В Троицком есть и другие архитектурные объекты, заслуживающие изучения и сохранения.

Есть дворец, маслобойня и мельница — но защиты нет

В селе Покровка на холме левого берега Тилигула возвышается 12-купольная церковь Иоанна Богослова, построенная на средства местного помещика, инженера-технолога Павла Кондрацкого. Храм освятили в 1911 году. Ему удалось пережить советские годы, и он до сих пор украшает местный пейзаж.

Кроме церкви хорошо сохранился помещичий дворец, покрытый марсельской черепицей и более ста лет назад приспособленный под учебное заведение. Из его подвалов тянется подземный ход к церкви, а затем — под рекой Тилигул — в Комаровку, к усадьбе землевладельцев Гальченко. Также сохранились две силосные и одна водонапорная башни на окраине села, мельница, маслобойня и несколько домов, построенных для работников.

К сожалению, эти сооружения не стоят на учёте как памятники архитектуры, не охраняются государством и постепенно разрушаются.

Цитата

Уроженец Любашевщины, писатель Владимир Панченко:

«Историческая память — это духовный компонент, на котором держатся человек и нация».

Даты

Первые каменные здания в Любашевке появились после 1847 года, когда она стала волостным центром Ананьевского уезда Херсонской губернии.

В мае 1868 года начала работать очередная ветка Одесской железной дороги Бирзула—Помошная.

