Ключевые моменты:

Площадку для стоянки и отдыха грузовых автомобилей возводят рядом с международным пунктом пропуска Рени – Джюрджюлешт на трассе М-15 Одесса – Рени.

Площадь зоны отдыха составит 1,7 гектара.

На площадке будет 46 мест для грузового транспорта и 13 мест для легковых автомобилей.

Финансирование проходит на паритетных условиях: 50% средств предоставляет Европейский Союз, 50% покрывает государственный бюджет Украины.

Площадка должна увеличить пропускную способность границы, создать комфортные условия для водителей и пассажиров.

В Одесской области обустраивают площадку для стоянки грузовиков общей площадью 1,7 гектара. Эта территория будет рассчитана на 46 мест для грузового транспорта и 13 – для легковых автомобилей, из которых два предусмотрены для людей с инвалидностью.

Следует отметить, что усовершенствование пограничной инфраструктуры внедряется в рамках европейской инициативы CEF и направлено на модернизацию пограничной инфраструктуры.

Что касается финансирования, то половину средств предоставляет Европейский Союз в рамках программы «Механизм «Соединение Европы», однако остальные 50% покрывает госбюджет Украины.

Следует отметить, что уже завершены подготовительные работы для дорожного покрытия. Кроме этого, производятся монтаж каркасов зданий, укладка плитки, установка системы очистки стоков и укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами.

В целом новая площадка для отстоя и отдыха должна расширить пропускную способность границы, создать комфортные условия для водителей и пассажиров, а также уменьшить нагрузку на подъездные пути к пункту пропуска.