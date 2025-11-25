Ключевые моменты

В Подольске провели автопробег «Колонна сердец», в котором более ста автомобилей проехали по городу, чтобы поддержать военных, находящихся в плену или пропавших без вести.

Акция стала способом для семей защитников напомнить обществу о своих близких и объединиться в общей борьбе за их возвращение.

Колонна стартовала от села Малый Фонтан и прошла через все микрорайоны города Подольска. К акции присоединились более сотни автомобилей. Каждая машина несла портреты пропавших без вести и пленных, флаги военных подразделений, в которых служили защитники, а также государственные флаги Украины.

Участие в автопробеге приняли семьи военнослужащих Подольского района, чьи родные находятся в плену или пропали во время боевых действий. Мероприятие также поддержали пограничники второго погранотряда.

Как отмечает Яна Зощук, её муж Богдан Зощук исчез при выполнении боевого задания более года назад — 13 октября 2024 года, в свой день рождения. С тех пор семья не имеет никакой достоверной информации о его местонахождении.

По словам Яны, «Колонна сердец» стала для семей способом напомнить обществу о тех, кто ещё не дома, а также объединиться с другими семьями, живущими в неизвестности.

Акция, уверена Яна Зощук, ещё больше сплотит семьи военнослужащих и станет очередным шагом на пути к возвращению близких домой.

