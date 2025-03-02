В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал о появлении питьевой воды в Одессе. Вы узнаете множество интересных историй, среди которых:

Когда вода бывает дороже мяса?

Кто построил водопровод в Одессе?

Что такое цамрины?

Кто такой Ковалевский и почему он покончил с собой?

Как одесситы с помощью самогонных аппаратов преодолели жажду?

Колодцы, колодцы и дождевые системы

Когда Одесса начала стремительно расти в XIX веке, проблема водоснабжения стала критической. Местные колодцы не могли удовлетворить потребности города и многочисленных лошадей, работавших в порту.

Представьте: одно ведро фонтанской воды стоило как фунт мяса — это почти полкило!

Городские власти ввели удивительную систему сбора дождевой воды. В центре каждого двора устанавливали большие накопительные колодцы объемом более 30 тонн, украшенные живописными цямринами.

Что это были за системы и как они собирали и фильтровали воду, вы можете узнать в полном видео.

Драматическая история первого водопровода

Первый масштабный водопровод в Одессе закончился настоящей трагедией. Таганрогский купец Тимофей Ковалевский построил паровые помпы, водонапорную башню и прокладывал чугунный водопровод от источников Большого Фонтана к городу. За это он получил звание почетного гражданина Одессы.

Но ему фатально не везло: то масло попало в воду, то поржавели трубы, а напоследок — пожар уничтожил все оборудование. По легенде, Ковалевский не выдержал и прыгнул с собственной водонапорной башни.

Что на самом деле произошло с пионером одесского водоснабжения? Разгадку этой тайны ищите в полном видео на нашем канале.

От военных испытаний до современности

Во время Второй мировой войны город отрезали от водопровода, и одесситы оказались на грани катастрофы. Они проявили невероятную изобретательность — опресняли морскую воду с помощью самогонных аппаратов и жгли костры прямо во дворах!

А до начала 2000-х одесситы вообще жили в особом режиме — каждую ночь с полуночи до шести утра водоснабжение полностью прекращалось. Люди спешили набрать запас воды, а владельцы ночных развлекательных заведений страдали от неудобств.

Наш ведущий так уверен в качестве современной одесской водопроводной воды, что осмелился выпить стакан прямо из-под крана в конце видео. Появится ли он в следующем выпуске? Узнайте об этом и много других увлекательных фактов в полном видео на нашем канале!

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