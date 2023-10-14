Черный маршал: почему в Одессе переименовали проспект Жукова

Проспект Жукова в Одессе переименовали с трудом

Давайте перед «почему» ответим на вопрос «как?» Так вот – со сложностями. Сначала в 2016 году по инициативе губернатора Саакашвили, опиравшегося на закон о запрете пропаганды коммунистического режима, этот один из крупнейших в городе проспектов получил название «Небесной Сотни». А через четыре года мэр Труханов высказал уверенность в необходимости реанимации этого топонима, так как, по его мнению, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации.

В итоге «не так сталося, як гадалося», но можно с большой долей уверенности предположить, что вовсе не чуждый популизма г-н Труханов поднял тему возврата проспекту имени Жукова, основываясь на реальных данных о том, что определенное количество горожан его за это «зауважают».

Дело ведь было перед местными выборами 2020 года. И явно имелось четкое понимание того, что самый надежный электорат (хоть с температурой, в любую непогоду – к избирательной урне!) – это люди, которым со школьной скамьи (по себе знаю) вбивали в голову: Жуков – маршал Победы, он – автор той Великой Победы.

«Мы за ценой не постоим» – главный принцип Жукова

Наверное, в чем-то это так, но следует обязательно учитывать мудрую мысль, хоть и парадоксально звучащую: «Самое непредсказуемое в СССР – это история». Потому что из многих «наверху» создавали идеал, позолоченные иконы: «умненький» Ленин, «добренький» Дзержинский, «родненький» Сталин.

Но с годами выплывало такое… Вот и применительно к маршалу Жукову выплыли факты, дающие понимание того, откуда в песне к кинофильму «Белорусский вокзал» взялись слова «И нам нужна всего одна победа… МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ».

Есть такое выражение «скелет в шкафу», это в переносном смысле что-то неафишируемое, скрываемое. Так вот, у маршала Жукова «в шкафу» – миллионы реальных скелетов.

Так какой же была цена побед (и поражений!) маршала Жукова? А вот вам, вкратце, история моей семьи. Отец не воевал (1928 год рождения), а его два старших брата и мой дед были призваны. Дед домой вернулся с медалью «За отвагу», дядя Саша командовал батареей 45-мм противотанковых орудий, вернулся с орденом Красного Знамени. А дядя Петя остался навсегда 18-летним.

За ошибки Жукова заплатили жизнью миллионы

Он вернулся домой в виде небольшой бумажки. Нет, это была не похоронка, это было извещение, в котором перед типографским текстом: «пропал без вести в боях за Советскую Родину», чернильным карандашом было вписано «Боянжу Петр Григорьевич».

Много лет в моем семейном архиве эта бумажка дожидалась своего часа, и лишь с появлением всезнайки-интернета я получил ответ на вопрос, который все годы, до самой смерти сквозь слезы задавала бабушка: «Где хоть его косточки лежат?».

Его косточки лежат где-то на Букринском плацдарме – может, в земле, а может и на речном дне. Боянжу Петр в строке «Б200» записан в книге учета рядового и сержантского состава 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады по состоянию на 27 сентября 1943 года. Военно-учетная специальность – «номер ПТР» (противотанковое ружье обслуживали два человека). Вряд ли дядя Петя был жив 27 сентября, потому что 25-го бригада парашютировалась на Букринский плацдарм (под Киевом).

Это была крупнейшая воздушно-десантная операция Красной Армии – крупнейшая по уровню неподготовленности и по количеству жертв. В своей тайной директиве, потом, это признал Сталин («не доработано, не учли»).

Десантирование было ночным: множество десантников были сброшены просто в воду Днепра, многие приземлились, убитые в воздухе прекрасно подготовившимся противником. В итоге из 4,5 тысячи десантников выжила лишь треть.

Операцию наспех организовал Георгий Жуков, разработавший ее «аж» за три дня с полным игнорированием мнения несогласных с ним. В итоге, после оказавшейся малоэффективной попытки наступления на Букринском плацдарме, похоронки и извещения «пропал без вести» получило более 250 тысяч семей.

«А ля гер ком а ля геро» (на войне как на войне) – уместно вспомнит кто-то французскую поговорку. Да, верно, на войне как на войне, но вот вам мнение маршала Еременко: «Следует сказать, что жуковское оперативное искусство – это 5-6-кратное преимущество в силах, он не умеет воевать не количеством, и на крови строит себе карьеру».

Букринская «мясорубка» – мелочь по сравнению со Ржевской. Безвозвратные потери советской армии в этой проведенной Жуковым операции оцениваются от 500 до 800 тысяч человек, санитарные потери – миллион.

А еще была Корсунь-Шевченковская операция весной 1944 года, за которую Георгию Жукову «особо благодарны» украинские сельчане: он доукомплектовывал войска жителями (от 15 до 55 лет) только что освобожденных сел. Чтобы «вину» проживания на оккупированной территории искупили.

Их, неподготовленных «пиджачников», зачастую с одной винтовкой на троих (добудете в бою) бросали в атаку. Сзади – заградотряды НКВД. За 24 дня боев – минус 770 тысяч людей, в основном – украинцев. А ля гер ком а ля геро…

Жуков взорвал атомную бомбу над своими же солдатами

И еще немного личного. В 10-м классе (это был 1970 год) у нас был военрук. Болезненный такой капитан, помню, что звали его Вениамин, а мы, разумеется, Веник. Он учил нас разбирать и собирать карабин Симонова и рассказывал, что злобные НАТОвские ястребы спят и видят, как бы наше счастливое детство испоганить атомной бомбой.

А потом, уже в 2004 году сильно постаревший Веник пришел ко мне, тогда шеф-редактору популярной областной газеты «Гривна». И сказал, что, поскольку закончился полувековой срок подписки о неразглашении, он хочет рассказать, что на Тоцком полигоне (Оренбуржье) был в 1954 году участником и стал жертвой военных исследовательских учений с практическим применением ядерного оружия и привлечением к экспериментам военных и гражданских лиц.

Справки показал. Общее число людей в роли подопытных кроликов было порядка 45 тысяч. Над ними на высоте до полукилометра взорвали бомбу с тротиловым эквивалентом в 40 килотонн (в Хиросиме и Нагасаки было по 20 кт). Дезактивация техники и обмундирования не была произведена. Руководитель и организатор учений маршал Жуков поблагодарил всех участников за мастерство, стойкость и мужество.

Получившие большую дозу сослуживцы моего бывшего учителя вскоре умерли в муках. А он с кучей болячек был комиссован из армии, устроился в школу. Ох и материл многоэтажно Жукова осмелевший к 2004 году Веник!

Маршал черного цвета

Завершу на этом рассуждения о «черно-белой» личности маршала Жукова. Кстати, «черно- белой» – это не для красивого словца. Так можно сказать о многих представителях «верхов» в те сумбурные годы.

К примеру, у скульптора Эрнста Неизвестного была масса поводов считать главу СССР Никиту Хрущева «черной» личностью. Тот в хвост и гриву гонял скульптора за абстракционизм и публично на выставке вместе с другими обозвал «п…сом».

Но памятник работы Неизвестного на могиле Хрущева – из ЧЕРНОГО и БЕЛОГО мрамора! Так вот, подчеркну, не навязывая никому своего СУБЪЕКТИВНОГО мнения: если бы я был одесситом и меня спросили насчет проспекта Маршала Жукова в Одессе, я бы твердо сказал: «НЕТ!».

И не только в отместку за то, что он столь бездарно распорядился жизнью Петра Боянжу. Нет, просто dura lex – sed lex (закон суров, но это закон). А маршал Советского Союза Жуков без вариантов подпадает под действие закона Украины о декоммунизации. Давайте же учиться уважать законы.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса