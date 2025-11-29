Ключевые моменты

Оригинального письма не существует: историки не нашли ни одного подлинного документа — самые ранние копии датируются XVIII веком.

Письмо было литературной пародией: мотив насмешливого ответа султану был распространён в европейской антиосманской литературе XVII века.

Тема письма вдохновила мировых художников и писателей: от Репина и Руданского до Шостаковича, Аполлинера и современных инсценировок в Европе.

Украинские воины продолжают традицию: бойцы АТО и ВСУ создают фотопостановки и «послания» уже в адрес Путина, сочетая казачий дух с реалиями современной войны.

Путин вместо султана: кому украинцы адресуют свой непоколебимый казачий юмор

Воинственный сарказм и праведный юмор, присущий казакам, запечатлён в народной памяти.

Особенно ярко это проявлено в известном «Письме запорожцев турецкому султану», появление которого связывают с отважным запорожским кошевым атаманом Иваном Сірко. Популярность «Письмо» приобрело после создания украинским художником Ильёй Репиным в 1891 году знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». С тех пор этот сюжет стал символом украинского характера, стойкости и чувства юмора. Он продолжает вдохновлять и оставаться актуальным и в прошлом столетии, и сегодня.

Так, во время Второй мировой войны украинские партизаны писали письмо Гитлеру, а нынешние защитники Украины адресуют их Путину.

Письмо султану — документ или художественный вымысел?

Исследователь казачества Дмитрий Яворницкий считал, что «Письмо запорожцев турецкому султану» возникло в казачьей среде, вероятнее всего, во второй половине XVII века как проявление украинского национального самосознания.

По его версии, летом 1675 года 20 тысяч казаков во главе с Иваном Сірко совершили успешный поход на Крым из-за планов Мехмеда IV разгромить Запорожскую Сечь. Тогда же казаки будто бы написали письмо султану как пародийный ответ на его требование сдаться, но так его и не отправили в султанский двор.

Самый авторитетный специалист по османскому источниковедению, доцент кафедры истории Украины Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского, востоковед Александр Середа утверждает, что оригинала такого письма никогда не существовало, а самые ранние известные копии относятся к XVIII веку, что свидетельствует о его недостоверности как дипломатического документа.

Автор монографий «Османско-украинская дипломатия в документах XVII–XVIII вв.», «Османско-украинское степное пограничье в османско-турецких источниках XVIII в.» и многочисленных статей об османском наследии юга Украины не смог обнаружить ни одного подобного казачьего исторического документа в архивах Турции и Болгарии.

Поэтому «Письмо» не имеет никакого отношения к дипломатии и является исключительно литературным произведением христианской антиосманской пропаганды. В XVII веке мотив письма турецкому султану получил широкую популярность в европейской литературе. Различные версии таких писем, кроме казаков, создавали поляки, немцы, французы, англичане и итальянцы.

В 2019 году историк Тарас Чухлиб нашёл польскую версию письма, датированную 1638 годом, в отделе рукописей Польской академии наук в Кракове.

Влияние казачьего «Письма» на искусство

Классик украинской литературы Степан Руданский в 1859 году создал стихотворный пересказ «Письма» украинским языком.

Выдающийся украинский художник-реалист Илья Репин изобразил его в знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Гийом Аполлинер посвятил этому факту своё стихотворение.

Композитор Дмитрий Шостакович на его основе создал часть XIV симфонии.

Украинский писатель Владимир Малик написал приключенческо-историческую тетралогию «Тайный посол» (1968–1977).

Британский актёр Питер Капальди в 2016 году инсценировал письмо запорожцев вместе с комиком Мэттом Берри.

Польский журналист и музыкант Ярослав Гугала создал стихотворный перевод «Письма» на польский язык в 2022 году.

Как современные воины пишут письмо Путину

С началом российской агрессии против Украины популярность картины Ильи Репина выросла. Наши защитники, мужественно обороняя страну, как и казаки, не теряют юмора и дерзости. В видеосюжетах и фотопостановках они воссоздают сюжет картины, высмеивая Путина.

Первые фотопостановки появились ещё во время АТО на Донбассе в 2014 году.

Позже черкасские активисты написали письмо «кремлёвскому карлику» у могилы славного запорожского кошевого Ивана Сірко.

Фото в современном исполнении «Воины АТО пишут письмо Султану, то есть Путину» с участием бойцов 30-й ОМБ ВСУ создал в 2015 году фотограф Юрий Билак на Донбассе. Известные фотопостановки датируются первыми месяцами полномасштабного вторжения России.

Самую известную фотокартину, пронизанную казачьим духом, «Издалека слышу ответ казаков» снял в 2023 году французский фотохудожник Эмерик Луиссе.

Более 40 бойцов 112-й бригады ТрО задействованы в постановке, хотя не с саблями и пиками, а с автоматическим оружием и гранатомётами. Если присмотреться, можно заметить символ нынешней войны — дрон.

В первом ряду сидит Роман Грибов, бывший пограничник, который на Змеином произнёс фразу, ставшую мемом: «Русский военный корабль, иди на@уй!».

Цитата

Николай Аркас, поместив «Письмо» в книгу «История Украины-Руси», отметил: «Сии письма, может, и вымышлены, но вымышлены очень метко».

