Ключевые моменты:

4 петиции с начала года на «Социально активный гражданин» о замене бюста Пушкина на Биржевой площади.

Замена Пушкина на Трампа: арт-высказывание, влияние на мировую политику.

Замена Пушкина на Птушкина: за кино («Антарктида»), туризм Одесщины.

Обмен пленными.

Сагайдачный: гетман-мореход, символ патриотизма Одессы.

От Трампа до казацкого гетмана

С начала 2026 года на платформе «Социально активный гражданин» зарегистрировали четыре петиции по замене бюста поэта Александра Пушкина перед Одесским горсоветом на Биржевой площади.

Первую петицию создал Тимур Вендин, предлагающий установить на этом месте бюст президента США Дональда Трампа. Автор отмечает, что Трамп — ключевая фигура мировой политики XXI века, повлиявшая на международные отношения и глобальный порядок. По мнению одессита, постамент Трампа мог бы стать современным артвысказыванием и стимулом для дискуссии. Вместо этого бюст Пушкина предлагается перенести в музей или культурное пространство для сохранения в историческом контексте. К слову, подписи собирают до 1 апреля, а по состоянию на 15 марта их 38.

Вторую петицию подал активист Сергей Гнездилов, желающий заменить памятник скульптурой режиссера Антона Птушкина. Он считает, что у режиссера есть заслуги в кинематографе, фильм «Антарктида» и развитие туризма в Одесской области. Эта инициатива с 19 января по 15 марта собрала 50 подписей.

А вот 12 февраля появились две петиции с разницей в две минуты. Первая призывает обменять бюст Пушкина и скульптуры монумента «Учредителям Одессы» на украинских граждан, плененных или заключенных Россией во время агрессии. Автор Виктор Кисиль предлагает властям обменять демонтированные имперские и советские памятники на «всех на всех». Эту инициативу поддержали только одна подпись.

Также есть петиция об установлении памятника Петру Конашевичу-Сагайдачному с надписью: «Петр Конашевич-Сагайдачный (1577-1622), гетман Войска Запорожского, легендарный морской военачальник. Море — наша мощь, а воля — наш щит». По мнению автора, Сагайдачный возглавлял запорожский флот в походах по Черному и Средиземному морям, резонирующий с историей Одессы. Кроме того, гетман олицетворяет мужество, свободу и патриотизм. Эту идею поддержали четверо одесситов.

