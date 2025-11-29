Ключевые моменты

  • Оригинального письма не существует: историки не нашли ни одного подлинного документа — самые ранние копии датируются XVIII веком.
  • Письмо было литературной пародией: мотив насмешливого ответа султану был распространён в европейской антиосманской литературе XVII века.
  • Тема письма вдохновила мировых художников и писателей: от Репина и Руданского до Шостаковича, Аполлинера и современных инсценировок в Европе.
  • Украинские воины продолжают традицию: бойцы АТО и ВСУ создают фотопостановки и «послания» уже в адрес Путина, сочетая казачий дух с реалиями современной войны.

Путин вместо султана: кому украинцы адресуют свой непоколебимый казачий юмор

Козаки пишуть листа турецькому султану
Картина Ильи Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану»

Воинственный сарказм и праведный юмор, присущий казакам, запечатлён в народной памяти.

Особенно ярко это проявлено в известном «Письме запорожцев турецкому султану», появление которого связывают с отважным запорожским кошевым атаманом Иваном Сірко. Популярность «Письмо» приобрело после создания украинским художником Ильёй Репиным в 1891 году знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». С тех пор этот сюжет стал символом украинского характера, стойкости и чувства юмора. Он продолжает вдохновлять и оставаться актуальным и в прошлом столетии, и сегодня.

Так, во время Второй мировой войны украинские партизаны писали письмо Гитлеру, а нынешние защитники Украины адресуют их Путину.

Письмо султану — документ или художественный вымысел?

Исследователь казачества Дмитрий Яворницкий считал, что «Письмо запорожцев турецкому султану» возникло в казачьей среде, вероятнее всего, во второй половине XVII века как проявление украинского национального самосознания.

По его версии, летом 1675 года 20 тысяч казаков во главе с Иваном Сірко совершили успешный поход на Крым из-за планов Мехмеда IV разгромить Запорожскую Сечь. Тогда же казаки будто бы написали письмо султану как пародийный ответ на его требование сдаться, но так его и не отправили в султанский двор.

Самый авторитетный специалист по османскому источниковедению, доцент кафедры истории Украины Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского, востоковед Александр Середа утверждает, что оригинала такого письма никогда не существовало, а самые ранние известные копии относятся к XVIII веку, что свидетельствует о его недостоверности как дипломатического документа.

Історик Олександр Середа
Историк Александр Середа

Автор монографий «Османско-украинская дипломатия в документах XVII–XVIII вв.», «Османско-украинское степное пограничье в османско-турецких источниках XVIII в.» и многочисленных статей об османском наследии юга Украины не смог обнаружить ни одного подобного казачьего исторического документа в архивах Турции и Болгарии.

Поэтому «Письмо» не имеет никакого отношения к дипломатии и является исключительно литературным произведением христианской антиосманской пропаганды. В XVII веке мотив письма турецкому султану получил широкую популярность в европейской литературе. Различные версии таких писем, кроме казаков, создавали поляки, немцы, французы, англичане и итальянцы.

В 2019 году историк Тарас Чухлиб нашёл польскую версию письма, датированную 1638 годом, в отделе рукописей Польской академии наук в Кракове.

Влияние казачьего «Письма» на искусство

  • Классик украинской литературы Степан Руданский в 1859 году создал стихотворный пересказ «Письма» украинским языком.
  • Выдающийся украинский художник-реалист Илья Репин изобразил его в знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
  • Гийом Аполлинер посвятил этому факту своё стихотворение.
  • Композитор Дмитрий Шостакович на его основе создал часть XIV симфонии.
  • Украинский писатель Владимир Малик написал приключенческо-историческую тетралогию «Тайный посол» (1968–1977).
  • Британский актёр Питер Капальди в 2016 году инсценировал письмо запорожцев вместе с комиком Мэттом Берри.
  • Польский журналист и музыкант Ярослав Гугала создал стихотворный перевод «Письма» на польский язык в 2022 году.

Как современные воины пишут письмо Путину

С началом российской агрессии против Украины популярность картины Ильи Репина выросла. Наши защитники, мужественно обороняя страну, как и казаки, не теряют юмора и дерзости. В видеосюжетах и фотопостановках они воссоздают сюжет картины, высмеивая Путина.

Первые фотопостановки появились ещё во время АТО на Донбассе в 2014 году.

Позже черкасские активисты написали письмо «кремлёвскому карлику» у могилы славного запорожского кошевого Ивана Сірко.

Воїни АТО пишуть листа Путіну
Фотопостановка Юрия Билака «Воины АТО пишут письмо Султану, то есть Путину»

Фото в современном исполнении «Воины АТО пишут письмо Султану, то есть Путину» с участием бойцов 30-й ОМБ ВСУ создал в 2015 году фотограф Юрий Билак на Донбассе. Известные фотопостановки датируются первыми месяцами полномасштабного вторжения России.

Сучасні козаки пишуть листа Путіну
Фото французского мастера Эмерика Луиссе «Издалека слышу ответ казаков», 2023 г.

Самую известную фотокартину, пронизанную казачьим духом, «Издалека слышу ответ казаков» снял в 2023 году французский фотохудожник Эмерик Луиссе.

Более 40 бойцов 112-й бригады ТрО задействованы в постановке, хотя не с саблями и пиками, а с автоматическим оружием и гранатомётами. Если присмотреться, можно заметить символ нынешней войны — дрон.

В первом ряду сидит Роман Грибов, бывший пограничник, который на Змеином произнёс фразу, ставшую мемом: «Русский военный корабль, иди на@уй!».

Цитата

Николай Аркас, поместив «Письмо» в книгу «История Украины-Руси», отметил: «Сии письма, может, и вымышлены, но вымышлены очень метко».

