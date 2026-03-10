Ключевые моменты:

Улица Юрия Олеши в историческом центре Одессы получила новое название — в честь украинского деятеля Виталия Боровика;

Решение принято распоряжением Одесской областной военной администрации №694/А-2024 от 30 июля 2024 года;

Переименование произошло в рамках государственной политики деколонизации топонимии;

Улица имеет почти двухсотлетнюю историю и за это время меняла название несколько раз.

Переименование улиц в Украине в последние годы стало частью масштабного процесса переосмысления исторической памяти. Речь идет не только о смене табличек на домах, но и о формировании нового символического пространства городов. Одесса с ее сложной историей и многослойной топонимикой особенно остро переживает этот процесс.

В 2024 году Одесская областная военная администрация приняла решение изменить названия ряда топонимов в регионе. Основанием стал Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Соответствующее распоряжение №694/А-2024 предусматривает переименование улиц, названия которых связаны с российским имперским или советским наследием.

Одной из таких улиц стала небольшая, но исторически значимая улица в центре Одессы, которая долгое время носила имя писателя Юрия Олеши. Теперь она названа в честь украинского культурно-общественного деятеля, публициста и переводчика Виталия Боровика — человека, связанного с украинским национальным движением конца XIX — начала XX века.

История этой улицы отражает более широкие процессы, которые переживали и сам город, и вся страна: смену политических эпох, культурных ориентиров и исторических смыслов.

Четыре названия улицы в центре Одессы

Улица эта весьма коротка, немногим более 300 метров, расположена в исторической части Одессы, в старом ее центре. Имя советского писателя Юрия Олеши она получила в 1987 году, когда вспомнили, что он здесь жил — в доме №3 (1912—1921гг.)

Известна эта улица с 1828 года, вначале была частью Карантинной улицы и имела то же название. В 1881 году улица была переименована в Левашовскую, в честь Одесского градоначальника Владимира Левашова (1834—1898). С установлением советской власти название улицы сменили на Лизогуба (в 1927 году), в честь известного революционера — народовольца Дмитрия Лизогуба (1849—1879), похороненного невдалеке, на Карантинном кладбище.

Автор «Трех толстяков» Юрий Олеша

Родом Юрий Карлович Олеша был из обедневших белорусских дворян, родился он в 1899 году в нынешнем Кропивницком. В 1902 году его семья переехала в Одессу. Здесь Юрий поступил в Ришельевскую гимназию, играл в футбол за ее команду.

Ещё в годы учёбы начал сочинять стихи, одно из его стихотворений в 1915году даже опубликовали в газете «Южный вестник». Окончив гимназию, в 1917 году Олеша поступил в Одесский университет, два года изучал юриспруденцию.

Но это было не его: привлекала литературная стезя. В Одессе он вместе с молодыми литераторами Валентином Катаевым, Эдуардом Багрицким и Ильёй Ильфом образовал группу «Коллектив поэтов».

Гражданскую войну Олеша пережил в Одессе, в 1921 году переехал по приглашению известного украинского художника Нарбута в Харьков. Работал журналистом и публиковал стихи в прессе. В 1922 году родители Олеши эмигрировали в Польшу, а он перебрался в москву, писал там фельетоны и статьи для газеты железнодорожников «Гудок» (в ней, кстати, печатались также Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров).

В 1924 году Олеша написал своё первое большое произведение — роман-сказку «Три толстяка». Правда, опубликован он был только 4 года спустя. Всё произведение проникнуто романтическим революционным духом.

Это сказка про революцию, про то, как весело и мужественно борются против господства трёх жадных и ненасытных толстяков-властителей. Бедные и благородные люди, спасают усыновленного наследника Тутти, оказавшегося украденным братом главной героини — девочки-циркачки Суок, и как весь народ порабощённой страны становится свободным.

В 1930-м он на основе этой сказки создал пьесу, которую ставили на сценах множества стран мира, ее перевели на 15 языков. Более того, со временем и балет по этим мотивам появился, и фильм сняли. Как показала жизнь, это было единственное произведение Юрия Олеши, которое можно назвать знаковым. Он написал еще несколько пьес и романов, совершенно не оставивших следа в литературе.

В годы войны Олеша жил в эвакуации в Ашхабаде, работал там на радио, вернулся в Москву только в 1947 году. Обстановка в стране и в культуре оказывала на Олешу заметное угнетающее воздействие. Писать по канонам соцреализма он не хотел и не мог.

В последние годы жизни его часто можно было видеть в Доме литераторов, но не выступающим с трибуны, а сидящим в ресторане со стаканом водки. Денег у него не было, другие литераторы почитали за честь угостить коллегу.

Олеша скончался в москве в 1960 году, его нашли в луже захлебнувшимся. Как говорили в Древнем Риме, «сик транзит глория мунди» (так проходит земная слава).

Кто такой Виталий Боровик и почему его именем названа улица

Сейчас эта улица во исполнение закона о декоммунизации носит имя Виталия Боровика. Настоящая его фамилия — Боровиков, родился он в 1864 г. в Нежине, известен как украинский культурно-общественный деятель, публицист, фольклорист, поэт-переводчик, писавший на украинском языке.

Козацого рода, Боровик окончил юрфак Киевского университета, был членом литературного кружка украинской молодежи «Плеяда» в Киеве, организованного Лесей Украинкой. Активист зарождавшегося украинского национально-освободительного движения. Летом 1891-го стал одним из основателей националистического «Братства Тарасовцев» — организации, провозгласившей своей целью создание независимой Украины.

В 1899 году из-за болезни легких Боровик переехал в Одессу. Здесь он познакомился с будущей женой — дочерью известного художника Амвросия Ждахи. Работал сначала в инспекции по борьбе с филоксерой — насекомым-вредителем, уничтожающим виноградники. Затем руководил сиротским домом.

И при этом оставался одним из лидеров украинского национального движения в городе. Осенью того же года был обвинен в «политической неблагонадежности» и арестован полицией за недозволенную пропаганду среди молодёжи. После пятимесячного тюремного срока Виталия Боровика выслали на Волынь, где он работал заведующим лабораторией.

И везде, куда бы не забрасывала его судьба, Виталий Боровик писал стихи, статьи, переводил литературу. Даже в заключении работал над «Словарем украинского языка».

Что касается его творческой деятельности, то Боровик писал стихи, некоторые из них вошли в антологию «Аккорды», изданную во Львове в 1903 (составитель Иван Франко). А еще занимался фольклористикой, собирал материалы для толкового словаря украинского языка. Сотрудничал с газетами и журналами, в которых помещал свои переводы и стихи. Работал над переводами различных авторов с английского и русского языков.

После революции трудился в различных сельхозучреждениях Одессы. Известен, как один из инициаторов создания в 1919 году государственной публичной библиотеки в Одессе.

Потом еще один арест, уже в роковом 1937 году. 73-летний Виталий Боровик был расстрелян как «враг народа» в декабре 1937 года…

