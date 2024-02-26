«Россияне в Одессе — не дома»: каким видели наш город путешественники в XIX веке

А у нас — посиделки

Каким же видели в позапрошлом веке наш город путешественники, приезжавшие знакомиться с жемчужиной у моря? Об этом рассказывает экскурсовод и краевед Виолетта Дидук, называющая себя «гид с авоськой»? Почему так? Потому что занимается плетением макраме, и ее авоськи — это, скажу вам, что-то!

Встреча с Виолеттой состоялась в уютной Кофейне-музее «Старая Одесса», где Ольга и Петр Манелисы создали интересную форму общения — посиделки.

О, эти посиделки с чашкой кофе или чая! Это вам не сухие лекции, а искренние рассказы. Люди во время войны приходят сюда, чтобы среди старинных аутентичных вещей узнавать что-нибудь новое «за Одессу».

Что можно нового услышать о нашем городе? Не спешите, приходите и слушайте, а потом уж делайте выводы, насколько глубоко вы погружены в историю Одессы…

Где бы встретить пьяного извозчика?

Чиновник Павел Сумароков в конце ХVIII-начале XIX века бывал в Одессе. Писал обо всем, что видел в городе — об учебных заведениях, других учреждениях.

Так понравилось чиновнику одесское «прекрасное мороженое из абрикосов», что даже эту деталь отметил в своих воспоминаниях.

Немного удивлен одесским театром (тем еще старым, что, как известно, сгорел). Что же именно удивляет имперского чиновника?

Во-первых, ему очень нравится само здание театра.

— Его вместе с тем удивляет, что «российские актеры сюда почему-то не ехали», потому что на них местная публика почти не ходила. Ну разве что на какие-нибудь «фривольные пьески». Одесситы с большим удовольствием ходили смотреть и слушать итальянских актеров, — рассказывает Виолетта.

Гид также цитирует Сумарокова дальше.

Так вот, чиновника поражает еще:

на улицах очень редко можно встретить пьяного извозчика (в отличие от российских городов);

тяжело заказать экипаж (лучше приезжать со своим);

немецкие поселения (колонии) вокруг Одессы его тоже удивили: например, никто не напился на свадьбе, на которой чиновнику пришлось побывать.

— Сумароков также отмечает, что невозможно застать на месте Дюка де Ришелье: это был человек Фигаро, который всегда «носился по делам». Чиновник подчеркивает, что Ришелье очень любил Одессу — «свое дитя»…

Много пыли, песка и удивительные купальни

Поэт, драматург, мемуарист Иван Долгорукий оставил свои заметки об Одессе. Он жаловался, что в Одессу очень трудно добраться по суше. Описывает Долгорукий одесские бури с пылью и песком (растительности тогда было еще мало).

Буря его поразила. Еще впечатление: улицы тогда мостили нашим ракушняком. Что получалось? От трения колес он тоже превращался в пыль…

Вместе с тем, Долгорукий описывает, как сам Ришелье уделяет большое внимание озеленению города. Многое поражало Долгорукого. А больше всего, пожалуй, это:

— «Россияне в Одессе — не дома», — такой вывод делает путешественник в своих воспоминаниях о нашем городе еще в самом начале XIX века (1810 год), — рассказывает Виолетта.

К тому времени путешественники, попадавшие в Одессу, подчеркивали некоторые интересные детали из жизни города. Например, очень хорошо зарабатывали одесские биндюжники, возившие пшеницу в порт. Обладатели складов пшеницы тоже имели большие доходы.

— Путешественники рассказывают также, что в Одессе их удивляло то, что в городе существуют церкви всех конфессий… Но еще была известна церковь, судьба которой сложилась плохо. Имеется в виду «недострой» на Екатерининской площади. Там строился храм для военных и моряков в честь Святой Екатерины. Но не случилось: его так и не построили. На этом месте городе потом появился фонтан, — рассказывает наш гид.

Еще из впечатлений путешественников: одесские «странные» купальни. Оказывается, даже были кареты-купальни. Прописал врач купание в море? Вот вам «странность»: вы садитесь в карету, а конь везет ее… в море. Затем вторая лошадь вывозит ее на берег. В чем смысл? Человек может раздеваться и одеваться не на виду у других. Все же должно быть прилично!

«Я вообще не в россии»

Литератор Олимпиада Шишкина уделяет много внимания одесскому Карантину. Она пишет, что это как отдельный городок. Естественно, закрытый. Все, что привозилось на водном транспорте к одесским берегам, проходило карантин, окуривалось, затем на транспорте писалась буква «О» («очищен»).

Что не нравилось путешественнице в Одессе?

— Описывая Биржу (сегодняшняя мэрия), Шишкина обратила внимание на то, что «здание прекрасно», но «это место тяжело для русского сердца». Почему? Потому что не увидела Олимпиада ни одного русского имени между выставленными именами богатых купцов… Вообще она писала, что одесский воздух — не для нее, он вреден ей… Побывав в нашем городе, заключает: «Иногда мне казалось, что я вообще не в россии»…

«Почувствовал себя как дома»

К сожалению, мы не можем привести цитаты всех путешественников, которые привела нам Виолетта Дидук, об их впечатлениях и выводах «за Одессу».

Но (очень коротко) еще два воспоминания:

«Ступив на одесский берег, я наконец-то почувствовал себя как дома… Куда ни посмотри — перед нами Америка и ничто не напоминает, что мы в россии», – писал американский писатель Марк Твен…

Писатель и путешественник Лоренс Олифант вспоминал, как по дороге в Одессу встретился с одесситами, которые рассказывали ему, что в Одессе абсолютно все лучше, чем в других российских городах и так описывали свой город, словно это рай на земле.

— Побывав в Одессе, он подчеркивал, что дух деятельности и предприимчивости, который царит здесь, чужд другим городам россии. И хотя Одесса находится на территории империи, он — словно город-исключение… Подчеркивал также, что одесситы пытаются быть «так мало россиянами, насколько это возможно»…

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