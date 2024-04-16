Исторические одесские изюминки: а вы об этом знали?

Приходите на экскурсии!

Прогулка – не совсем уместно. Потому что это экскурсия. Необычная. Во-первых, ее проводит одесский гид (гид с авоськой) Виолетта Дидук. А это значит, что надо ожидать что-то интересное и даже необычное. Во-вторых, сама экскурсия – об интересностях и изюминках Одессы. Вот пробегаем мы по центру города, что-то замечаем, о чем-то знаем, а о чем-то нам совсем неизвестно, хотя вот оно – на глазах.

К сожалению, нельзя рассказать обо всем услышанном (приходите на экскурсии!), но все же о некоторых (да-да, только о некоторых!) исторических изюминках Одессы мы вам расскажем.

Конечно, благодаря нашему гиду, которая без устали собирает и изучает эти самые изюминки, исторические тайны, чудеса, связанные с Одессой. Цель одна – рассказать нам с вами о них так, чтобы запомнилось на всю жизнь. Так что в путешествие!

Ваза Филатова

Фонтан на Соборной площади (один из немногих, запущенных в этом году) называется «Ваза Филатова» или Филатовский фонтан. Он был построен на средства нашего знаменитого офтальмолога Владимира Филатова. Он был верующим, и когда узнал, что на месте алтаря собора, разрушенного в 1936 году, собираются строить туалет, решил это место спасти. Так был установлен большой фонтан с купленной за деньги Филатова чашей (вазой) в виде цветка.

Фонтан в народе стали называть «Ваза Филатова». А уже в ходе восстановления собора расположение фонтана сменили, переместив его поближе к улице Преображенской.

Прекрасные люди на Соборке

«Прекрасными людьми на Соборке» Виолетта называет «вечных» людей с шахматами и шашками, которые собираются на известном месте. Конечно, без них представить Соборку почти невозможно. Не мешало и не мешает им ничего – ни карантин, ни полномасштабная война… Устойчивые, взвешенные и спокойные!

– Какой яркий образ стабильности, – говорит Виолетта.

Пассаж начинался с байки?

– Существует байка (хотя, кто знает?), которую придумал известный одессит Валентин Крапива. Именно эту байку часто подают как исторический факт. Так вот, сама байка состоит в том, что на открытие Пассажа вдохновила жена купца Моисея Менделевича. Мол, прочтя роман Эмиля Золя «Дамское счастье», она так захотела открыть огромный универсальный магазин, что заставила Моисея начать строительство, – рассказывает Виолетта Дидук.

Что ж, идем в Пассаж Менделевича. О, сколько же тех исторических изюминок!.. К сожалению, обо всех не рассказать. Кстати, если вы заходите в Пассаж с Преображенской, приподнимите голову, посмотрите на изображение мужчины с усами. Так вот, споры на тему «кто это такой?» идут до сих пор. Версий много.

«Я придерживаюсь версии, что это изображен тот же Моисей Менделевич», – считает Виолетта Дидук.

Ах, сколько Меркуриев в Пассаже!

– Изображение бога торговли Меркурия (Гермеса) – не редкость для Одессы. Но в Пассаже вы его встретите почти всюду. Он повторяется и повторяется в декоре. Если вы посетили Пассаж с Преображенской, то обратите внимание: поднимаете вы голову, видите «очередного» Меркурия, который держит жезл и мешочек с деньгами. А на нем написано «1000». Это шутка реставраторов с советских времен. И можно только догадываться, какую валюту они имели в виду. Тысяча чего?.. Но какая разница, если монетки в мешочке тщательно сосчитаны?

Среди многочисленных Меркуриев Пассажа есть и самый интересный. Вы увидите его на крыше над главным входом – с улицы Дерибасовской. Этот наш Меркурий (Гермес) – на паровозике! Это единственный в мире Меркурий на паровозе!

Кто на маскаронах и где масонские знаки?

А кто изображен на многочисленных (их здесь ну очень много!) маскаронах Пассажа, которые, кстати, мы часто и не замечаем (они какие-то «маленькие» на фоне другого декора)?

Бюджет строительства Пассажа был колоссальным. У скульптора была трудная задача – «освоить деньги». А фантазия уже кончалась. Вот, по одной из версий, рассказывает наш гид, он и использовал в качестве моделей для маскаронов простых строителей, строивших Пассаж.

Много «масонских знаков» вы встретите в Пассаже. Но это уже как кто видит.

«Масонские символы видят те, кто в это верит. А другие видят то, что видят: инструменты строителей», – указывает на другие изюминки декора Пассажа Виолетта Дидук.

Узкая улочка и серп с молотом

Брусчатка известной таинственной «узенькой улочки» Пассажа появилась здесь гораздо позже, чем сама улочка. Она из прошлых времен, но выстелили ее гораздо позже. Да и улочка – совсем не улочка, а внутренний дворик. А какая же красота! Но здесь еще можно увидеть и стену без штукатурки. Ну и что, спросите? Здесь можно присмотреться, как выглядит тот же одесский камень-ракушняк, или, как говорится, «наше золото», которое добывалось в одесских катакомбах.

Теперь внимательно рассматриваем «главный» вход в Пассаж со стороны Дерибасовской. Что мы видим? Он и она. Что она держит в руке? Серп! Что он держит в руке? Молот! Откуда эти советские символы на старинном Пассаже?

«Не пугайтесь! На самом деле это всего лишь символы сельского хозяйства и промышленности, прекрасно развивавшиеся в Одессе до революции. И большевики к ним не имеют никакого отношения», – рассказывает наш экскурсовод.

Когда появилась Ротонда в Городском саду?

В каком году появилась наша знаменитая Ротонда в Городском саду? Задумались? Так вот Музыкальный павильон (ротонда) в Городском саду построен во время оккупации. Его открыли 16 октября 1943 года.

Гаванная: какое ударение правильное?

Есть в Одессе улицы, которые принято называть неправильно – ставить ударение не там, где надо. К примеру, Тираспольская. Такая же история с улицей Гаванной. Обычно ее называют с ударением на втором слоге, а это неправильно, потому что названа улица не в честь столицы Кубы. Ее название происходит от слова «гавань», поэтому ударение – на первом слоге.

Самая маленькая и круглая площадь Одессы

Где находится самая маленькая площадь не только нашего города, но и всего мира? Да, это площадь Остапа Бендера. На ней стоит тот же 12-й стул. Она круглая. Ее размер – всего пять квадратных метров…

Фото автора