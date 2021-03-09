Тарас Шевченко

Среди читателей нашей газеты немало тех, кто интересуется жизнью выдающихся людей: ученых, писателей, философов, композиторов, артистов, спортсменов, полководцев. Особенно – забавными историями, происходившими с ними. Сегодня мы открываем новую рубрику «Занятные истории и бывальщины», в которой будем публиковать рассказы о занимательных эпизодах из жизни знаменитых людей. И начнем мы с Тараса Григорьевича Шевченко, со дня рождения которого 9 марта исполняется 207 лет.

Портрет

Когда Тарас Григорьевич жил в Киеве, он писал картины. И знали его там, как известного художника. Как-то раз к нему пришел некий важный господин и попросил, чтобы Шевченко написал его портрет. За разговором Тарас Григорьевич наскоро набросал карандашом портрет, а господин в это время спрашивает:

– Сколько будет стоить, если написать с меня портрет?

Тарас Григорьевич запросил с него сто пятьдесят рублей – большую по тем временам сумму. А господин ему говорит:

– Что это вы так дорого хотите?

– Дорого? Тогда это будет стоить триста рублей.

Господин рассердился и ушел прочь. А Тарас Григорьевич взял портрет, пририсовал ослиные уши, понес в лавку и сказал продавцу:

– Поставь этот портрет на витрине, а кто купит, пусть заплатит пятьсот рублей.

Вот идет тот господин по улице, смотрит – в витрине его портрет, только с ослиными ушами. Он бросился к продавцу, а там уже покупатель спрашивает:

– Сколько стоит осел, что на витрине?

– Пятьсот рублей.

Господин подскочил к продавцу и говорит:

– Этот портрет я заберу.

Вынул деньги и заплатил. А покупатель, глядя на него, говорит:

– Хороший осел, да не мне достался.

Ранее мы писали, как в день 220-летнего юбилея Тараса Шевченко поэта «посвятили в одесситы», надев на памятник праздничную белую рубашку с морским воротником и красным поясом.

Ответ на письмо Репниной

Когда Тарас Григорьевич был в ссылке, княжна Репнина прислала ему письмо. Она просила: «Тарас Григорьевич, напишите, как вы живете». Он, прочитав письмо, взял карандаш, краски и быстро под этими словами нарисовал себя в шинели, сгорбленного, замученного, а рядом солдата с плетью в руке, который хлестал его по спине, и подписал: «Так, как видите». Больше – ни слова. Так и послал ей в ответ.

Тарас Шевченко в гостях у генерала

Как-то раз один киевский генерал пригласил Шевченко к себе в гости. Пришло уже много гостей, а Шевченко нет и нет. Обеспокоенный этим, генерал послал слугу на поиски поэта. Оказалось, что Тарас Григорьевич давно уже пришел, но сначала зашел на кухню и в разговорах с дворней забыл о гостиной генерала…

«Дунет ветер»

Из воспоминаний Натальи Усковой – дочери коменданта Новопетровского форта Ираклия Ускова. В этом форте Т.Г. Шевченко отбывал солдатчину.

Когда некая дама, смеясь над неловкостью Шевченко, заявляла, что в него трудно влюбиться, Тарас Григорьевич в ответ напевал с улыбкой песню «Ходит ветер у ворот», с особым акцентом на последнем куплете:

Дунул ветер – и Андрей

Полюбился снова ей,

Дунет ветер еще раз –

И полюбится Тарас.

Арии из опер Верди

Однажды статский советник Николай Костомаров имел неосторожность не принять Шевченко, передав, что он очень занят. Тогда Шевченко зашел в ресторан и попросил играть ему беспрестанно арии из опер Верди (Костомаров жил за стеной ресторана). Костомаров не выдержал, прибежал в ресторан и стал умолять Шевченко прекратить музыку. Но Тарас Григорьевич не сдавался и выкрикивал:

– Нет, нет, играйте из «Трубадура», «Риголлетто», «Травиаты», я это очень люблю!

Ранее мы рассказывали о том, как в годы Второй мировой войны во Франции в составе Движения Сопротивления против гитлеровской армии сражались целых два украинских батальона — имени Ивана Богуна и имени Тараса Шевченко.

Тарас Шевченко поет… душой

Шевченко не мог жить, чтобы не петь. Он поет, прячась от дьячка Богорского, поет в барской прихожей, нарушая приказ своего господина, поет, когда ведут его в крепость, поет и в самой крепости…

Когда Тарас Григорьевич вернулся из ссылки, он отправился в гости к писателю Сергею Аксакову. Чтобы отблагодарить хозяев за теплый прием, Шевченко спел несколько песен. Все были в восторге – до слез. Художник Жемчужников, который слышал песни в исполнении Шевченко, писал: «И когда пел искалеченный страдалец, в каждой ноте чувствовалась душа певца-художника, настоящего народного певца».

«Кобзарь» – агитатор

В ноябре 1911 года, в одном из московских журналов, была напечатана статья об украинцах – политических ссыльных. Она привлекла внимание широкой общественности. Редакция выбрала какой-то уголок Сибири, где обнаружила, что там 168 ссыльных украинцев, из них 159 мужчин и 9 женщин. На вопрос, что именно побудило их встать на путь политических выступлений против царского правительства, большинство опрошенных ответили: «Кобзарь» Шевченко.

Собрал и подготовил к печати Виктор Максимов

Мы также писали о том, что Тарас Шевченко был модником и частым посетителем светских приемов.