Ключевые моменты:

Переулок Спартаковский в Одессе переименовали в переулок Пигрова в рамках деколонизации;

Новое название дано в честь дирижера и педагога Константина Пигрова, связанного с городом;

Старая топонимика отражала советскую идеологию и подлежала пересмотру;

Решение прошло через обсуждение и было закреплено распоряжением областной администрации.

Процесс деколонизации в Одессе — это не только формальное переименование улиц, но и попытка переосмыслить историческое пространство города. В центре внимания оказываются не таблички с названиями, а смыслы, которые они транслируют, и культурные ориентиры, формирующие городскую идентичность.

Переулок Спартаковский — показательный пример такого переосмысления. Его прежнее название отсылало к образу Спартака, который в советской традиции активно использовался как символ революционной борьбы и идеологического сопротивления. Именно поэтому подобные топонимы подпадают под действие закона о деколонизации и подлежат пересмотру .

Новое название — в честь Константина Пигрова — связано уже с реальной историей Одессы. Он был известным хоровым дирижером и педагогом, преподавал в Одесской консерватории, создал кафедру хорового дирижирования и воспитал целое поколение музыкантов .

Важно, что решение о переименовании не было спонтанным. Его предложила историко-топонимическая комиссия при Одесском городском совете, после чего инициативу обсудили на общественных слушаниях. Окончательно переименование закрепили распоряжением главы Одесской областной военной администрации №694/А-2024 от 30 июля 2024 года.

В онове же распоряжения — закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Кто такой Константин Пигров и почему его именем назвали переулок

Это Хаджибейский (ранее Малиновский) район города. Начнем с того, кто такой Пигров. Связь его с Одессой — прямая: в 1920—1930 годах и с 1936 года — преподавал в Одесской консерватории (с 1946 — профессор), где организовал кафедру хорового дирижирования (1936) и был её руководителем до конца жизни. А еще в 1920-22 гг. преподавал теорию музыки и сольфеджио в Одесском институте народного образования, где готовили учителей.

Родился Константин Пигров в 1876 году в селе Ставропольского края,в 1901 году окончил классы петербургской Придворной певческой капеллы, с годами стал известным дирижёром и педагогогом, одним из ведущих хоровых дирижёров страны.

В 1930—1940 годах жил в Молдавии; в 1930 году создал в Тирасполе самодеятельный хор из молдавских рабочих и колхозников и был до 1940 года его художественным руководителем. Этот коллектив стал одним из лучших в республике (с 1936 года — профессиональная капелла «Дойна» В переводе «дойна» — это традиционная молдавская и румынская народная лирическая песня с задушевным характером).

С 1944 года Пигров руководил созданным по его инициативе хором студентов Одесской консерватории, который вскоре стал образцовым художественным коллективом. На доме № 12 (Соборная площадь) в Одессе установлена мемориальная доска, посвященная Константину Константиновичу Пигрову. В этом доме он с перерывами жил с 1922 по 1962 годы. Умер в 1962- м, похоронен в Одессе на 2-м Христианском кладбище.

Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено).

Почему название переулка Спартаковского деколонизировали

А теперь — насчет прошлого названия этого переулка — Спартаковский. Понятно, что переименован он во исполнение закона о декоммунизации топонимов. Казалось бы, а каким боком к декоммунизации Спартак — погибший в 71 году до нашей эры знаменитый римский гладиатор фракийского происхождения, возглавивший крупнейшее восстание рабов в истории Древнего Рима (оно длилось почти 3 года)?

Он превратил беглых рабов в боеспособную армию, нанес ряд поражений римским легионам и стал символом борьбы за свободу. Полагаю, очень многие читали отличный роман «Спартак» авторства Рафаэлло Джованьоли, да и фильм одноименный видели с Кирком Дугласом в заглавной роли. И еще напомню: сейчас историческая область Фракия разделена между тремя государствами — Болгарией, Грецией и Турцией.

Так вот, коль скоро Спартак был «революционером», повстанцем, то как же в СССР было его не «боготворить»?! Его имя присваивали не только топонимам (кстати, в моем родном Херсоне тоже был Спартаковский переулок, сейчас он Торговый).

Именем Спартака называли стадионы. Такие есть В Одессе и в Херсоне. А может в Херсоне уже БЫЛ, если его с Левобережья достали орки). Добровольное Спортивное Общество «Спартак» было основано в 1935 году для физкультурников артелей промысловой кооперации и стало популярнейшим спортивным обществом страны.

Была в белорусском Гомеле кондитерская фабрика «Спартак», а еще это имя было популярно в политизированном советском обществе 1920-х — 1930-х годов. Был ученый-физик Спартак Беляев (академик АН СССР), был Герой Социалистического Труда колхозник Спартак Абрамов. А главный советский Спартак — это, конечно, актер Спартак Мишулин, он же Саид в фильме «Белое солнце пустыни» ( «Стреляли…» — его запомнившаяся фраза).

Но где же политика — для декоммунизации? Так вот же: «Союз Спартака» — марксистская организация в Германии начала XX века. Во время Первой мировой войны она призывала к мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой империализм.

А у нас — «Юные спартаковцы» — это политизированная детско-подростковая организация первых лет советской власти, существовавшая в начале 1920-х годов. Она была одним из предшественников пионерского движения в СССР. Организация возникла примерно в 1919–1922 гг. при молодежных структурах российского коммунистического союза молодежи (рКСМ, будущий комсомол). Вот потому-то не просто переименовали, а декоммунизировали в Одессе ( как и в Херсоне) этот топоним.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса